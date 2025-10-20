G3o8NkxWoAAY4AG.jpg
Maguire ghi bàn thắng "vàng" giúp MU đánh sập Anfield - Ảnh: P.L

Đội hình xuất phát:

Liverpool: Mamardashvili, Van Dijk, Konate, Kerkez, Szoboszlai, Isak, Mac Allister, Salah, Bradley, Gakpo, Gravenberch

MU: Lammens, De Ligt, Harry Maguire, Luke Shaw, Amad Diallo, Bruno Fernandes, Casemiro, Diogo Dalot, Mason Mount, Mbeumo, Cunha.

Bàn thắng: Gakpo 78' - Mbeumo 2', Maguire 84'

Kết quả
Vòng 8
18/10/2025 18:30:00 Nottingham Forest 0 - 3 Chelsea
18/10/2025 21:00:00 Sunderland 2 - 0 Wolves
18/10/2025 21:00:00 Manchester City 2 - 0 Everton
18/10/2025 21:00:00 Brighton 2 - 1 Newcastle
18/10/2025 21:00:00 Burnley 2 - 0 Leeds
18/10/2025 21:00:00 Crystal Palace 3 - 3 Bournemouth
18/10/2025 23:30:00 Fulham 0 - 1 Arsenal
19/10/2025 20:00:00 Tottenham 1 - 2 Aston Villa
19/10/2025 22:30:00 Liverpool 1 - 2 Manchester United
20/10/2025 | 00:38

Kết thúc

G3o8 sfWgAAOEnA.jpeg
Chiến thắng quả cảm của Quỷ đỏ thành Manchester - Ảnh: P.L
20/10/2025 | 00:21

90'

Hiệp hai có 8 phút bù giờ.

20/10/2025 | 00:16

86'

Frimpong thoát đi bên cánh phải rồi tạt như đặt cho Gakpo thoải mái đánh đầu ra ngoài, bỏ lỡ cơ hội mười mươi.

20/10/2025 | 00:14

84'

Bàn thắng (1-2, Harry Maguire): Bruno Fernandes tạt vào từ cánh phải để Maguire bật cao đánh đầu tung lưới Liverpool.

resources_premierleague_pulselive_com 2242029554.jpg
G3o MrHXYAApfWz.jpg
Maguire trở thành người hùng của MU - Ảnh: Premier League
20/10/2025 | 00:09

78'

Bàn thắng (1-1, Cody Gakpo): Sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm MU, Chiesa căng ngang dọn cỗ cho Gakpo đệm cận thành quân bình tỷ số 1-1.

G3o7YR7WoAA3XgH.jpg
Gakpo quân bình tỷ số 1-1 - Ảnh: BR Football
20/10/2025 | 00:05

76'

Curtis Jones đi bóng xộc thằng vào vòng cấm rồi quăng chân trái kết thúc. Thủ môn Lammens đổ người ôm gọn.

19/10/2025 | 23:58

69'

Ekitike vừa vào sân nên còn sung sức. Anh vừa có hai pha rẽ bóng từ biên trái vào trong kết thúc ngay nhưng chưa chính xác.

19/10/2025 | 23:54

65'

Salah có cơ hội tuyệt vời khi nhận bóng từ Kerkez. Tuy nhiên, tiền đạo Ai Cập lại chích mũi giày khiến bóng bay ra ngoài.

resources_premierleague_pulselive_com 2241720524.jpg
Các chân sút chủ nhà khá vô duyên - Ảnh: P.L
19/10/2025 | 23:50

60

Amorim tiếp tục đưa Sesko vào thay Mason Mount.

Bên kia chiến tuyến: Jones, Ekitike cùng Writz cũng có mặt trên sân, thế chỗ Mac Allister, Gravenberch và Bradley.

19/10/2025 | 23:47

58'

Casemiro vừa nhận thẻ vàng liền ra sân nhường chỗ cho Ugarte. Amad Diallo cũng bị thay ra, vào thế chỗ là Dorgu.

19/10/2025 | 23:42

52'

Amad Diallo nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu sau pha phạm lỗi với Gakpo.

19/10/2025 | 23:40

49'

Cody Gakpo xử lý hay trong vòng cấm MU. Tiếc rằng, pha ra chân cuối cùng bóng một lần nữa dội cột dọc bật ra.

