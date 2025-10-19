22h30 ngày 19/10, sân Anfield:

Đây có lẽ là thời điểm tệ nhất của Liverpool để đối đầu MU. Tinh thần, sự tự tin của đoàn quân Arne Slot phần nào giảm sút, khi họ vừa thua liền 3 trận trên mọi đấu trường.

Tuy nhiên, Mohamed Salah cùng các đồng đội muốn chấm dứt chuỗi ngày u ám bằng màn trình diễn thuyết phục tại Anfield.

Liverpool có điểm tựa Anfield khi đấu MU - Ảnh: Khelnow

Yếu tố then chốt trong những thất bại của Liverpool là họ đều phải đá trên sân khách. Còn khi quay trở lại "pháo đài" của mình, The Kop thắng cả 5 trận kể từ đầu mùa.

Ở chiều ngược lại, MU cũng không biết đến mùi chiến thắng trong 9 cuộc đối đầu gần nhất ở Anfield. Thời điểm hiện tại, phong độ sân khách Quỷ đỏ cũng rất tệ (hòa 2, thua 6 trận).

Giành 3 điểm từ tay Sunderland trước kỳ nghỉ quốc tế giúp Amorim cùng các học trò dễ thở hơn, sau áp lực ngàn cân vì phong độ thất thường.

Điều mà nhà cầm quân Bồ Đào Nha mong các học trò duy trì đó là tính ổn định. Các cầu thủ MU thường đá tốt quãng 60 phút đầu trận, nhưng sau đó đánh mất nhịp điệu vì vấn đề thể lực.

Điểm cộng cho bầy Quỷ đỏ là họ đang sở hữu hàng thủ chắc chắn. Chỉ có Arsenal (56) và Newcastle (62) phải đối mặt ít cú sút hơn MU (64) tại Premier League mùa này.

Bên kia chiến tuyến, Arne Slot cần giải quyết bài toán các tân binh. "Bom tấn" Florian Writz vẫn tịt ngòi dù tung ra 9 cú dứt điểm. Alexander Isak, Milos Kerkez hay Frimpong cũng chưa thể thích nghi hệ thống mới.

Kerkez, Salah hay Writz đều đang chơi không tốt - Ảnh: Sky Sports

Trong hoàn cảnh đó, Mohamed Salah cần thể hiện bản lĩnh tiên phong sau chuỗi ngày sa sút. Tiền đạo Ai Cập vốn rất có duyên với mành lưới MU (ghi 13 bàn, 6 kiến tạo).

Thêm một thất bại có thể đẩy nhà vô địch vào khủng hoảng. Nhưng nhận sự ủng hộ mạnh mẽ từ hàng vạn người hâm mộ ở Anfield, Liverpool sẽ biết cách vùng lên đúng lúc.

Tỷ lệ châu Á: Liverpool chấp 1 hòa (0: 1) - TX: 3 1/4

Dự đoán: Liverpool thắng 2-1

Thông tin lực lượng

Liverpool: Alisson và Leoni vắng mặt vì chấn thương.

MU: Lisandro Martinez và Mazraoui tiếp tục ngồi ngoài. Khả năng thi đấu của Casemiro và Cunha còn bỏ ngỏ.

Đội hình dự kiến

Liverpool: Mamardashvili; Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Jones; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike.

MU: Lammens; Yoro, De Ligt, Shaw; Dalot, Fernandes, Ugarte, Dorgu; Mbeumo, Mount; Sesko.