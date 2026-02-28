HCQoaW3XQAAhqgW.jpg
Liverpool hồi sinh mạnh mẽ - Ảnh: LFC

Đội hình ra sân

Liverpool: Alisson; Gomez, Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Gakpo; Ekitike.

West Ham: Hermansen; Wan-Bissaka, Mavropanos, Disasi, Diouf; Fernandes, Magassa; Bowen, Soucek, Summerville; Taty.

Bàn thắng: Ekitike 5', Van Dijk 24', Mac Allister 43', Gakpo 70', Disasi 83' (phản lưới) - Soucek 49', Taty 75'

Kết quả
Vòng 28
28/02/2026 03:00:00 Wolves 2 - 0 Aston Villa
28/02/2026 19:30:00 Bournemouth 1 - 1 Sunderland
28/02/2026 22:00:00 Liverpool 5 - 2 West Ham
28/02/2026 22:00:00 Newcastle 2 - 3 Everton
01/03/2026 | 00:04

Kết thúc

HCQntXmaAAA e1M.jpg
Liverpool giành chiến thắng giòn giã - Ảnh: 433
Thu gọn
28/02/2026 | 23:50

90'

Hiệp hai có 7 phút bù giờ.

Thu gọn
28/02/2026 | 23:43

83'

Bàn thắng (5-2, Disasi phản lưới): Frimpong lẻn xuống bên cánh phải rồi căng ngang vào khiến Disasi phản lưới nhà trong nỗ lực truy cản.

Thu gọn
28/02/2026 | 23:40

81'

Lại là Summerville solo trước khu cấm địa Liverpool nhưng tiếc rằng cú đá cuối cùng lại đi vọt xà.

Thu gọn
28/02/2026 | 23:34

75'

Bàn thắng (4-2, Taty): Từ tình huống dàn xếp phạt góc, Bowen tạt vào trong cho Taty đánh đầu hiểm hóc rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4.

resources_premierleague_pulselive_com 2263511204 (2).jpg
Taty rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4 - Ảnh: P.L
Thu gọn
28/02/2026 | 23:33

74'

Summerville xâm nhập vòng cấm rồi tung cú đá sấm sét khiến Alisson phải trổ tài cản phá.

Thu gọn
28/02/2026 | 23:30

70'

Bàn thắng (4-1, Cody Gakpo): Gakpo đi bóng từ cánh phải vào trong rồi dứt điểm chìm, bóng khẽ bật chân Wan-Bissaka đi vào lưới trước sự ngỡ ngàng của thủ môn Hermansen.

resources_premierleague_pulselive_com 2263511204 (1).jpg
resources_premierleague_pulselive_com 2263511204.jpg
Gakpo ghi bàn may mắn - Ảnh: P.L
Thu gọn
28/02/2026 | 23:23

63'

Mateus Fernandes nã pháo tầm xa nhưng Alisson vẫn làm chủ được tình hình.

Thu gọn
28/02/2026 | 23:18

54'

Gakpo có cơ hội tuyệt vời để ghi bàn nhưng cú đá nối cận thành lại đi ra ngoài quá đáng tiếc.

Thu gọn
28/02/2026 | 23:10

49'

Bàn thắng (3-1, Soucek): Diouf căng ngang dọn cỗ từ cánh trái cho Souceck lẻn xuống đệm tung lưới Liverpool, rút ngắn cách biệt xuống còn 1-3.

resources_premierleague_pulselive_com 2264045756.jpg
Soucek ghi bàn cho đội khách - Ảnh: P.L
Thu gọn
28/02/2026 | 22:51

Kết thúc hiệp 1

HCQY4ysWEAANnSX.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 3-0 nghiêng về Liverpool - Ảnh: LFC
Thu gọn
28/02/2026 | 22:44

43'

Bàn thắng (3-0, Mac Allister): Vẫn từ pha phối hợp phạt góc, Ekitike mồi bóng thuận lợi cho Mac Allister bắt volley trong vòng cấm tung nóc lưới West Ham.

resources_premierleague_pulselive_com 2263493772.jpg
Mac Allister ăn mừng bàn thắng thứ 3 - Ảnh: P.L
Thu gọn
28/02/2026 | 22:42

42'

Ekitike xử lý hay trong vòng cấm West Ham nhưng cú đá cuối cùng bằng chân trái bị Mavropanos truy cản.

Thu gọn
28/02/2026 | 22:37

36'

Bowen vừa căng ngang vào trong cho Soucek đá nối ngay đúng vào vị trí Alisson chọn sẵn.

Thu gọn
28/02/2026 | 22:34

31'

Sau khi phải nhận 2 bàn thua choáng váng, West Ham thi đấu rời rạc và chưa thể gây sóng gió cho cầu môn Alisson.

Thu gọn
28/02/2026 | 22:26

24'

Bàn thắng (2-0, Van Dijk): Từ pha dàn xếp phạt góc bên cánh trái, Szoboszlai tạt vào thuận lợi cho Van Dijk bật cao đánh đầu cận thành nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

resources_premierleague_pulselive_com 2264040002.jpg
Van Dijk đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 - Ảnh: P.L
resources_premierleague_pulselive_com 2264040002 (1).jpg

Thu gọn
28/02/2026 | 22:20

19'

Gravenberch có khoảng trống ngoài vòng cấm liền cứa lòng chân phải buộc Hermansen phải đổ người cứu thua.

Thu gọn
28/02/2026 | 22:10

10'

West Ham đáp trả với tình huống dàn xếp phạt góc. Tuy nhiên, Mavropanos đánh đầu qua xà.

Thu gọn
28/02/2026 | 22:07

5'

Bàn thắng (1-0, Hugo Ekitike): Gravenberch chuyền bóng thông minh cho Ekitike trong vòng cấm. Tiền đạo người Pháp thực hiện cú volley hiểm hóc nhằm góc gần mở tỷ số cho Liverpool.

resources_premierleague_pulselive_com 2264037227.jpg
resources_premierleague_pulselive_com 2264037227 (1).jpg
Ekitike lập công từ sớm - Ảnh: Premier League

Thu gọn
28/02/2026 | 22:01

22h

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
28/02/2026 | 21:38

21h10

HCP_GBmWoAAqKdF.jpg
HCP_cWsW0AA8csb.jpg
Cầu thủ Liverpool đến sân - Ảnh: LFC
Thu gọn
28/02/2026 | 21:37

21h

HCP7EfCWgAAjN3M.jpg
Đội hình ra sân Liverpool - Ảnh: LFC
HCP5Z6gXAAEcXJz.jpg
Đội hình ra sân West Ham - Ảnh: WHU
Thu gọn
28/02/2026 | 10:50

20h30

HCLTPH_XgAAsdZ3.jpg
HCLTUNSaIAAUd1F.jpg
Dàn sao Liverpool tập luyện trước trận - Ảnh: LFC
Thu gọn
28/02/2026 | 10:47

20h

Thông tin lực lượng

Liverpool: Bradley, Endo, Frimpong, Isak, Leoni vắng mặt vì chấn thương.

West Ham: Pablo, Fabianski chấn thương.

KTKEY (1).jpg
West Ham sẽ có chuyến làm khách khó khăn - Ảnh: Astro
Thu gọn