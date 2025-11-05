Ghi bàn:
Ninh Bình: Gia Hưng (86')
Đội hình xuất phát Ninh Bình vs SLNA
Ninh Bình: Văn Lâm (1), Marcelino (3), Thanh Thịnh (6), Bảo Toàn (15), Quang Nho (86), Hải Đức (26), Đức Chiến (7), Hoàng Đức (28), Quốc Việt (99), Geovane (94), Gustavo Henrique (68).
SLNA: Văn Bình (1), Mai Hoàng (35), Justin Garcia (62), Văn Cường (30), Mạnh Quỳnh (11), Quang Vinh (16), Nam Hải (17), Xuân Bình (8), Dale Moore (10), Văn Lương (20), Olaha (7).
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng tối thiểu 1-0 dành cho Ninh Bình trước SLNA. Kết quả này giúp Hoàng Đức và các đồng đội tạm gia tăng khoảng cách với đội nhì bảng CAHN lên thành 4 điểm, nhưng thi đấu nhiều hơn đội bóng ngành Công an 2 trận.
90'
Hiệp hai có 6 phút bù giờ.
88'
SLNA đáp trả mạnh mẽ, Dale Moore xâm nhập vòng cấm rồi tung cú sút rất căng nhưng bị Văn Lâm cản phá chịu phạt góc.
86'
Gia Hưng mở tỷ số cho Ninh Bình
Tình huống phối hợp giữa hai cầu thủ vào sân trong hiệp hai, Lê Phát tạt bóng từ cánh trái để Gia Hưng đệm bóng cận thành tung lưới Văn Bình.
82'
Đinh Thanh Bình đột phá rồi tạt bóng ra từ đáy biên để Quốc Việt dứt điểm bị Cao Văn Bình dùng chân cản phá. Cựu tiền đạo HAGL tiếp tục đá bồi nhưng vẫn không thắng được người đồng đội ở ĐT U22 Việt Nam.
78'
Trong hiệp hai, sức ép mà Hoàng Đức và các đồng đội tạo ra về phía khung thành của SLNA có phần giảm so với 45 phút đầu tiên.
67'
Các cầu thủ SLNA vẫn đang tổ chức phòng ngự chắc chắn, đặc biệt là thủ môn U22 Việt Nam - Cao Văn Bình.
58'
Ninh Bình vẫn hoàn toàn bế tắc trong việc tìm kiếm cơ hội ghi bàn khai thông thế bế tắc.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số hòa 0-0.
45'+3
Pha phòng ngự không tốt của hàng thủ Ninh Bình, Quang Vinh tung cú sút đưa bóng đi căng như kẻ chỉ từ ngoài vòng cấm nhưng Văn Lâm bay người cản phá xuất sắc.
45'
Trong vòng 2 phút, thủ môn Cao Văn Bình có liên tiếp hai pha cản phá chính xác trước những cú dứt điểm của Hải Đức và Hoàng Đức.
35'
Vẫn đang là một thế trận kín kẽ của đội bóng xứ Nghệ, Đinh Thanh Bình của Ninh Bình vừa có pha bay người đánh đầu không chính xác.
26'
Ngoại binh kỳ cựu Olaha khiến CĐV Cố đô Hoa Lư thót tim với cú "nã đại bác" từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi hơi cao so với khung thành của Văn Lâm.
21'
Chủ nhà Ninh Bình vẫn đang kiểm soát thế trận, cầm bóng nhiều hơn nhưng chưa thể ghi bàn mở tỷ số.
13'
Thủ môn Văn Bình cản phá cứu thua cho SLNA, cú đá bồi sau đó của cầu thủ Ninh Bình bị một ngoại binh áo vàng ngăn chặn. Đội chủ nhà đòi phạt đền nhưng VAR xác định không có lỗi chạm tay của cầu thủ đội khách.
9'
Dung Quang Nho nhận bóng từ đường chuyền của đồng đội, anh ngoặt một nhịp rồi thực hiện pha cứa lòng bằng chân trái bên ngoài vòng cấm. Cao Văn Bình - thủ môn U22 Việt Nam đã đứng chôn chân nhưng may cho SLNA khi bóng đi chệch khung thành đội khách.
5'
Lợi thế sân nhà cùng sự hưng phấn sau chuỗi trận bất bại, Ninh Bình sớm gây sức ép lên phần sân của SLNA.
18h00
Trọng tài chính Hoàng Ngọc Hà thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
17h54
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
Đội hình xuất phát Ninh Bình vs SLNA
Nhận định trước trận
Ở vòng 9 V.League, Ninh Bình gây thất vọng khi bị Becamex TP.HCM cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà, dù được đánh giá cao hơn. Đội bóng Cố đô sớm vượt lên nhờ bàn thắng trên chấm 11m, nhưng lại để thủng lưới ở những phút cuối hiệp hai.
Trận hòa này giúp Ninh Bình kéo dài chuỗi 33 trận bất bại - một kỷ lục châu Á - song họ vẫn đối mặt áp lực lớn khi chỉ hơn CAHN 1 điểm và đá nhiều hơn 1 trận.
HLV Gerard Albadalejo thừa nhận đội bóng “kiểm soát trận đấu gần như hoàn toàn” nhưng thiếu sự quyết đoán trong khâu dứt điểm. Ông bày tỏ thất vọng: “Tôi cảm thấy xấu hổ vì không thể thắng dù nắm quyền chủ động.”
Trước mắt, Ninh Bình sẽ tiếp đón SLNA trên sân nhà. Đây được xem là đối thủ “vừa tầm”, nhưng đội bóng xứ Nghệ vốn chơi rất hay trước các đội mạnh và đang khát khao chiến thắng đầu tiên dưới thời HLV Văn Sỹ Sơn, sau chuỗi trận toàn hòa và thua đầy tiếc nuối.
Thông tin lực lượng
Ninh Bình: Thiếu vắng Ngọc Quang do chấn thương. Khả năng ra sân của tiền vệ Thành Trung còn bỏ ngỏ.
SLNA: Có được đội hình mạnh nhất.