HAqBg7bacAA9SyM1.jpg
Niềm vui của các cầu thủ Man City - Ảnh: P.L

Đội hình ra sân

Liverpool: Alisson, Konate, Van Dijk, Szoboszlai, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Wirtz, Gakpo, Ekitike.

Man City: Donnarumma, Nunes, Guehi, Khusanov, Ait Nouri, Rodri, O'Reilly, Bernardo Silva, Marmoush, Semenyo, Haaland.

Bàn thắng: Szoboszlai 75' - Bernardo 84', Haaland 90'+3 (pen)

Kết quả
Vòng 25
07/02/2026 03:00:00 Leeds 3 - 1 Nottingham Forest
07/02/2026 19:30:00 Manchester United 2 - 0 Tottenham
07/02/2026 22:00:00 Wolves 1 - 3 Chelsea
07/02/2026 22:00:00 Burnley 0 - 2 West Ham
07/02/2026 22:00:00 Fulham 1 - 2 Everton
07/02/2026 22:00:00 Arsenal 3 - 0 Sunderland
07/02/2026 22:00:00 Bournemouth 1 - 1 Aston Villa
08/02/2026 00:30:00 Newcastle 2 - 3 Brentford
08/02/2026 21:00:00 Brighton 0 - 1 Crystal Palace
08/02/2026 23:30:00 Liverpool 1 - 2 Manchester City

09/02/2026 | 01:56

Kết thúc

HAp_R37W8AEsNvK.jpg
Man City giành chiến thắng siêu kịch tính - Ảnh: P.L
09/02/2026 | 01:32

90'+10

Khi Alisson đã rời xa khung gỗ, Man City phản công nhanh. Cherki đẩy bóng vào khung thành bỏ trống tưởng như đã có bàn thứ 3 cho Man City.

Tuy nhiên, sau khi xem lại VAR, trọng tài Pawson quyết định hủy bàn thắng, thay vào đó rút thẻ đỏ đuổi Szoboszlai vì kéo áo Haaland đang lao lên. 

resources_premierleague_pulselive_com 2026 02 08T183336Z_1157871012_UP1EM281FJZAI_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND LIV MCI (2).jpg
Szoboszlai bị thẻ đỏ trong tình huống Cherki đưa bóng vào khung thành trống - Ảnh: P.L
09/02/2026 | 01:26

90'+8

Mac Allister bắt volley sấm sét ngoài vòng cấm nhưng Donnarumma bay người xuất sắc cứu thua.

09/02/2026 | 01:20

90'+3

Bàn thắng (1-2, Erling Haaland pen): Trên chấm 11m, Haaland dễ dàng nâng tỷ số lên 2-1.

resources_premierleague_pulselive_com 2026 02 08T182220Z_675399186_UP1EM281F1793_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND LIV MCI.jpg
resources_premierleague_pulselive_com 2026 02 08T183336Z_1157871012_UP1EM281FJZAI_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND LIV MCI.jpg
Haaland ăn mừng đầy phấn khích - Ảnh: P.L
09/02/2026 | 01:20

90'+1

Matheus Nunes băng xuống buộc thủ môn Alisson phải phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài Pawson lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.

resources_premierleague_pulselive_com 2026 02 08T182220Z_675399186_UP1EM281F1793_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND LIV MCI (1).jpg
Alisson phạm lỗi với Nunes trong vòng cấm - Ảnh: P.L
09/02/2026 | 01:12

84'

Bàn thắng (1-1, Bernardo Silva): Haaland đánh đầu chuyền bóng tinh tế cho Bernardo Silva lẻn xuống đứt điểm ngay tung lưới Liverpool.

resources_premierleague_pulselive_com 2260557556.jpg
resources_premierleague_pulselive_com 2260557556 (1).jpg
Bernardo Silva gỡ hòa 1-1 - Ảnh: P.L
09/02/2026 | 01:01

75'

Bàn thắng (1-0, Szoboszlai): Từ quả đá phạt từ khoảng cách hơn 30m, Szoboszlai tung ra cú sút mu lai má ngoài chân phải tuyệt đẹp tung lưới Man City.

resources_premierleague_pulselive_com 2260555436 (1).jpg
Szoboszlai ghi bàn đẳng cấp - Ảnh: P.L
resources_premierleague_pulselive_com 2260555436.jpg

09/02/2026 | 00:52

64'

Liverpool tổ chức phản công thần tốc. Ekitike giật gót cho Writz đặt lòng đầu vòng cấm. May cho Man City là trung vệ Guehi lăn xả cứu thua.

