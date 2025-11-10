Đoàn quân HLV Pep Guardiola thổi bay các nhà đương kim vô địch với các pha lập công đẹp mắt của Haaland, Nico Gonzalez và Jeremy Doku.

Tuy nhiên, phía Liverpool cho rằng, họ nên được công nhận bàn gỡ 1-1, sau cú đánh đầu tung lưới Donnarumma của trung vệ Van Dijk lúc cuối hiệp một.

Cú đánh đầu của Van Dijk không được công nhận là bàn thắng - Ảnh: SunSport

Tổ VAR do trọng tài Michael Oliver đứng đầu đã đưa ra phán quyết tranh cãi rằng Andy Robertson rơi vào tình huống việt vị.

Hậu vệ người Scotland không chạm vào bóng sau pha đánh đầu của Van Dijk, nhưng các trọng tài phòng VAR nhận định, Robertson cản trở tình huống khi đứng ngay gần thủ thành Man City.

Tan trận, HLV Arne Slot tức giận chỉ trích trọng tài Chris Kavanagh và tổ VAR "mắc sai lầm rõ ràng và hiển nhiên".

Ông nói giọng bức xúc: "Theo quan điểm cá nhân tôi, rõ ràng trọng tài đã có quyết định sai lầm. Vì sao tôi nghĩ vậy ư? Bởi Robertson không hề can thiệp vào những gì thủ môn đối phương có thể làm.

Ngay sau trận đấu, có người cho tôi xem bàn thắng mà trọng tài chính Kavanagh từng công nhận ở trận Man City vs Wolves mùa trước. Trọng tài biên phải mất 13 giây mới căng cờ báo việt vị. Một tình huống cố định có thể tạo nên sự khác biệt.

Tuy Liverpool chơi rất tệ trong hiệp một nhưng nếu bàn thắng của Van Dijk được công nhận, mọi diễn biến sau đó sẽ rất khác."