Đội hình xuất phát:
Liverpool: Mamardashvili, Van Dijk, Konate, Kerkez, Szoboszlai, Isak, Mac Allister, Salah, Bradley, Gakpo, Gravenberch
MU: Lammens, De Ligt, Harry Maguire, Luke Shaw, Amad Diallo, Bruno Fernandes, Casemiro, Diogo Dalot, Mason Mount, Mbeumo, Cunha.
Bàn thắng: Gakpo 78' - Mbeumo 2', Maguire 84'
Kết thúc
|Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh
|STT
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Điểm
|1
|Arsenal
|8
|6
|1
|1
|12
|19
|2
|Manchester City
|8
|5
|1
|2
|11
|16
|3
|Liverpool
|8
|5
|0
|3
|3
|15
|4
|Bournemouth
|8
|4
|3
|1
|3
|15
|5
|Chelsea
|8
|4
|2
|2
|7
|14
|6
|Tottenham
|8
|4
|2
|2
|7
|14
|7
|Sunderland
|8
|4
|2
|2
|3
|14
|8
|Crystal Palace
|8
|3
|4
|1
|4
|13
|9
|Manchester United
|8
|4
|1
|3
|-1
|13
|10
|Brighton
|8
|3
|3
|2
|1
|12
|11
|Aston Villa
|8
|3
|3
|2
|0
|12
|12
|Everton
|8
|3
|2
|3
|0
|11
|13
|Newcastle
|8
|2
|3
|3
|0
|9
|14
|Fulham
|8
|2
|2
|4
|-4
|8
|15
|Leeds
|8
|2
|2
|4
|-6
|8
|16
|Brentford
|7
|2
|1
|4
|-3
|7
|17
|Burnley
|8
|2
|1
|5
|-6
|7
|18
|Nottingham Forest
|8
|1
|2
|5
|-10
|5
|19
|West Ham
|7
|1
|1
|5
|-10
|4
|20
|Wolves
|8
|0
|2
|6
|-11
|2
- Xuống hạng
90'
Hiệp hai có 8 phút bù giờ.
86'
Frimpong thoát đi bên cánh phải rồi tạt như đặt cho Gakpo thoải mái đánh đầu ra ngoài, bỏ lỡ cơ hội mười mươi.
84'
Bàn thắng (1-2, Harry Maguire): Bruno Fernandes tạt vào từ cánh phải để Maguire bật cao đánh đầu tung lưới Liverpool.
78'
Bàn thắng (1-1, Cody Gakpo): Sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm MU, Chiesa căng ngang dọn cỗ cho Gakpo đệm cận thành quân bình tỷ số 1-1.
76'
Curtis Jones đi bóng xộc thằng vào vòng cấm rồi quăng chân trái kết thúc. Thủ môn Lammens đổ người ôm gọn.
69'
Ekitike vừa vào sân nên còn sung sức. Anh vừa có hai pha rẽ bóng từ biên trái vào trong kết thúc ngay nhưng chưa chính xác.
65'
Salah có cơ hội tuyệt vời khi nhận bóng từ Kerkez. Tuy nhiên, tiền đạo Ai Cập lại chích mũi giày khiến bóng bay ra ngoài.
60
Amorim tiếp tục đưa Sesko vào thay Mason Mount.
Bên kia chiến tuyến: Jones, Ekitike cùng Writz cũng có mặt trên sân, thế chỗ Mac Allister, Gravenberch và Bradley.
58'
Casemiro vừa nhận thẻ vàng liền ra sân nhường chỗ cho Ugarte. Amad Diallo cũng bị thay ra, vào thế chỗ là Dorgu.
52'
Amad Diallo nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu sau pha phạm lỗi với Gakpo.
49'
Cody Gakpo xử lý hay trong vòng cấm MU. Tiếc rằng, pha ra chân cuối cùng bóng một lần nữa dội cột dọc bật ra.
Kết thúc hiệp 1
40'
Sau quả đá phạt bên cánh phải của Bruno Fernandes, Gakpo suýt chút nữa phá bóng đốt lưới nhà.
35'
Liverpool đang gia tăng sức ép mạnh mẽ. Isak vừa thoát xuống kết thúc chìm nhưng thủ môn Lammens xuất sắc dùng chân cứu thua.
32'
Gakpo tạt vào từ cánh trái, bóng khẽ chạm chân Bruno Fernandes đổi hướng chạm vào cột dọc bật ra.
27'
Khung thành Liverpool liên tục chao đảo trước các pha dứt điểm từ chân Matheus Cunha hay Mason Mount.
24'
MU lập tức đưa ra câu trả lời đanh thép. Amad Diallo xử lý hay bên cánh phải rồi trả ngược dọn cỗ cho Bruno Fernandes đặt lòng, bóng chạm mép ngoài cột dọc khung thành Liverpool bật ra.
21'
Liverpool tổ chức phản công chớp nhoáng. Salah kiến tạo để Gakpo lách qua De Ligt cứa lòng chân phải ngoài vòng cấm, bóng dội cột dọc khung thành đội khách.
18'
Gakpo chuyền bóng bật tay Amad trong vòng cấm MU. Trọng tài Michael Oliver vẫn cho trận đấu tiếp tục.
17'
Isak vừa thoát xuống sát đường biên ngang rồi trả ngược lại cho Salah dứt điểm. Tuy nhiên, Luke Shaw kịp nhoài người cản phá.
8'
Sau khi bị dẫn bàn, Liverpool đang đẩy cao tốc độ tấn công, đặc biệt dồn bóng sang biên trái nơi Gakpo và Kerkez hoạt động năng nổ.
2'
Bàn thắng (0-1, Mbeumo): Từ tình huống lên bóng bên cánh phải, Amad Diallo đẩy bóng xuống thuận lợi cho Mbeumo dứt điểm chân phải "xâu kim" thủ thành Mamardashvili mở tỷ số cho MU.
Khởi đầu như mơ của Quỷ đỏ thành Manchester!
22h30
Trận đấu bắt đầu.
21h15
21h15
20h30
20h
Thông tin lực lượng
Liverpool: Alisson và Leoni vắng mặt vì chấn thương.
MU: Lisandro Martinez và Mazraoui tiếp tục ngồi ngoài. Khả năng thi đấu của Casemiro và Cunha còn bỏ ngỏ.