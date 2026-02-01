Đội hình ra sân
Liverpool: Alisson, Konate, Van Dijk, Szoboszlai, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Wirtz, Gakpo, Ekitike.
Man City: Donnarumma, Nunes, Guehi, Khusanov, Ait Nouri, Rodri, O'Reilly, Bernardo Silva, Marmoush, Semenyo, Haaland.
Bàn thắng: Szoboszlai 75' - Bernardo 84', Haaland 90'+3 (pen)
|Kết quả
|Vòng 25
|07/02/2026 03:00:00
|Leeds 3 - 1 Nottingham Forest
|07/02/2026 19:30:00
|Manchester United 2 - 0 Tottenham
|07/02/2026 22:00:00
|Wolves 1 - 3 Chelsea
|07/02/2026 22:00:00
|Burnley 0 - 2 West Ham
|07/02/2026 22:00:00
|Fulham 1 - 2 Everton
|07/02/2026 22:00:00
|Arsenal 3 - 0 Sunderland
|07/02/2026 22:00:00
|Bournemouth 1 - 1 Aston Villa
|08/02/2026 00:30:00
|Newcastle 2 - 3 Brentford
|08/02/2026 21:00:00
|Brighton 0 - 1 Crystal Palace
|08/02/2026 23:30:00
|Liverpool 1 - 2 Manchester City
Kết thúc
90'+10
Khi Alisson đã rời xa khung gỗ, Man City phản công nhanh. Cherki đẩy bóng vào khung thành bỏ trống tưởng như đã có bàn thứ 3 cho Man City.
Tuy nhiên, sau khi xem lại VAR, trọng tài Pawson quyết định hủy bàn thắng, thay vào đó rút thẻ đỏ đuổi Szoboszlai vì kéo áo Haaland đang lao lên.
90'+8
Mac Allister bắt volley sấm sét ngoài vòng cấm nhưng Donnarumma bay người xuất sắc cứu thua.
90'+3
Bàn thắng (1-2, Erling Haaland pen): Trên chấm 11m, Haaland dễ dàng nâng tỷ số lên 2-1.
90'+1
Matheus Nunes băng xuống buộc thủ môn Alisson phải phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài Pawson lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.
84'
Bàn thắng (1-1, Bernardo Silva): Haaland đánh đầu chuyền bóng tinh tế cho Bernardo Silva lẻn xuống đứt điểm ngay tung lưới Liverpool.
75'
Bàn thắng (1-0, Szoboszlai): Từ quả đá phạt từ khoảng cách hơn 30m, Szoboszlai tung ra cú sút mu lai má ngoài chân phải tuyệt đẹp tung lưới Man City.
64'
Liverpool tổ chức phản công thần tốc. Ekitike giật gót cho Writz đặt lòng đầu vòng cấm. May cho Man City là trung vệ Guehi lăn xả cứu thua.
60'
HLV Pep Guardiola quyết định tung Cherki vào thay cho Marmoush.
55'
Salah vẩy bóng điệu nghệ cho Ekitike thoải mái băng vào đánh đầu chệch khung thành cực kỳ đáng tiếc.
53'
Liverpool phối hợp tấn công ấn tượng. Hugo Ekitike cứa lòng chân phải đi ra ngoài cực kỳ đáng tiếc.
47'
Van Dijk nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với Haaland.
Kết thúc hiệp 1
41'
Marmoush vung chân sút căng ngoài vòng cấm, bóng đi không trúng khung thành.
34'
Rodri tạt vào từ cánh phải cho Haaland bắt volley ngay, bóng tìm đến đúng vị trí của Alisson.
27'
Donnarumma vừa lao ra bắt bóng lỗi, tạo điều kiện để Salah tâng bổng về phía khung thành cực kỳ nguy hiểm.
21'
Man City đang chơi lấn lướt. Marmoush quăng chân đầu vòng cấm nhưng bóng bay chệch cầu môn.
15'
Konate vừa vật ngã Marmoush trong vòng cấm Liverpool nhưng trọng tài phẩy tay cho trận đấu tiếp tục.
9'
Liverpool đang cố gắng pressing tầm cao nhưng chưa hiệu quả. Đội khách có thêm cơ hội từ quả đánh đầu của Khusanov.
2'
Bernardo Silva chọc khe thông minh cho Haaland nhưng tiền đạo Na Uy không thắng được Alisson trong pha đối mặt.
23h30
Trận đấu bắt đầu.
22h20
21h30
21h
Thông tin lực lượng
Liverpool: Joe Gomez, Frimpong, Leoni, Conor Bradley và Alexander Isak chấn thương.
Man City: Josko Gvardiol, Mateo Kovacic, Jeremy Doku, Savinho và John Stones vắng mặt vì chấn thương.