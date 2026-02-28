Đội hình ra sân
Liverpool: Alisson; Gomez, Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Gakpo; Ekitike.
West Ham: Hermansen; Wan-Bissaka, Mavropanos, Disasi, Diouf; Fernandes, Magassa; Bowen, Soucek, Summerville; Taty.
Bàn thắng: Ekitike 5', Van Dijk 24', Mac Allister 43', Gakpo 70', Disasi 83' (phản lưới) - Soucek 49', Taty 75'
|Kết quả
|Vòng 28
|28/02/2026 03:00:00
|Wolves 2 - 0 Aston Villa
|28/02/2026 19:30:00
|Bournemouth 1 - 1 Sunderland
|28/02/2026 22:00:00
|Liverpool 5 - 2 West Ham
|28/02/2026 22:00:00
|Newcastle 2 - 3 Everton
Kết thúc
90'
Hiệp hai có 7 phút bù giờ.
83'
Bàn thắng (5-2, Disasi phản lưới): Frimpong lẻn xuống bên cánh phải rồi căng ngang vào khiến Disasi phản lưới nhà trong nỗ lực truy cản.
81'
Lại là Summerville solo trước khu cấm địa Liverpool nhưng tiếc rằng cú đá cuối cùng lại đi vọt xà.
75'
Bàn thắng (4-2, Taty): Từ tình huống dàn xếp phạt góc, Bowen tạt vào trong cho Taty đánh đầu hiểm hóc rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4.
74'
Summerville xâm nhập vòng cấm rồi tung cú đá sấm sét khiến Alisson phải trổ tài cản phá.
70'
Bàn thắng (4-1, Cody Gakpo): Gakpo đi bóng từ cánh phải vào trong rồi dứt điểm chìm, bóng khẽ bật chân Wan-Bissaka đi vào lưới trước sự ngỡ ngàng của thủ môn Hermansen.
63'
Mateus Fernandes nã pháo tầm xa nhưng Alisson vẫn làm chủ được tình hình.
54'
Gakpo có cơ hội tuyệt vời để ghi bàn nhưng cú đá nối cận thành lại đi ra ngoài quá đáng tiếc.
49'
Bàn thắng (3-1, Soucek): Diouf căng ngang dọn cỗ từ cánh trái cho Souceck lẻn xuống đệm tung lưới Liverpool, rút ngắn cách biệt xuống còn 1-3.
Kết thúc hiệp 1
43'
Bàn thắng (3-0, Mac Allister): Vẫn từ pha phối hợp phạt góc, Ekitike mồi bóng thuận lợi cho Mac Allister bắt volley trong vòng cấm tung nóc lưới West Ham.
42'
Ekitike xử lý hay trong vòng cấm West Ham nhưng cú đá cuối cùng bằng chân trái bị Mavropanos truy cản.
36'
Bowen vừa căng ngang vào trong cho Soucek đá nối ngay đúng vào vị trí Alisson chọn sẵn.
31'
Sau khi phải nhận 2 bàn thua choáng váng, West Ham thi đấu rời rạc và chưa thể gây sóng gió cho cầu môn Alisson.
24'
Bàn thắng (2-0, Van Dijk): Từ pha dàn xếp phạt góc bên cánh trái, Szoboszlai tạt vào thuận lợi cho Van Dijk bật cao đánh đầu cận thành nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.
19'
Gravenberch có khoảng trống ngoài vòng cấm liền cứa lòng chân phải buộc Hermansen phải đổ người cứu thua.
10'
West Ham đáp trả với tình huống dàn xếp phạt góc. Tuy nhiên, Mavropanos đánh đầu qua xà.
5'
Bàn thắng (1-0, Hugo Ekitike): Gravenberch chuyền bóng thông minh cho Ekitike trong vòng cấm. Tiền đạo người Pháp thực hiện cú volley hiểm hóc nhằm góc gần mở tỷ số cho Liverpool.
22h
Trận đấu bắt đầu.
21h10
21h
20h30
20h
Thông tin lực lượng
Liverpool: Bradley, Endo, Frimpong, Isak, Leoni vắng mặt vì chấn thương.
West Ham: Pablo, Fabianski chấn thương.