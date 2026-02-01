Khi Alisson đã rời xa khung gỗ, Man City phản công nhanh. Cherki đẩy bóng vào khung thành bỏ trống tưởng như đã có bàn thứ 3 cho Man City.

Tuy nhiên, sau khi xem lại VAR, trọng tài Pawson quyết định hủy bàn thắng, thay vào đó rút thẻ đỏ đuổi Szoboszlai vì kéo áo Haaland đang lao lên.