Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2025/26 - Vòng 9
(giờ Việt Nam)
ngày - giờ trận đấu TRỰC TIẾP
25/10/2025 02:00:00 Leeds - West Ham
25/10/2025 21:00:00 Chelsea - Sunderland
25/10/2025 21:00:00 Newcastle - Fulham
25/10/2025 23:30:00 Manchester United - Brighton
26/10/2025 02:00:00 Brentford - Liverpool
26/10/2025 21:00:00 Wolves - Burnley
26/10/2025 21:00:00 Arsenal - Crystal Palace
26/10/2025 21:00:00 Aston Villa - Manchester City
26/10/2025 21:00:00 Bournemouth - Nottingham Forest
26/10/2025 23:30:00 Everton - Tottenham