23h30 ngày 8/2, sân Anfield:

Sau 4 trận hòa liên tiếp và một thất bại nặng nề trước Bournemouth, đoàn quân HLV Arne Slot đã có chiến thắng tưng bừng 4-1 trước Newcastle.

Chích chòe hành quân đến Anfield với tâm thế vừa cầm hòa nhà ĐKVĐ Champions League PSG, nhưng hàng phòng ngự của họ đã vỡ vụn trước những pha tấn công rực lửa bên Lữ đoàn đỏ.

Florian Writz và Hugo Ekitike đang gây ấn tượng mạnh - Ảnh: Sky Sports

Cặp đôi Hugo Ekitike - Florian Writz chơi ngày càng ăn ý sau giai đoạn đầu chuệch choạc. Cứ 112 phút ở Ngoại hạng Anh, Ekitike lại kiến tạo hoặc ghi bàn.

Cú đúp vào lưới Newcastle giúp tiền đạo người Pháp có 10 pha lập công tại Premier League mùa này. Phía sau Ekitike, Florian Writz cuối cùng cũng tỏa sáng.

Kể từ ngày 20/12, Writz tham gia vào nhiều bàn thắng hơn bất kỳ cầu thủ nào khác ở giải đấu cao nhất xứ sương mù, với 6 bàn và 3 pha kiến tạo.

Trong bối cảnh hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp tấm vé dự Champions League mùa tới là MU và Chelsea đều giành chiến thắng trong các trận đấu sớm, Liverpool không được phép sảy chân trong thời điểm then chốt.

Tuần thứ hai liên tiếp, người hâm mộ Arsenal sẽ chuyển sự ủng hộ cho đối thủ của Man City, sau khi Tottenham bất ngờ cầm chân đội bóng của Pep Guardiola dù bị dẫn trước hai bàn.

Hiện Man City đã đánh rơi điểm ở 5/6 trận gần nhất tại Ngoạt hạng Anh, bị đội đầu bảng Arsenal bỏ xa với khoảng cách 9 điểm trước chuyến hành quân đến Anfield.

Cuộc đấu hứa hẹn hấp dẫn - Ảnh: Sky Sports

Phong độ của đội bóng áo xanh da trời trên sân khách thời gian qua cũng khá tệ, không thắng liền 3 trận và đều để thủng lưới ít nhất 2 bàn.

Liverpool có thể tận dụng ưu thế sân nhà, sự mệt mỏi và xáo trộn dưới hàng thủ Man City để giáng thêm một đòn mạnh vào hy vọng vô địch của thầy trò Pep Guardiola.

Tỷ lệ châu Á: Liverpool chấp 1/4 (0: 1/4) - TX: 3 hòa

Dự đoán: Liverpool thắng 3-2

Thông tin lực lượng

Liverpool: Joe Gomez, Frimpong, Leoni, Conor Bradley và Alexander Isak chấn thương.

Man City: Josko Gvardiol, Mateo Kovacic, Jeremy Doku, Savinho và John Stones vắng mặt vì chấn thương.

Đội hình dự kiến

Liverpool: Alisson; Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike.

Man City: Donnarumma; Nunes, Guehi, Ake, Ait-Nouri; Rodri, O'Reilly; Cherki, Reijnders, Semenyo; Haaland.