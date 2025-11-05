Sẵn lợi thế sân nhà, Nam Định nhập cuộc đầy hứng khởi. Tuy nhiên, đội chủ sân Thiên Trường sớm phải nhận "gáo nước lạnh" khi Rin Mito đánh đầu mở tỷ số ngay ở phút thứ 8.
Nam Định chơi nỗ lực sau đó tuy nhiên, các cơ hội lần lượt trôi qua đầy tiếc nuối. Ngoại binh Percy Tau có cú đánh đầu thiếu lực (phút 16), và chỉ 5 phút sau, chính anh lại có pha căng ngang thuận lợi nhưng Eid Mahmoud dứt điểm quá hiền, không thắng được thủ môn đội khách.
Bước sang hiệp hai, thế trận nghiêng hẳn về phía Nam Định khi họ đẩy cao đội hình tấn công. Gamba Osaka chủ động lùi về phòng ngự, tạo ra một bức tường kiên cố.
Dù kiểm soát bóng áp đảo, Nam Định lại tỏ ra bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương.
Đỉnh điểm của sự thất vọng là tình huống cuối trận (phút 86) khi Lý Công Hoàng Anh sút bóng chạm tay cầu thủ Gamba Osaka trong vòng cấm, nhưng không có công nghệ VAR, tiếng còi penalty đã không vang lên. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 1-0 nghiêng về Gamba Osaka
Đội hình ra sân:
Nam Định: Caique (97), Văn Tới (5), Walber (34), Lucas Alves (4), Thanh Hào (3), Dijks (24), Caio Cesar (10), Romulo (72), Hansen (21), Percy Tau (22), Eid Mahmoud (12).
Gamba Osaka: Higashiguchi (1), Kishimoto (15), Nakatani (20), Miura (5), Hatsuse (21), Mito (27), Abe (13), Yamashita (17), Usami (7), Okunuki (44), Jebali (11).
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với thất bại tiếc nuối 0-1 của Nam Định trước Gamba Osaka. Kết quả này khiến đại diện V-League gặp khó trong việc canh tranh 1 trong 2 tấm vé đi tiếp ở bảng F.
90'
Hiệp hai có 4 phút bù giờ.
87'
Trọng tài bỏ qua quả phạt đền cho Nam Định
Hudlin không chiến với pha đánh đầu ngược tạo cơ hội cho đồng đội trong vòng cấm, pha ngả người bắt vô-lê của Hoàng Anh đập vào tay hậu vệ Gamba Osaka rõ ràng trước khi thủ môn đội khách bắt gọn.
Các cầu thủ Nam Định lập tức phản ứng với trọng tài Baraa Aisha nhưng vị "vua áo đen" người Palestine lại xua tay không có phạt đền. Tiếc rằng ở AFC Champions League Two, VAR không được áp dụng.
85'
HLV Kiên Trung tung tiền đạo cao 2,06m Hudlin vào sân nhằm thay đổi cục diện trong ít phút cuối trận.
78'
Đội bóng đến từ J-League vẫn đang tổ chức phòng ngự kín kẽ trước sức ép liên tục của đội chủ nhà Nam Định.
70'
Đội chủ sân Thiên Trường vẫn miệt mài tấn công tìm kiếm bàn gỡ, tuyển thủ Văn Vĩ sau khi vào sân đã thi đấu đầy xông xáo bên hành lang cánh trái.
56'
Quãng thời gian đầu hiệp hai đội ĐKVĐ V-League liên tục gây sức ép lên phần sân của Gamba Osaka nhưng chủ nhà vẫn chưa tìm được bàn quân bình tỷ số.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía đội khách Gamba Osaka sau cú sút xa đẹp mắt của Eid Mahmoud không thắng được thủ môn Higashiguchi.
45'
Thủ môn Caique cản phá xuất sắc, cứu cho Nam Định khỏi bàn thua thứ 2 trước cú sút trong vòng cấm của cầu thủ Gamba Osaka.
43'
Chủ nhà Nam Định nỗ lực vùng lên gây sức ép nhưng không dễ gì trước đội bóng được đánh giá cao hơn đến từ Nhất Bản.
38'
Jebali đột phá rồi thực hiện cú sút chéo góc nhưng không đánh bại được thủ môn Caique của Nam Định.
27'
Thêm một cơ hội nữa dành cho Nam Định, lần này Hansen bay người bắt vô-lê bóng sống nhưng tiếc rằng vẫn hơi cao so với khung thành của đội bóng Nhật Bản.
21'
Nam Định có pha phối hợp tấn công ăn ý bên cánh trái, tiếc cho đại diện Việt Nam khi Eid Mahmoud lại dứt điểm đúng vào vị trí của thủ môn bên phía Osaka.
17'
Bàn mở tỷ số sớm khá sớm giúp đội bóng đến từ Nhật Bản thi đấu càng thoải mái hơn, tiếp tục kiểm soát thế trận.
8'
Mito mở tỷ số cho Gamba Osaka
Hatsuse tạt bổng có điểm rơi tốt từ cánh trái vào để Mito đánh đầu cận thành khiến thủ môn Caique dù chạm được tay vào bóng cũng không thể cản phá.
3'
Xuất phát 8 ngoại binh, chủ nhà Nam Định triển khai lối chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.
19h15
Trọng tài chính thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
19h10
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
Đội hình xuất phát của Nam Định
Nhận định trước trận
Tối nay, CLB Nam Định sẽ tiếp đón Gamba Osaka trên sân Thiên Trường trong khuôn khổ lượt trận thứ tư bảng F Cúp C2 châu Á 2025 - khu vực Đông Á.
Trận đấu diễn ra lúc 19h15, và chỉ cần giành được ít nhất 1 điểm, đội đương kim vô địch V.League sẽ củng cố cơ hội vượt qua vòng bảng. Hiện Nam Định đang đứng thứ hai với 6 điểm sau 3 trận, kém Gamba Osaka 3 điểm.
Ở lượt đi, Nam Định từng để thua đối thủ Nhật Bản 1-3, và lần này, dù có lợi thế sân nhà, họ vẫn bị đánh giá thấp hơn do Gamba Osaka được nghỉ 10 ngày, trong khi Nam Định vừa thi đấu liên tục tại V.League.
Trợ lý HLV Andre Lima thừa nhận đây là trận đấu đầy khó khăn nhưng khẳng định đội đã chuẩn bị kỹ lưỡng: “Gamba Osaka rất mạnh, nhưng Nam Định sẽ chơi hết sức. Chúng tôi tin rằng toàn đội sẽ thể hiện tốt nhất.” Nam Định dự kiến ra sân với lực lượng mạnh nhất, đặt quyết tâm cao trước cơ hội lịch sử.