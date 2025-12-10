1. Công nghệ video hỗ trợ trọng tài đã khiến Inter Milan trả giá vì pha kéo áo thừa thãi của Bastoni và cú ngã rõ ràng là cường điệu của Florian Wirtz.

Nhờ VAR, Liverpool được hưởng quả phạt đền mang tính tùy tiện và trận đấu khép lại theo cách tẻ nhạt: một tập hợp những thao tác phòng ngự, một thế trận buồn tẻ.

Liverpool thắng sau khi gạt Salah khỏi đội hình. Ảnh: LFC

Liverpool giành chiến thắng nhờ quả phạt đền tranh cãi đó. Thắng lợi 1-0 tại Giuseppe Meazza phần nào làm dịu đi cuộc khủng hoảng nội bộ mà Mohamed Salah gây ra.

Cầu thủ người Ai Cập tạo nên cơn sốt truyền thông sau khi cáo buộc công khai Liverpool và HLV Arne Slot “phản bội” anh, với 3 trận liên tiếp ngồi dự bị.

Slot phản ứng bằng cách loại ngôi sao hưởng lương cao nhất đội khỏi danh sách đăng ký thi đấu với Inter.

Chiến thắng tối thiểu này giúp giảm phần nào áp lực, xua bớt tiếng ồn xung quanh và gần như đảm bảo suất vào thẳng vòng 1/8 Champions League với 12 điểm.

2. Không rõ liệu Salah có ngừng gây sức ép với Liverpool hay không, khi suốt nhiều năm qua anh luôn đòi hỏi tăng lương và các quyền lợi đổi lại cho số bàn thắng mà mình ghi được.

Cũng không có gì chắc chắn rằng tương lai của Salah tại CLB còn khả quan, khi những lời mời béo bở từ Saudi Arabia liên tục xuất hiện, trong lúc giới chủ lại đứng về phía Arne Slot. Nhưng điều chưa thể cứu vãn lúc này chính là lối chơi của Liverpool.

Sau hơn 400 triệu bảng đã chi trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, nhà vô địch Premier League đang sa sút thảm hại.

Mâu thuẫn nội bộ tăng lên, hàng công từng rực rỡ giờ chỉ còn trơ trụi với những quả tạt cầu may, các cú sút xa, rồi đến những pha bóng lập bập, chạm tay, đẩy, kéo và đủ mọi tình huống ngẫu nhiên mà mắt thường không thể theo dõi.

Người ta phải nhờ đến 40 camera của VAR để làm rõ sự thật. Điều đó đã xảy ra ở Giuseppe Meazza. Hai lần.

Inter không hài lòng với nhiều quyết định của trọng tài. Ảnh: PA

VAR hủy bàn thắng của Konate trong hiệp đầu sau 5 phút phân tích của tổ trọng tài, trước khi họ giao quyết định cho trọng tài chính Felix Zwayer.

Ông cho rằng bàn thắng không hợp lệ vì Van Dijk đã để bóng chạm tay khi cùng Ekitike bật cao đánh đầu từ pha phạt góc.

Hình ảnh không thật sự rõ ràng. Nhưng cần phải làm gì đó, và Zwayer đã làm. Trở lại tỉ số 0-0 và quay lại với sự tẻ nhạt của bất lực chung.

Trong một trận đấu có hơn 30 cầu thủ trẻ trung, nhanh nhẹn, tinh quái, sân bóng đôi khi trở thành nơi phơi bày sự vô định. Không có bất kỳ sức hấp dẫn nào so với những kỳ vọng về cái tên Inter và Liverpool.

Cầu thủ hai đội đều lúng túng, nhận thức rõ sự bất lực của mình. Họ không thể sắp xếp ý tưởng, không thể vượt qua chướng ngại bằng đôi chân. Tất cả trên sân chỉ là va chạm, cản phá, tranh chấp.

Một màn diễn buồn của sự rối loạn và không ý tưởng trong lối chơi. Khoảng 70.000 khán giả cảm thấy thất vọng trong đêm lạnh lẽo.

3. Trong hơn 80 phút, trận đấu là bài ca của sự bực bội. Dù hàng thủ Inter tổn thất nặng – mất Ascerbi và Calhanoglu vì chấn thương trong hiệp 1 – Liverpool vẫn hoàn toàn bế tắc.

Arne Slot được xoa dịu nhờ VAR. Ảnh: LFC

Không đội nào tiến nổi lên phía trước cho đến khi một chi tiết nhỏ, vô nghĩa và gần như không thể nhận ra bằng mắt thường, buộc tổ VAR phải xem lại khá lâu.

Hình ảnh cho thấy Bastoni kéo nhẹ áo của Wirtz trong vòng cấm với thời gian chưa đầy một giây, rồi buông ra, đúng lúc cầu thủ người Đức đổ người xuống đầy chủ ý.

Wirtz, người khiến Liverpool phải chi 100 triệu bảng hè vừa rồi (chưa gồm điều khoản trả sau), vào sân từ ghế dự bị.

Lúc đó, anh mới thi đấu vài phút và chưa tạo được điểm nhấn nào, giống hệt Alexander Isak – bản hợp đồng 125 triệu bảng – người bị rút ra sau hơn một tiếng đồng hồ thi đấu vô hồn.

Felix Zwayer quyết định thổi phạt đền bằng đúng logic ông từng dùng để hủy bàn thắng trước đó: không có bằng chứng thật sự rõ ràng, nhưng ông vẫn ra quyết định.

Nhờ cú sút thành công của Szoboszlai, Liverpool rời thành phố Milan với 3 điểm. Slot trở về Anh để tiếp tục đối mặt với Salah đang bị trừng phạt.