Salah lên tiếng, Liverpool vùi dập Brighton
Mohamed Salah góp một bàn trong chiến thắng 3-0 hoành tráng của Liverpool trước Brighton, trong trận cầu ở vòng 4 FA Cup.
Nguồn ảnh: 433, LFC
Harry Kane lập cú đúp, chạm mốc 500 bàn sự nghiệp, giúp Bayern thắng Bremen 3-0 và giữ vững ngôi đầu Bundesliga 2025/26.
Real Madrid đánh bại Sociedad 4-1, Vinicius lập cú đúp giúp đội chủ sân Bernabeu tạm vượt Barca chiếm ngôi đầu La Liga 2025/26.
Ronaldo ghi bàn ngay ngày tái xuất, giúp Al Nassr thắng 2-0 trước Al Fateh và tiếp tục gây sức ép lên Al Hilal ở cuộc đua vô địch Saudi Pro League.
Tân binh Marc Guehi ghi bàn trong chiến thắng 2-0 của Man City trước Salford, qua đó giành tấm vé vào vòng 5 FA Cup.