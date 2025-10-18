Một Salah khác

Casablanca, giữa những tiếng trống và cờ đỏ của người Ai Cập, Mohamed Salah lại bước ra như ngôi sao chính của vở diễn. Hai bàn thắng vào lưới Djibouti giúp đội tuyển quê hương giành vé dự World Cup 2026.

Ánh đèn sân khấu quen thuộc chiếu lên khuôn mặt đã làm Anfield say đắm suốt 8 mùa. Nhưng ở phía bên kia Địa Trung Hải, nơi ánh đèn đó lẽ ra phải sáng nhất, nó bỗng nhạt dần. Liverpool đang chờ anh trở lại trung tâm sân khấu của mình.

Niềm vui của Salah khi giúp Ai Cập giành vé World Cup. Ảnh: Imago

Mùa giải thứ hai của Arne Slot chưa bao giờ là êm ả: vừa đổi nửa đội hình, vừa chịu cú sốc tinh thần khủng khiếp từ cái chết của Diogo Jota.

Trong chuỗi rối ren ấy, Salah không còn là “Vua Ai Cập” (Egyptian King) quen thuộc – người từng gánh đội bóng bằng nụ cười và những pha cứa lòng định mệnh.

Anh lặng hơn, chậm hơn, ít sắc bén hơn. Liverpool, dẫu vẫn là một tập thể nhiều ngôi sao, trông như dàn nhạc mất người chơi chính.

Lịch sử có thói quen lựa chọn những khoảnh khắc để viết lại chính nó. Khi MU – kẻ thù truyền kiếp – trở lại Anfield lần thứ 100, đó có thể là khởi đầu của chương mới.

Salah từng khiến MU khốn khổ 16 lần trong 17 trận – đối thủ yêu thích nhất (cùng Tottenham). Anh biết rõ từng ngóc ngách khán đài này, nơi tiếng “Mo Salah, Mo Salah” từng dội lên như một khúc ca tôn vinh.

Slot hiểu rõ ông đang bước vào một nền tín ngưỡng bóng đá. Ông cũng nhìn thấy nghịch lý: bàn thắng đầu tiên của Salah vào lưới Djibouti tuần trước – cú cứa má ngoài chân trái hoàn hảo – lại đến từ chính vị trí anh đã bỏ lỡ trước Chelsea ngay trước kỳ nghỉ.

Một chi tiết nhỏ, nhưng đủ để định hình tâm thế. Nếu bóng bay vào lưới hôm đó, có lẽ bây giờ Liverpool không phải nói về khủng hoảng, mà về sự thăng hoa.

Salah thi đấu không tốt trong trận Chelsea. Ảnh: PA

Bóng đá luôn xoay quanh những “nếu như”. Slot biết rõ điều đó. Ông từng nói: “Mùa trước, chúng tôi đã khai thác gần như tối đa Salah”.

Chờ nhà vua trở lại

Từ sau bản hợp đồng gia hạn hồi tháng Tư, biểu đồ phong độ của cả anh lẫn đội bóng cùng đi xuống. Không phải do tuổi tác – 33 vẫn chưa phải hoàng hôn với một cơ thể như thép – mà bởi kết cấu xung quanh anh đã đổi khác.

Salah không còn Trent Alexander-Arnold tung đường chuyền theo đúng quỹ đạo anh yêu thích. Không còn Luis Diaz hay Jota di chuyển mở khoảng trống, không còn Szoboszlai bơm bóng từ giữa sân như một ống dẫn năng lượng.

Bây giờ, bên cạnh anh là những cái tên mới – Hugo Ekitike, Alexander Isak, Florian Wirtz – và phía sau là những hậu vệ phải khác nhau mỗi tuần (Jeremie Frimpong, Conor Bradley hoặc Szoboszlai).

Cỗ máy Liverpool, vốn từng vận hành như đồng hồ Thụy Sĩ, giờ đang thử nghiệm từng bánh răng.

So sánh phong độ Mohamed Salah

Nguồn: Opta (đơn vị: trung bình mỗi trận)

Chỉ số Mùa 2024/25 (7 trận đầu) Mùa 2025/26 (7 trận đầu) Toàn mùa 2024/25 Bàn thắng 0,77 0,29 0,59 Kiến tạo 0,59 0,29 0,48 Số cú sút 3,3 1,7 3,5 Sút trúng đích 2,2 0,7 1,6 Cơ hội tạo ra 2,1 1,7 2,4 Chạm bóng trung bình 49,6 42,2 49,7 Chạm bóng trong vòng cấm 10,5 5,6 11,3 Độ chính xác dứt điểm 78,9% 55,6% 58,7%

Những con số kể lại câu chuyện ấy một cách lạnh lùng: số bàn và kiến tạo của Salah giảm một nửa so với cùng kỳ, độ chính xác dứt điểm tụt từ 79 xuống 56%, số lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương chỉ bằng một nửa.

Đội bóng cũng biến dạng: nhiều cú sút hơn, nhưng phần lớn từ ngoài vòng cấm; ít bàn thắng từ những tình huống cố định. Quan trọng hơn cả, ít khoảnh khắc thiên tài hơn.

Với Slot, vấn đề không chỉ là phong độ. Đó là cảm xúc. Liverpool từng sống bằng cảm xúc – thứ năng lượng giúp họ vươn lên từ giữa bão tố, khiến Anfield trở thành nơi không đội bóng nào muốn đến.

Nhưng cảm xúc ấy đã bị khoét sâu bởi sự mất mát. Cái chết của Jota, người bạn thân của Salah, đã để lại một khoảng trống mà không bảng thống kê nào đo được. Trong trận mở màn gặp Bournemouth, đôi mắt ướt của Salah nói lên nhiều hơn mọi bài phân tích.

Slot đang chờ Salah phiên bản tốt nhất. Ảnh: Imago

Rồi có thứ bóng đá cần hơn cả chiến thuật: sự kết nối. Slot đã cho phép Salah tự do hơn, bớt phải lui về hỗ trợ, đổi lại là nguy cơ lộ khoảng trống bên cánh phải. Chelsea của Enzo Maresca đã khai thác đúng điểm ấy, khiến Marc Cucurella có ngày thi đấu xuất sắc nhất mùa.

Slot không hối hận. “Nếu Salah tận dụng được 5 hay 6 tình huống ấy, câu chuyện bây giờ sẽ khác”, ông nói. “Chúng tôi phải tìm lại sự cân bằng”.

Cân bằng – từ ấy nghe tưởng dễ, nhưng với Liverpool, đó là cả hành trình. Một trận hòa trước MU cũng đủ giúp Slot chạm cột mốc 100 điểm ở Ngoại hạng Anh nhanh hơn bất kỳ HLV nào trong lịch sử CLB (hiện là 99 điểm sau 45 trận).

Nhưng Anfield không sống bằng những con số. Họ sống bằng những khoảnh khắc bùng nổ, bằng một pha đảo chân, một cú sút mở ra khúc ca chiến thắng.

Chủ nhật này, khi MU bước vào Anfield (22h30 ngày 19/10), những khán đài sẽ lại hừng hực như mọi khi. Trung tâm của sân khấu, ánh đèn sẽ chiếu vào Salah. Slot cần anh. Liverpool cần anh.