Đội hình ra sân
Liverpool: Alisson, Jones, Konate, Van Dijk, Kerkez, Mac Allister, Gravenberch, Szoboszlai, Gakpo, Salah, Isak.
Nottingham Forest: Sels, Dominguez, Murillo, Milenkovic, Williams, Sangare, Anderson, Ndoye, Gibbs-White, Hutchinson, Jesus.
Bàn thắng: Murillo 33', Savona 46', Gibbs-White 78'
Kết thúc
85'
Nhiều cầu thủ Liverpool xuống sức nên không thể duy trì được sức ép liên tục lên cầu môn Forest.
78'
Bàn thắng (0-3, Gibbs-White): Hutchinson khuấy đảo cánh phải rồi sút căng buộc Alisson phải đẩy ra. Gibbs-White có mặt đúng lúc đá bồi chính xác nâng tỷ số lên 3-0.
77'
Szoboszlai thử vận may với pha nã pháo tầm xa không thể gây khó cho Sels.
70'
Hàng thủ Forest với sự chỉ huy của trung vệ Murillo đang chơi tập trung và kín kẽ.
62'
Salah thi đấu đầy nỗ lực nhưng tình huống dứt điểm cuối cùng vẫn chưa đưa được bóng vào lưới.
55'
HLV Arne Slot chơi canh bạc tất tay khi tung thêm Ekitike vào sân thay cho Konate.
46'
Bàn thắng (0-2, Savona): Nico Williams xử lý hay trong vòng cấm rồi trả ngược thuận lợi để Savona đá nối cận thành nhân đôi cách biệt cho Nottingham Forest.
Kết thúc hiệp 1
42'
Từ quả đá phạt bên cánh trái, Mac Allister bật cao đánh đầu nhưng thủ thành Sels bắt gọn trái bóng.
35'
Igor Jesus tranh chấp trong vòng cấm thắng Konate rồi volley tung lưới Liverpool. Tuy nhiên, trọng tài xác định tiền đạo người Brazil đã để bóng chạm tay nên không công nhận bàn thắng.
33'
Bàn thắng (0-1, Murillo): Bắt nguồn từ tình huống phạt góc bên cánh trái, Murillo chớp thời cơ dứt điểm chân trái hiểm hóc mở tỷ số cho Liverpool.
29'
Gakpo xử lý hay bên cánh trái nhưng cú đá cuối cùng bị hậu vệ đội khách chặn lại.
25'
Trung vệ Murillo dâng cao đoạt bóng rồi kết thúc tầm xa đúng vào tầm bắt của Alisson.
15'
Salah nhảy múa trước hàng thủ Forest rồi căng ngang cho Kerkez lao vào đá nối vọt xà đáng tiếc.
13'
Liverpool đang thi đấu nửa sân, với nỗ lực tìm bàn thắng sớm.
7'
Mac Allister có cơ hội tuyệt vời để mở tỷ số nhưng cú ra chân cận thành bị Anderson phá ra ngay trước vạch vôi.
22h
Trận đấu bắt đầu.
21h
20h30
20h
Thông tin lực lượng
Liverpool: Florian Writz, Isak, Frimpong, Bajcetic, Leoni ngồi ngoài vì chấn thương.
Nottingham Forest: Ola Aina, Douglas Luiz, Wood, Zinchenko, Hudson-Odoi không thể ra sân.