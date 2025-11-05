Ghi bàn: 

Ninh Bình: Gia Hưng (86')

Đội hình xuất phát Ninh Bình vs SLNA

Ninh Bình: Văn Lâm (1), Marcelino (3), Thanh Thịnh (6), Bảo Toàn (15), Quang Nho (86), Hải Đức (26), Đức Chiến (7), Hoàng Đức (28), Quốc Việt (99), Geovane (94), Gustavo Henrique (68). 

SLNA: Văn Bình (1), Mai Hoàng (35), Justin Garcia (62), Văn Cường (30), Mạnh Quỳnh (11), Quang Vinh (16), Nam Hải (17), Xuân Bình (8), Dale Moore (10), Văn Lương (20), Olaha (7).

vong 10 vleague.jpeg
05/11/2025 | 19:56

KẾT THÚC

Trận đấu kết thúc với chiến thắng tối thiểu 1-0 dành cho Ninh Bình trước SLNA. Kết quả này giúp Hoàng Đức và các đồng đội tạm gia tăng khoảng cách với đội nhì bảng CAHN lên thành 4 điểm, nhưng thi đấu nhiều hơn đội bóng ngành Công an 2 trận.

bxh vleague.jpeg
BXH V-League 2025/26
Thu gọn
05/11/2025 | 19:53

90'

Hiệp hai có 6 phút bù giờ.

Thu gọn
05/11/2025 | 19:48

88'

SLNA đáp trả mạnh mẽ, Dale Moore xâm nhập vòng cấm rồi tung cú sút rất căng nhưng bị Văn Lâm cản phá chịu phạt góc.

Thu gọn
05/11/2025 | 19:46

86'

Gia Hưng mở tỷ số cho Ninh Bình

Tình huống phối hợp giữa hai cầu thủ vào sân trong hiệp hai, Lê Phát tạt bóng từ cánh trái để Gia Hưng đệm bóng cận thành tung lưới Văn Bình.

Thu gọn
05/11/2025 | 19:41

82'

Đinh Thanh Bình đột phá rồi tạt bóng ra từ đáy biên để Quốc Việt dứt điểm bị Cao Văn Bình dùng chân cản phá. Cựu tiền đạo HAGL tiếp tục đá bồi nhưng vẫn không thắng được người đồng đội ở ĐT U22 Việt Nam.

Thu gọn
05/11/2025 | 19:39

78'

Trong hiệp hai, sức ép mà Hoàng Đức và các đồng đội tạo ra về phía khung thành của SLNA có phần giảm so với 45 phút đầu tiên.

ninh binh vs slna 1.jpg
Ảnh: Xuân Thủy
Thu gọn
05/11/2025 | 19:27

67'

Các cầu thủ SLNA vẫn đang tổ chức phòng ngự chắc chắn, đặc biệt là thủ môn U22 Việt Nam - Cao Văn Bình.

Thu gọn
05/11/2025 | 19:21

58'

Ninh Bình vẫn hoàn toàn bế tắc trong việc tìm kiếm cơ hội ghi bàn khai thông thế bế tắc.

ninh binh vs slna 3.jpg
Ảnh: Xuân Thủy
Thu gọn
05/11/2025 | 19:06

46'

Hiệp hai trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
05/11/2025 | 18:50

Hết hiệp 1

Hiệp một khép lại với tỷ số hòa 0-0.

ninh binh vs slna 2.jpg
Ảnh: Xuân Thủy
Thu gọn
05/11/2025 | 18:48

45'+3

Pha phòng ngự không tốt của hàng thủ Ninh Bình, Quang Vinh tung cú sút đưa bóng đi căng như kẻ chỉ từ ngoài vòng cấm nhưng Văn Lâm bay người cản phá xuất sắc.

Thu gọn
05/11/2025 | 18:44

45'

Trong vòng 2 phút, thủ môn Cao Văn Bình có liên tiếp hai pha cản phá chính xác trước những cú dứt điểm của Hải Đức và Hoàng Đức.

ninh binh vs slna 1.jpg
Ảnh: Xuân Thủy
ninh binh vs slna.jpg
Thủ môn U22 Việt Nam liên tục cứu thua cho SLNA - Ảnh: Xuân Thủy
Thu gọn
05/11/2025 | 18:36

35'

Vẫn đang là một thế trận kín kẽ của đội bóng xứ Nghệ, Đinh Thanh Bình của Ninh Bình vừa có pha bay người đánh đầu không chính xác.

