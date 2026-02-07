Bước ngoặt cuộc đua

Vòng 25 Premier League 2025/26 chứng kiến trận đại chiến có thể định đoạt cả mùa giải của Man City, khi thầy trò Pep Guardiola hành quân đến Anfield gặp Liverpool (23h30 ngày 8/2).

Đây không đơn thuần là trận cầu “6 điểm”, mà còn là cơ hội cuối cùng để Man City duy trì quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch.

Man City phải chiến thắng ở Anfield. Ảnh: The Guardian

Khoảng cách 6 điểm với Arsenal thoạt nhìn chưa phải thảm họa khi mùa giải vẫn còn 1/3 chặng đường. Nhưng vấn đề nằm ở kịch bản song song, khi Arsenal tiếp Sunderland vào thứ Bảy (22h ngày 7/2).

Nếu “Pháo thủ” thắng như dự đoán, còn City gục ngã, cách biệt sẽ lên 9 điểm. Khi đó, cuộc đua gần như khép lại, bởi Arsenal mùa này không còn đánh rơi điểm số một cách dễ dãi như các năm trước.

Nói cách khác, Etihad có thể vẫn nuôi hy vọng, nhưng Anfield sẽ là nơi quyết định hy vọng ấy còn sống hay không.

Lý do khiến niềm tin dành cho Man City bị đặt dấu hỏi lớn nằm ở phong độ sân khách. Đội bóng của Pep mùa này thể hiện hai bộ mặt trái ngược, ổn định tại Etihad, dễ thua khi xa nhà.

Mùa này, 4 trong 5 trận thua của “Pep Team” ở Ngoại hạng Anh diễn ra trên sân khách. Đây là nguyên nhân trực tiếp khiến Man City bị Arsenal bỏ xa – dù hai đội cùng giành 29 điểm sân nhà.

Trong khi “Pháo thủ” duy trì nhịp độ tích điểm đều đặn cả hai đầu sân, “Cityzens” liên tục vấp ngã khi đấu trên sân các đối thủ khó chịu.

Những mùa gần đây, Ngoại hạng Anh không cho phép bất kỳ chuỗi hụt hơi nào. Man City hiểu rõ, nhưng giờ họ đang trả giá vì điều đó.

Anfield càng là điểm đến không dễ chịu. Lần gần nhất Man City rời nơi đây với 3 điểm là năm 2021. Kể từ đó, họ lép vế trong những trận cầu bị cuốn vào bầu không khí pressing và cảm xúc cực độ mà Liverpool tạo ra.

Trong bối cảnh ấy, những phát biểu gần đây của Guardiola về chuyển nhượng càng khiến trận đấu thêm ý nghĩa.

Pep Guardiola cần giải bài toán sân khách. Ảnh: MCFC

Ông than thở CLB chỉ đứng thứ 7 về chi tiêu ròng tại Premier League trong 5 mùa gần nhất – một cách ngầm lý giải vì sao đội hình cần được tăng cường.

Áp lực của Pep

Dù vậy, nghịch lý nằm ở chỗ, riêng mùa này, Man City vẫn nằm trong top 3 đội chi mạnh nhất, cùng Liverpool và Chelsea.

Thậm chí ở kỳ chuyển nhượng mùa đông, họ còn dẫn đầu thế giới về tổng phí mua sắm, khi lấy Antoine Semenyo cho hàng công và Marc Guehi bổ sung hàng thủ.

Hai hợp đồng này không phải dạng tiềm năng, mà đã khẳng định được mình tại Premier League.

Semenyo mang lại tốc độ, sức mạnh và khả năng xuyên phá biên, trong khi Guehi bổ sung chất thép, tốc độ bọc lót và khả năng không chiến cho hàng thủ vốn bị khai thác khá nhiều ở các trận sân khách.

Nói cách khác, Pep đã có “bom tấn”, có chiều sâu, có phương án mới. Vấn đề còn lại là ông phải kích hoạt chúng đúng thời điểm.

Không có sân khấu nào phù hợp hơn Anfield để chứng minh giá trị của những khoản đầu tư ấy.

Khó khăn cho Man City nằm ở chỗ Liverpool cũng bị dồn vào thế phải thắng. Đội bóng vùng Merseyside hiện ở ngoài top 4 và không còn nhiều khoảng trống để sảy chân.

Một thất bại khác có thể khiến thầy trò Arne Slot tụt lại đáng kể trong cuộc đua giành vé Champions League, nhất là khi các đối thủ trực tiếp đang duy trì phong độ cao.

Vì vậy, Liverpool buộc phải chơi với cường độ cao nhất, pressing tầm cao, đẩy tốc độ trận đấu lên ngưỡng mà Man City không thoải mái.

Liverpool cũng làm tất cả để thắng. Ảnh: The Guardian

Điều đó tạo nên thế trận rất đặc thù. Nếu như Man City cần thắng để nuôi hy vọng vô địch, thì Liverpool phải giành 3 điểm để cứu mùa giải và vào top 4.

Khi cả hai đều không chấp nhận 1 điểm, trận đấu dễ bị kéo vào trạng thái ăn miếng trả miếng. Khi đó, sai lầm cá nhân hoặc khoảnh khắc bùng nổ sẽ định đoạt tất cả.

Về mặt cá nhân, Liverpool có Hugo Ekitike và Florian Wirtz ngày càng ăn ý. Man City dựa vào Erling Haaland, Cherki hay tân binh Semenyo.

Đây là lúc Guardiola phải chứng minh bản lĩnh điều chỉnh. Những mùa Man City vô địch, họ luôn có các chiến thắng bản lề trên sân khách, kiểu trận đấu buộc phải thắng và họ đã thắng.

Nếu không làm được điều đó tại Anfield cuối tuần này, mọi lời than phiền về ngân sách hay chiều sâu đội hình sẽ trở nên vô nghĩa.

Bởi trong bóng đá đỉnh cao, đặc biệt là Premier League, tiền có thể mua cầu thủ, nhưng chỉ chiến thắng ở những sân khấu như Anfield mới mang lại chức vô địch.