09/02/2026 | 00:50

60'

HLV Pep Guardiola quyết định tung Cherki vào thay cho Marmoush.

09/02/2026 | 00:44

55'

Salah vẩy bóng điệu nghệ cho Ekitike thoải mái băng vào đánh đầu chệch khung thành cực kỳ đáng tiếc.

resources_premierleague_pulselive_com 2260545980.jpg
Ekitike chưa có duyên ghi bàn - Ảnh: P.L
09/02/2026 | 00:40

53'

Liverpool phối hợp tấn công ấn tượng. Hugo Ekitike cứa lòng chân phải đi ra ngoài cực kỳ đáng tiếc.

09/02/2026 | 00:35

47'

Van Dijk nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với Haaland.

09/02/2026 | 00:20

Kết thúc hiệp 1

HAps2Soa4AAn_3p.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0 - Ảnh: MCFC
09/02/2026 | 00:11

41'

Marmoush vung chân sút căng ngoài vòng cấm, bóng đi không trúng khung thành.

09/02/2026 | 00:03

34'

Rodri tạt vào từ cánh phải cho Haaland bắt volley ngay, bóng tìm đến đúng vị trí của Alisson.

08/02/2026 | 23:58

27'

Donnarumma vừa lao ra bắt bóng lỗi, tạo điều kiện để Salah tâng bổng về phía khung thành cực kỳ nguy hiểm.

08/02/2026 | 23:51

21'

Man City đang chơi lấn lướt. Marmoush quăng chân đầu vòng cấm nhưng bóng bay chệch cầu môn.

08/02/2026 | 23:46

15'

Konate vừa vật ngã Marmoush trong vòng cấm Liverpool nhưng trọng tài phẩy tay cho trận đấu tiếp tục.

resources_premierleague_pulselive_com 2026 02 08T164824Z_1632169503_UP1EM281AOOYA_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND LIV MCI.jpg
Tình huống va chạm giữa Marmoush và Konate - Ảnh: P.L
08/02/2026 | 23:39

9'

Liverpool đang cố gắng pressing tầm cao nhưng chưa hiệu quả. Đội khách có thêm cơ hội từ quả đánh đầu của Khusanov.

08/02/2026 | 23:32

2'

Bernardo Silva chọc khe thông minh cho Haaland nhưng tiền đạo Na Uy không thắng được Alisson trong pha đối mặt.

resources_premierleague_pulselive_com 2026 02 08T163527Z_854848800_UP1EM281A32VT_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND LIV MCI.jpg
Cơ hội của Haaland - Ảnh: Premier League
08/02/2026 | 23:25

23h30

Trận đấu bắt đầu.

08/02/2026 | 23:14

22h20

HApPV_ bMAAWtZv.jpg
Đội hình ra sân Liverpool - Ảnh: LFC
HApQSYpbcAAuS7t.jpg
Đội hình ra sân Man City - Ảnh: MCFC
08/02/2026 | 16:44

21h30

HAlCf_xWwAAzmpF.jpg
HAlHd5 W4AAKITY.jpg
Dàn sao Man City tập luyện trước trận - Ảnh: MCFC
08/02/2026 | 16:44

21h

Thông tin lực lượng

Liverpool: Joe Gomez, Frimpong, Leoni, Conor Bradley và Alexander Isak chấn thương.

Man City: Josko Gvardiol, Mateo Kovacic, Jeremy Doku, Savinho và John Stones vắng mặt vì chấn thương.

1770518241311_liverpool_vs_man_city_ujci.jpg
Cuộc đối đầu hứa hẹn hấp dẫn
