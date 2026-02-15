HBJOLurXEAAZfkf.jpg
Liverpool ra sân với đội hình mạnh
HBJaUehW8AAFpKG.jpg
Salah liên tục khuấy đảo hàng thủ Brighton
HBJXgIcWEAAip2S.jpg
Mãi đến phút 42, chủ nhà mới có bàn mở tỷ số, khi Curtis Jones đệm cận thành tung lưới Brighton sau đường căng ngang của Kerkez
HBJXHJCXcAEWZhj.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Liverpool
HBJeEzrbEAAkXH0.jpg
Sang hiệp hai, Szoboszlai nhân đôi cách biệt
HBJeEzsbAAADgWd.jpg
HBJhmJzWEAAFdEd.jpg
Đồng đội chúc mừng Szoboszlai
HBJaUdmX0AAOFNF.jpg
Brighton cố gắng tìm bàn thắng nhưng lực bất tòng tâm
HBJiywfWQAA0Zww.jpg
Phút 68, Salah ấn định chiến thắng 3-0 trên chấm phạt đền
HBJrqJRakAEgjqb.jpg
Kerkez được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận
HBJmW4TXoAE3YwI.jpg
Liverpool bay vào vòng 5 FA Cup

Nguồn ảnh: 433, LFC