1. Etihad trở nên đặc biệt khi Man City và Liverpool bước ra từ đường hầm, trong cuộc chiến ở vòng 11 Premier League 2025/26 được cả thế giới mong chờ.

Trên khán đài, CĐV Man City giương cao những lá cờ khổng lồ để chào đón đội bóng của họ. Không khí thật sôi động. Một bữa tiệc, không kém gì khi họ mừng cú ăn 3 ngày nào.

Nụ cười Pep Guardiola trong ngày đặc biệt. Ảnh: MCFC

Đó là trận đấu thứ 1.000 kể từ ngày Pep Guardiola bắt đầu sự nghiệp huấn luyện, từ đội Barcelona B – trong trận hòa không bàn thắng.

Hơn một thập kỷ và 1.000 trận, Pep Guardiola vẫn say mê những cầu thủ có khả năng rê bóng điêu luyện như thuở ban đầu.

Dù là người biến việc vượt qua đối thủ bằng chuỗi đường chuyền liên hoàn thành dấu ấn đặc trưng, Pep vẫn luôn bị cuốn hút bởi những cầu thủ có thể tạo khác biệt trong các tình huống một đối một.

Khi Riyad Mahrez rời đội, ông lập tức tìm đến thị trường chuyển nhượng để mang về cầu thủ rê bóng hay nhất châu Âu thời điểm đó – Jeremy Doku.

Khi còn khoác áo Rennes, Doku thực hiện trung bình hơn 9 pha qua người mỗi trận. Gia nhập Man City ở tuổi 21, anh vẫn cần thêm thời gian học hỏi.

Giờ đây, khi bước sang mùa giải thứ 3, Doku đã thực sự trở thành cầu thủ tạo đột biến hàng đầu.

2. Trong trận gặp Liverpool, Doku là cầu thủ hay nhất trận, đồng thời ghi bàn thắng thứ 3 tuyệt đẹp, ấn định chiến thắng 3-0 cho Man City.

Chiến thắng trước đối thủ lớn nhất trong sự nghiệp của Pep Guardiola – như chính ông mô tả – giúp đội bóng thành Manchester tiến gần ngôi đầu Premier League.

Khoảng cách giữa Man City và Arsenal được rút ngắn xuống còn 4 điểm sau cú sảy chân của thầy trò Mikel Arteta. “Pháo thủ” bị Sunderland cầm hòa 2-2.

Doku để lại dấu ấn rực rỡ ở hành lang trái của Man City, nơi anh phát huy tối đa cái chân phải khéo léo, cùng khả năng vượt qua hậu vệ đối phương trong không gian hẹp, hoặc cắt vào trung lộ để dứt điểm.

Chính từ tình huống như vậy, cầu thủ người Bỉ ghi bàn thắng của riêng mình để dành tặng cho Pep Guardiola.

Haaland hỏng phạt đền, chuộc lỗi với pha mở tỷ số. Ảnh: MCFC

Theo dữ liệu, Doku có 10 pha đột phá, 10 lần thắng tay đôi, 3 cơ hội tạo ra cho đồng đội, 3 cú sút trúng khung thành. Người gần nhất làm được điều này là Eden Hazard, trận derby giữa Chelsea và West Ham năm 2019.

Sau khi thắng Aston Villa và xuất sắc hạ gục Real Madrid ở Champions League, Liverpool tự tin đến Etihad. Đội của Arne Slot bị bóp nghẹt bởi ma thuật Doku.

Tình huống đáng chú ý đầu tiên trong trận “kinh điển” bóng đá Anh hiện đại do chính Doku tạo ra: anh cướp được bóng trong vòng cấm, đối mặt với Mamardashvili và mang về phạt đền.

Rất tiếc, cú đá của Haaland bị thủ thành Mamardashvili đoán đúng hướng và cản phá thành công.

Ngay cả khi thoát được bàn thua, Liverpool cũng hoàn toàn bị áp đảo, cố gắng làm chậm nhịp độ trận đấu nhưng không thành.

3. Với Doku nhảy múa kéo giãn đội hình Liverpool, Haaland có cơ hội chuộc lỗi. Anh thoát khỏi Konate, đánh đầu ghi bàn từ đường chuyền của Nunes bên cánh phải.

Liverpool phản ứng với tình huống Van Dijk làm tung lưới chủ nhà. Tuy nhiên, Robertson ở vị trí việt vị đã tham gia vào pha bóng khi che khuất tầm nhìn của Donnarumma.

Rồi chính Van Dijk liên quan đến bàn thứ 2 của Man City. Cú sút xa của Nico Gonzalez chạm trung vệ người Hà Lan đổi hướng bay vào lưới ngay trước giờ nghỉ.

Doku nhảy múa trước nhà ĐKVĐ Liverpool. Ảnh: MCFC

“Chúng tôi rất hài lòng với thái độ của Nico. Cậu ấy có tinh thần học hỏi tuyệt vời, luôn sẵn sàng tiếp thu. Đó là chàng trai khiêm tốn, thông minh và có nhân cách tốt”, Pep khen ngợi.

Trong bữa tiệc bóng đá thịnh soạn tại Manchester, Doku khẳng định mình với bàn chốt hạ. Một pha bóng thể hiện mọi phẩm chất tốt nhất mà Pep yêu thích nơi anh.

Doku nhận bóng ở rìa vòng cấm, làm động tác giả rồi đột phá vào trung lộ, nơi anh thực hiện cú cứa lòng chân phải vừa kỹ thuật vừa uy lực, xuyên qua hàng loạt cầu thủ và biến Mamardashvili thành bức tượng.

Những điều chỉnh của Arne Slot không hiệu quả. Liverpool chấm dứt chuỗi 44 trận ghi bàn liên tiếp ở Premier League, tan chảy bởi vũ điệu của Doku – người kết hợp tốc độ với kỹ thuật futsal thành vũ khí siêu đẳng.

“Tôi rất hạnh phúc với màn trình diễn của đội. Xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các cầu thủ và đồng nghiệp”, Pep nghẹn giọng, nhưng ngất ngây khi giành chiến thắng thứ 716 trong lần 1.000 ngồi ghế huấn luyện.