Vòng 11 Ngoại hạng Anh chứng kiến đại chiến Man City đấu Liverpool, đối thủ mà Pep Guardiola vốn ngán ngại nhất thời còn Jurgen Klopp.

Tuy nhiên, ở Etihad tối 9/11, Liverpool do Arne Slot dẫn dắt đã hoàn toàn lép vế trước Man City, không thể ngăn cản niềm vui chiến thắng ở trận đấu thứ 1.000 của thuyền trưởng Pep Guardiola.

Hai nhà cầm quân hàng đầu luôn dành sự tôn trọng lớn cho nhau. Ảnh: X Man City FR

Haaland không thành công trước chấm 11m ở phút 13, nhưng vẫn chính anh đưa Man xanh vượt lên ở phút 29. Trước khi hiệp 1 khép lại, Nico Gonzalez cũng điền tên lên bảng điện tử tạo cách biệt 2-0 cho đội chủ nhà trước Liverpool.

Và chàng trai Jeremy Doku đánh dấu màn trình diễn hay nhất trận với bàn ấn định thắng lợi giòn giã Man City 3-0 Liverpool ở phút 63.

Kết quả khiến Liverpool rơi xuống thứ 8 BXH khi đã chịu 5 thất bại sau 11 trận, còn Man City đưa ra tuyên bố lớn ở đường đua vô địch Premier League mùa này, khi nhảy lên thứ 2 và chỉ còn kém Arsenal 4 điểm.

Jurgen Klopp rời Liverpool từ mùa trước và Arne Slot giúp ngay đội vô địch, người ta không thấy rõ sự vắng mặt của chiến lược gia người Đức. Nhưng đến chiến dịch này, sân Anfield mỗi lúc một thấm thía đội nhà thời hậu Klopp.

Klopp và Pep từng là đối thủ lớn nhất của nhau khi còn cùng làm việc tại Anh, nhưng bên ngoài sân cỏ, họ vẫn dành cho nhau sự tôn trọng lớn. Và ở cột mốc Pep Guardiola đạt 1.000 trận cầm quân trong sự nghiệp và vừa ăn mừng chiến thắng 716, thông qua Sky Sports, Klopp đã gửi lời chúc dí dỏm đến thuyền trưởng Man City:

Trong 1.000 trận cầm quân, Pep Guardiola có 716 chiến thắng. Ảnh: B/R Football

“Pep, bạn của tôi ơi. Chào mừng đến với CLB 1.000! Tôi không thể tin được anh bạn trông trẻ thế mà đạt được cột mốc đáng kinh ngạc này. Có lẽ, tôi không cần phải nói mình đạt mốc ấy sớm hơn 81 trận, nhưng hẳn đó là lần duy nhất tôi đạt được trước bạn.

Thật vui và vinh dự khi được đối đầu với bạn nhiều lần trong sự nghiệp. Đó là những trận đấu khó khăn nhất, nhưng cũng là những cuộc so tài tôi thích nhất vì bạn đã và đang là nguồn cảm hứng cho tất cả chúng tôi.

Cách bạn hiểu bóng đá gần như không ai có thể bì kịp. Niềm đam mê mà bạn thể hiện mỗi ngày thật đáng nể. Chúc mừng gia nhập CLB 1.000 và hãy hướng đến 1.000 trận tiếp theo. Chúc bạn mọi điều tốt lành và hẹn sớm gặp lại. Chúc có một lễ kỷ niệm tuyệt vời, với ly rượu vang đỏ chẳng hạn”.