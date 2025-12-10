G7wMOjjWkAAIC23.jpg
Đội hình ra sân Liverpool
editorial_uefa_com fbl eur c1 inter liverpool.jpg
Hai đội dàn thế trận chặt chẽ
editorial_uefa_com fbl eur c1 inter liverpool (2).jpg
Ekitike sánh đôi cùng Isak trên hàng công The Kop
editorial_uefa_com fbl eur c1 inter liverpool (1).jpg
Một pha bắt bóng trên không của thủ môn Sommer
G7wV3nGaMAA6ag7.jpg
Phút 32, Konate đánh đầu tung lưới Inter. Tuy nhiên, VAR xác định Ekitike đã để bóng chạm tay trước đó nên bàn thắng không được công nhận
G7wUHGaXsAAmFPx.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0
editorial_uefa_com fc_internazionale_milano_v_liverpool_fc_ _uefa_champions_league_2025_26_league_phase_md6 (1).jpg
Hiệp hai diễn ra với thế trận cò cưa
editorial_uefa_com fc_internazionale_milano_v_liverpool_fc_ _uefa_champions_league_2025_26_league_phase_md6.jpg
Arne Slot chỉ đạo ngoài đường biên
G7wkfPyXAAAlh1L.jpg
Cuối trận, Liverpool bất ngờ được hưởng quả phạt đền, sau khi Writz bị Bastoni kéo ngã trong vòng cấm
G7wpM0TWwAELk3_.jpg
Từ khoảng cách 11m, Szoboszlai dứt điểm chính xác mở tỷ số
G7wkm8eXIAE i5W.jpg
Pha ăn mừng ngẫu hứng của tiền vệ người Hungary
G7wl3LAX0AAADGr.jpg
Chiến thắng xứng đáng của Liverpool

Nguồn ảnh: LFC, Uefa, BBC, 433