Thu gọn
05/11/2025 | 18:25

26'

Ngoại binh kỳ cựu Olaha khiến CĐV Cố đô Hoa Lư thót tim với cú "nã đại bác" từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi hơi cao so với khung thành của Văn Lâm.

Thu gọn
05/11/2025 | 18:21

21'

Chủ nhà Ninh Bình vẫn đang kiểm soát thế trận, cầm bóng nhiều hơn nhưng chưa thể ghi bàn mở tỷ số.

ninh binh vs slna 2.jpg
Ảnh: Xuân Thủy
Thu gọn
05/11/2025 | 18:14

13'

Thủ môn Văn Bình cản phá cứu thua cho SLNA, cú đá bồi sau đó của cầu thủ Ninh Bình bị một ngoại binh áo vàng ngăn chặn. Đội chủ nhà đòi phạt đền nhưng VAR xác định không có lỗi chạm tay của cầu thủ đội khách.

ninh binh vs slna.jpg
Thủ môn Cao Văn Bình làm việc vất vả lúc đầu trận - Ảnh: Xuân Thủy
Thu gọn
05/11/2025 | 18:09

9'

Dung Quang Nho nhận bóng từ đường chuyền của đồng đội, anh ngoặt một nhịp rồi thực hiện pha cứa lòng bằng chân trái bên ngoài vòng cấm. Cao Văn Bình - thủ môn U22 Việt Nam đã đứng chôn chân nhưng may cho SLNA khi bóng đi chệch khung thành đội khách.

Thu gọn
05/11/2025 | 18:06

5'

Lợi thế sân nhà cùng sự hưng phấn sau chuỗi trận bất bại, Ninh Bình sớm gây sức ép lên phần sân của SLNA.

Thu gọn
05/11/2025 | 18:00

18h00

Trọng tài chính Hoàng Ngọc Hà thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.

Thu gọn
05/11/2025 | 17:54

17h54

Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.

ninh binh vs slna 1.jpg
Đội hình xuất phát của Ninh Bình - Ảnh: Xuân Thủy
Thu gọn
05/11/2025 | 17:50

Đội hình xuất phát Đà Nẵng vs CA TP.HCM

da nang vs ca tphcm.jpg
Thu gọn
05/11/2025 | 17:48

Đội hình xuất phát Becamex TP.HCM vs Hải Phòng

becamex tphcm vs hai phong.jpg
Thu gọn
05/11/2025 | 17:45

Đội hình xuất phát Ninh Bình vs SLNA

ninh binh vs slna.jpg
Thu gọn
05/11/2025 | 18:35

Nhận định trước trận

Ở vòng 9 V.League, Ninh Bình gây thất vọng khi bị Becamex TP.HCM cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà, dù được đánh giá cao hơn. Đội bóng Cố đô sớm vượt lên nhờ bàn thắng trên chấm 11m, nhưng lại để thủng lưới ở những phút cuối hiệp hai.

Trận hòa này giúp Ninh Bình kéo dài chuỗi 33 trận bất bại - một kỷ lục châu Á - song họ vẫn đối mặt áp lực lớn khi chỉ hơn CAHN 1 điểm và đá nhiều hơn 1 trận.

HLV Gerard Albadalejo thừa nhận đội bóng “kiểm soát trận đấu gần như hoàn toàn” nhưng thiếu sự quyết đoán trong khâu dứt điểm. Ông bày tỏ thất vọng: “Tôi cảm thấy xấu hổ vì không thể thắng dù nắm quyền chủ động.”

Trước mắt, Ninh Bình sẽ tiếp đón SLNA trên sân nhà. Đây được xem là đối thủ “vừa tầm”, nhưng đội bóng xứ Nghệ vốn chơi rất hay trước các đội mạnh và đang khát khao chiến thắng đầu tiên dưới thời HLV Văn Sỹ Sơn, sau chuỗi trận toàn hòa và thua đầy tiếc nuối.

Thu gọn
05/11/2025 | 16:25

Thông tin lực lượng

Ninh Bình: Thiếu vắng Ngọc Quang do chấn thương. Khả năng ra sân của tiền vệ Thành Trung còn bỏ ngỏ. 

SLNA: Có được đội hình mạnh nhất.

Thu gọn
05/11/2025 | 16:15

Bảng xếp hạng V-League 2025/26

bxh vleague.jpeg
Thu gọn