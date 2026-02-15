Kết quả bóng đá hôm nay 

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

CÚP FA ANH 2025/26 – VÒNG 1/16

14/02

19:15

Burton 0-1 West Ham

14/02

22:00

Burnley 1-2 Mansfield Town

Southampton 2-0 Leicester

Port Vale - Bristol City

Norwich 2-0 West Brom

Manchester City 2-0 Salford City

15/02

00:45

Aston Villa 1-3 Newcastle

15/02

03:00

Liverpool 3-0 Brighton

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 24

14/02

20:00

Espanyol 2-2 Celta Vigo

SCTV 15

14/02

22:15

Getafe 2-1 Villarreal

SCTV 15

15/02

00:30

Sevilla 1-1 Alaves

SCTV 22

15/02

03:00

Real Madrid 4-1 Sociedad

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 25

14/02

21:00

Como 1-2 Fiorentina

ON FOOTBALL

15/02

00:00

Lazio 0-2 Atalanta

ON FOOTBALL

15/02

02:45

Inter Milan 3-2 Juventus

ON FOOTBALL

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 22

14/02

21:30

Eintracht Frankfurt 3-0 M’gladbach

TV 360

Leverkusen 4-0 St. Pauli

TV 360

Hamburg 3-2 Union Berlin

TV 360

Werder Bremen 0-3 Bayern Munich

TV 360

Hoffenheim 3-0 Freiburg

TV 360

15/02

00:30

Stuttgart 3-1 FC Koln

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 22

14/02

23:00

Marseille 2-2 Strasbourg

ON SPORTS NEWS

15/02

01:00

Lille 1-1 Brest

ON SPORTS NEWS

15/02

03:05

Paris FC 0-5 Lens

ON SPORTS NEWS

SAUDI PRO LEAGUE 2025/26 - VÒNG 22

15/02

00:30

Al-Fateh 0-2 Al Nassr