Đội hình ra sân
Liverpool: Alisson, Joe Gomez, Konate, Van Dijk, Kerkez, Mac Allister, Gravenberch, Wirtz, Szoboszlai, Ekitike, Jones.
Brighton: Verbruggen, Weiffer, Hecke, Dunk, Kadioglu, Baleba, Guruda, Minteh, Rutter, Diego Gomez, Hinshelwood.
Bàn thắng: Ekitike 1', 60'
|Kết quả
|Vòng 16
|13/12/2025 22:00:00
|Chelsea 2 - 0 Everton
|13/12/2025 22:00:00
|Liverpool 2 - 0 Brighton
Kết thúc
90'
Hiệp hai có 8 phút bù giờ.
90'
Kadioglu lao lên bên cánh trái rồi cứa lòng chân phải, bóng không đi vào khung thành.
86'
Thời gian trôi về cuối, Brighton càng đẩy đội hình lên hòng tìm kiếm bàn thắng rút ngắn cách biệt.
77'
Wieffer xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm căng vọt xà, phung phí cơ hội ngon ăn.
68'
Mitoma xâm nhập vòng rồi sút chân phải đưa bóng bay cắt ngang khung thành khá nguy hiểm.
60'
Bàn thắng (2-0, Hugo Ekitike): Salah thực hiện quả đá phạt góc chính xác cho Ekitike bật cao đánh đầu cận thành tung lưới Brighton lần thứ hai.
58'
Liverpool tổ chức phản công thần tốc. Salah chuyền cho Ekitike dứt điểm đầu vòng cấm, bóng đi ra ngoài khung thành.
Ở tình huống sau đó, Salah nã đại bác căng buộc Verbruggen phải trổ tài.
55'
Brighton đang cố gắng vùng lên. Gruda quăng chân trái chìm đưa bóng bay sạt cột dọc gang tấc.
50'
Brighton triển khai tấn công bên cánh trái, bóng được căng ngang vào trong cho Diego Gomez đệm cận thành ra ngoài, bỏ lỡ cơ hội mười mươi.
Kết thúc hiệp 1
40'
Brighton thực hiện pha phản công nhanh. Thế nhưng, Minteh lại xử lý rườm rà để tình huống trôi qua.
31'
Vừa có mặt trên sân, Salah đã khuấy đảo tạo cơ hội ngon ăn cho Ekitike nhưng cú đá cuối cùng lại đi ra ngoài.
25'
Joe Gomez dính chấn thương. HLV Arne Slot quyết định tung Mohamed Salah vào sân thay thế.
20'
Writz đi bóng ấn tượng xuống đáy biên rồi trả ngược cho Ekitike kết thúc. Tiếc rằng, vẫn chưa có bàn thắng thứ 2 cho tiền đạo người Pháp.
13'
Minteh có cơ hội tốt để gỡ hòa cho Brighton nhưng cú đá cuối cùng bằng chân trái lại đi sạt cột gang tấc.
7'
Hưng phấn sau bàn thắng sớm, Liverpool đang thi đấu thanh thoát. Mac Allister vừa nỗ lực dứt điểm ở góc hẹp bất thành.
1'
Bàn thắng (1-0, Hugo Ekitike): Tận dụng sự hớ hênh của hàng thủ đội khách, Ekitike chớp thời cơ nhanh dứt điểm tung nóc lưới Brighton từ khoảng cách chừng 12m.
22h
Trận đấu bắt đầu.
21h
20h
Thông tin lực lượng
Liverpool: Cody Gakpo, Giovanni Leoni, Jeremie Frimpong, Federico Chiesa và Wataru Endo vắng mặt vì chấn thương. Conor Bradley bị treo giò.
Brighton: Stefanos Tzimas, Solly March, Adam Webster, James Milner và Mitoma chấn thương. Khả năng ra sân của Yasin Ayari và Tom Watson còn bỏ ngỏ.