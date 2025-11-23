G6X9YdXXoAAIPdC.jpg
Liverpool thua nặng nề trên sân nhà - Ảnh: B9

Đội hình ra sân

Liverpool: Alisson, Jones, Konate, Van Dijk, Kerkez, Mac Allister, Gravenberch, Szoboszlai, Gakpo, Salah, Isak.

Nottingham Forest: Sels, Dominguez, Murillo, Milenkovic, Williams, Sangare, Anderson, Ndoye, Gibbs-White, Hutchinson, Jesus.

Bàn thắng: Murillo 33', Savona 46', Gibbs-White 78'

23/11/2025 | 00:03

Kết thúc

G6X8aJkXQAAVjqd.jpg
Nottingham Forest năm thứ hai liên tiếp đánh sập Anfield - Ảnh: P.L
22/11/2025 | 23:52

85'

Nhiều cầu thủ Liverpool xuống sức nên không thể duy trì được sức ép liên tục lên cầu môn Forest.

22/11/2025 | 23:40

78'

Bàn thắng (0-3, Gibbs-White): Hutchinson khuấy đảo cánh phải rồi sút căng buộc Alisson phải đẩy ra. Gibbs-White có mặt đúng lúc đá bồi chính xác nâng tỷ số lên 3-0.

G6X6I DW4AAc2jO.jpg
Gibbs-White chớp thời cơ ghi bàn - Ảnh: P.L
22/11/2025 | 23:38

77'

Szoboszlai thử vận may với pha nã pháo tầm xa không thể gây khó cho Sels.

22/11/2025 | 23:32

70'

Hàng thủ Forest với sự chỉ huy của trung vệ Murillo đang chơi tập trung và kín kẽ.

22/11/2025 | 23:26

62'

Salah thi đấu đầy nỗ lực nhưng tình huống dứt điểm cuối cùng vẫn chưa đưa được bóng vào lưới.

22/11/2025 | 23:17

55'

HLV Arne Slot chơi canh bạc tất tay khi tung thêm Ekitike vào sân thay cho Konate.

22/11/2025 | 23:07

46'

Bàn thắng (0-2, Savona): Nico Williams xử lý hay trong vòng cấm rồi trả ngược thuận lợi để Savona đá nối cận thành nhân đôi cách biệt cho Nottingham Forest.

resources_premierleague_pulselive_com 2025 11 22T160949Z_800970246_UP1ELBM18WBFV_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND LIV NFO.jpg
Savona nhân đôi cách biệt - Ảnh: P.L
22/11/2025 | 22:54

Kết thúc hiệp 1

G6XsZTGX0AA X10.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Nottingham Forest - Ảnh: NUFC
22/11/2025 | 22:41

42'

Từ quả đá phạt bên cánh trái, Mac Allister bật cao đánh đầu nhưng thủ thành Sels bắt gọn trái bóng.

22/11/2025 | 22:37

35'

Igor Jesus tranh chấp trong vòng cấm thắng Konate rồi volley tung lưới Liverpool. Tuy nhiên, trọng tài xác định tiền đạo người Brazil đã để bóng chạm tay nên không công nhận bàn thắng.

22/11/2025 | 22:33

33'

Bàn thắng (0-1, Murillo): Bắt nguồn từ tình huống phạt góc bên cánh trái, Murillo chớp thời cơ dứt điểm chân trái hiểm hóc mở tỷ số cho Liverpool.

resources_premierleague_pulselive_com 2025 11 22T153407Z_1204157539_UP1ELBM178TCN_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND LIV NFO.jpg
G6XrOKAXQAAO2s2.jpg
Murillo mở tỷ số cho đội khách - Ảnh: NUFC

22/11/2025 | 22:29

29'

Gakpo xử lý hay bên cánh trái nhưng cú đá cuối cùng bị hậu vệ đội khách chặn lại.

22/11/2025 | 22:25

25'

Trung vệ Murillo dâng cao đoạt bóng rồi kết thúc tầm xa đúng vào tầm bắt của Alisson.

22/11/2025 | 22:19

15'

Salah nhảy múa trước hàng thủ Forest rồi căng ngang cho Kerkez lao vào đá nối vọt xà đáng tiếc.

22/11/2025 | 22:13

13'

Liverpool đang thi đấu nửa sân, với nỗ lực tìm bàn thắng sớm.

resources_premierleague_pulselive_com 2247343648.jpg
Liverpool khởi đầu mạnh mẽ - Ảnh: Premier League
22/11/2025 | 22:08

7'

Mac Allister có cơ hội tuyệt vời để mở tỷ số nhưng cú ra chân cận thành bị Anderson phá ra ngay trước vạch vôi.

22/11/2025 | 22:04

22h

Trận đấu bắt đầu.

22/11/2025 | 21:12

21h

G6XPXBSWoAAi1ku.jpg
Đội hình ra sân Liverpool - Ảnh: LFC
G6XPVxlWIAAI3rq.jpg
Đội hình ra sân Nottingham Forest - Ảnh: NUFC
21/11/2025 | 23:21

20h30

G6SDj8rXgAAbcNd.jpg
G6SDLZwWsAAxyeK.jpg
Cầu thủ Liverpool rèn thể lực trong phòng gym - Ảnh: LFC
21/11/2025 | 23:20

20h

Thông tin lực lượng

Liverpool: Florian Writz, Isak, Frimpong, Bajcetic, Leoni ngồi ngoài vì chấn thương.

Nottingham Forest: Ola Aina, Douglas Luiz, Wood, Zinchenko, Hudson-Odoi không thể ra sân.

7d68a79e 42cd 462b 9d79 de24ea34709c_wallpaper 169 en.jpg
Liverpool quyết tâm giành 3 điểm - Ảnh: Tod
