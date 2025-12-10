Kết quả bóng đá hôm nay 10/12/2025 - Cập nhật kết quả các trận đấu bóng đá trong nước và quốc tế diễn ra đêm qua và rạng sáng nay.
Nguồn ảnh: LFC, Uefa, BBC, 433
Để Sporting vượt lên dẫn trước nhưng Bayern Munich vẫn thực hiện cuộc lội ngược dòng thành công với chiến thắng 3-1 tại Champions League.
SEA Games 33 chính thức được bắt đầu bằng lễ khai mạc được tổ chức tại sân vận động Rajamangala, Thái Lan tối 9/12.
Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú báo cáo Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL Nguyễn Văn Hùng về việc tuyển nữ Việt Nam cũng như đội U22 Việt Nam gặp nhiều khó khăn tại SEA Games 33.
Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nằm ở bảng đấu dễ tại vòng bảng SEA Games 33, nhưng phải làm quen với lịch thi đấu rất khắc nghiệt.