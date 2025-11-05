Sẵn lợi thế sân nhà, Nam Định nhập cuộc đầy hứng khởi. Tuy nhiên, đội chủ sân Thiên Trường sớm phải nhận "gáo nước lạnh" khi Rin Mito đánh đầu mở tỷ số ngay ở phút thứ 8.

Nam Định chơi nỗ lực sau đó tuy nhiên, các cơ hội lần lượt trôi qua đầy tiếc nuối. Ngoại binh Percy Tau có cú đánh đầu thiếu lực (phút 16), và chỉ 5 phút sau, chính anh lại có pha căng ngang thuận lợi nhưng Eid Mahmoud dứt điểm quá hiền, không thắng được thủ môn đội khách.

Nam Định (áo trắng) thua cả hai trận đấu với Gamba Osaka - Ảnh: L.T

Bước sang hiệp hai, thế trận nghiêng hẳn về phía Nam Định khi họ đẩy cao đội hình tấn công. Gamba Osaka chủ động lùi về phòng ngự, tạo ra một bức tường kiên cố.

Dù kiểm soát bóng áp đảo, Nam Định lại tỏ ra bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương.

Đỉnh điểm của sự thất vọng là tình huống cuối trận (phút 86) khi Lý Công Hoàng Anh sút bóng chạm tay cầu thủ Gamba Osaka trong vòng cấm, nhưng không có công nghệ VAR, tiếng còi penalty đã không vang lên. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 1-0 nghiêng về Gamba Osaka

Đội hình ra sân:

Nam Định: Caique (97), Văn Tới (5), Walber (34), Lucas Alves (4), Thanh Hào (3), Dijks (24), Caio Cesar (10), Romulo (72), Hansen (21), Percy Tau (22), Eid Mahmoud (12).

Gamba Osaka: Higashiguchi (1), Kishimoto (15), Nakatani (20), Miura (5), Hatsuse (21), Mito (27), Abe (13), Yamashita (17), Usami (7), Okunuki (44), Jebali (11).