22h ngày 13/12, sân Anfield:

Tương lai Salah tiếp tục chiếm lĩnh các trang báo, với nhiều dấu hỏi đặt ra về việc liệu anh có ra sân cuối tuần này.

Họp báo trước trận, HLV Arne Slot thừa nhận: "Tôi sẽ có cuộc trò chuyện với Mo Salah. Kết quả của buổi nói chuyện sẽ quyết định nhiều thứ."

Khả năng thi đấu của Salah còn bỏ ngỏ - Ảnh: Independent

Đã xuất hiện ý kiến trái chiều về việc Salah bị loại khỏi đội hình xuất phát 3 vòng gần nhất tại Ngoại hạng Anh, bao gồm cả trận hòa 3-3 trên sân Leeds cuối tuần trước.

Tuy nhiên, ít ai phủ nhận, tiền đạo Ai Cập đang sa sút phong độ. Thông số mùa này của Salah sụt giảm nghiêm trọng trong mỗi 90 phút thi đấu, chỉ tung ra bình quân 2,6 cú sút (trúng đích 0,8) và số lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương trung bình là 7,3.

Salah cũng đứng cuối bảng trong số 45 tiền đạo cánh chơi từ 270 phút trở lên ở Premier League 2025/26 về khả năng lùi về hỗ trợ phòng ngự.

Sự hiện diện của anh chẳng còn cần thiết, khi Liverpool vừa đánh bại Inter Milan tại Champions League. Đoàn quân HLV Arne Slot cần lấy lại sự tự tin khi trở về sân chơi Ngoại hạng.

Do để thua 6/10 vòng đấu gần nhất, Lữ đoàn đỏ tụt xuống vị trí thứ 10 ở Premier League, kém đội đầu bảng Arsenal 10 điểm.

Những điểm yếu khâu phòng ngự gây hậu quả nghiêm trọng cho Liverpool, khi họ thủng lưới 24 bàn sau 15 trận Ngoại hạng Anh mùa này.

Cặp đấu hứa hẹn hấp dẫn - Ảnh: WB

Thầy trò Arne Slot được an ủi phần nào khi họ chỉ thua 1/8 lần đối đầu Brighton trên sân Anfield gần đây (thắng 5, hòa 2 trận).

Đội bóng của HLV trẻ Fabian Hurzeler trình diễn bộ mặt thiếu ổn định, vừa để thua Aston Villa 3-4, rồi tiếp tục bị West Ham cầm chân 1-1 ngay tại Amex.

Tuy vậy, trong hai chuyến làm khách gần nhất, Brighton đều biết cách giữ sạch lưới. Đương đầu Liverpool cũng bất ổn, "chim mòng biển" có thể tạo nên bất ngờ.

Tỷ lệ châu Á: Liverpool chấp 3/4 (0: 3/4) - TX: 3 hòa

Dự đoán: Hòa 2-2

Thông tin lực lượng

Liverpool: Cody Gakpo, Giovanni Leoni, Jeremie Frimpong, Federico Chiesa và Wataru Endo vắng mặt vì chấn thương. Conor Bradley bị treo giò.

Brighton: Stefanos Tzimas, Solly March, Adam Webster, James Milner và Mitoma chấn thương. Khả năng ra sân của Yasin Ayari và Tom Watson còn bỏ ngỏ.

Đội hình dự kiến

Liverpool: Alisson; Gomez, Konate, Van Dijk, Kerkez; Jones, Gravenberch, Mac Allister; Szoboszlai, Isak, Wirtz.

Brighton: Verbruggen; Wieffer, Dunk, Van Hecke, Kadioglu; Baleba, Ayari; Minteh, Rutter, De Cuyper; Welbeck.