19/10/2025 | 23:20

Kết thúc hiệp 1

G3osQqtXoAE7s9O.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về MU - Ảnh: MUFC
19/10/2025 | 23:10

40'

Sau quả đá phạt bên cánh phải của Bruno Fernandes, Gakpo suýt chút nữa phá bóng đốt lưới nhà.

19/10/2025 | 23:05

35'

Liverpool đang gia tăng sức ép mạnh mẽ. Isak vừa thoát xuống kết thúc chìm nhưng thủ môn Lammens xuất sắc dùng chân cứu thua.

19/10/2025 | 23:02

32'

Gakpo tạt vào từ cánh trái, bóng khẽ chạm chân Bruno Fernandes đổi hướng chạm vào cột dọc bật ra.

resources_premierleague_pulselive_com 2242017304.jpg
Gakpo nhiều phen uy hiếp khung thành MU - Ảnh: P.L
19/10/2025 | 22:59

27'

Khung thành Liverpool liên tục chao đảo trước các pha dứt điểm từ chân Matheus Cunha hay Mason Mount.

19/10/2025 | 22:54

24'

MU lập tức đưa ra câu trả lời đanh thép. Amad Diallo xử lý hay bên cánh phải rồi trả ngược dọn cỗ cho Bruno Fernandes đặt lòng, bóng chạm mép ngoài cột dọc khung thành Liverpool bật ra.

19/10/2025 | 22:50

21'

Liverpool tổ chức phản công chớp nhoáng. Salah kiến tạo để Gakpo lách qua De Ligt cứa lòng chân phải ngoài vòng cấm, bóng dội cột dọc khung thành đội khách.

resources_premierleague_pulselive_com 2025 10 19T153248Z_316901503_UP1ELAJ176MU4_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND LIV MUN.jpg
Liverpool cố gắng tìm bàn gỡ - Ảnh: P.L
19/10/2025 | 22:48

18'

Gakpo chuyền bóng bật tay Amad trong vòng cấm MU. Trọng tài Michael Oliver vẫn cho trận đấu tiếp tục.

19/10/2025 | 22:47

17'

Isak vừa thoát xuống sát đường biên ngang rồi trả ngược lại cho Salah dứt điểm. Tuy nhiên, Luke Shaw kịp nhoài người cản phá.

19/10/2025 | 22:40

8'

Sau khi bị dẫn bàn, Liverpool đang đẩy cao tốc độ tấn công, đặc biệt dồn bóng sang biên trái nơi Gakpo và Kerkez hoạt động năng nổ.

19/10/2025 | 22:32

2'

Bàn thắng (0-1, Mbeumo): Từ tình huống lên bóng bên cánh phải, Amad Diallo đẩy bóng xuống thuận lợi cho Mbeumo dứt điểm chân phải "xâu kim" thủ thành Mamardashvili mở tỷ số cho MU.

Khởi đầu như mơ của Quỷ đỏ thành Manchester!

G3ol IbWYAA6G7_.jpg
Mbeumo sút tung lưới Liverpool - Ảnh: MUFC
G3okBykWIAAs_Xa.jpg
G3okXTnWwAALhd .jpg
Mbeumo mở tỷ số từ sớm cho MU - Ảnh: Premier League
19/10/2025 | 22:24

22h30

Trận đấu bắt đầu.

19/10/2025 | 21:33

21h15

MU FC1.jpg
Đội hình xuất phát MU. Ảnh: MUFC
19/10/2025 | 21:32

21h15

Liverpool FC 1.jpg
Đội hình xuất phát Liverpool. Ảnh: LFC
19/10/2025 | 13:23

20h30

G3dGOxxXQAAQVbD.jpg
G3dEm0sWQAAM310.jpeg
Dàn sao MU rèn thể lực trước trận - Ảnh: MUFC
19/10/2025 | 13:22

20h

Thông tin lực lượng

Liverpool: Alisson và Leoni vắng mặt vì chấn thương.

MU: Lisandro Martinez và Mazraoui tiếp tục ngồi ngoài. Khả năng thi đấu của Casemiro và Cunha còn bỏ ngỏ.

8f678fe9 e2c6 4dda af01 2e581e146105_wallpaper 169 en.jpg
MU sẽ có chuyến làm khách khó khăn đến Anfield - Ảnh: Tod
