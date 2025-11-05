Sân Gò Đậu tối 5/11 chứng kiến một trong những trận cầu hấp dẫn nhất kể từ đầu mùa. Trong cơn mưa nặng hạt, Becamex TP.HCM nhập cuộc tự tin nhưng bất ngờ bị Fred Friday chọc thủng lưới ở phút 35 sau pha căng ngang của Hữu Nam. Bàn thua càng khiến đội chủ nhà chơi quyết liệt hơn.

Becamex TP.HCM cắt đứt chuỗi trận thăng hoa của Hải Phòng - Ảnh: VPF

Sau giờ nghỉ, đoàn quân của HLV Đặng Trần Chỉnh dồn lên mạnh mẽ. Sức ép không ngừng nghỉ khiến hàng thủ Hải Phòng liên tục chao đảo.

Phút 71, VAR xác định bóng chạm tay Triệu Việt Hưng trong vòng cấm, và Việt Cường lạnh lùng đánh bại thủ thành Đình Triệu trên chấm 11m để gỡ hòa 1-1.

Khi tất cả nghĩ trận đấu khép lại với tỷ số hòa, Ismaila - cầu thủ vào sân thay người - bật cao đánh đầu ở phút 90, mang về chiến thắng nghẹt thở 2-1 cho Becamex TP.HCM. Sân Gò Đậu như nổ tung trong niềm vui của khán giả.

Tiến Linh (áo trắng) và các đồng đội tìm lại nụ cười chiến thắng - Ảnh: M.A

Trong khi đó, ở sân Hòa Xuân, CA TP.HCM cũng có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước SHB Đà Nẵng nhờ pha lập công muộn của Bùi Văn Bình phút 87, khép lại một vòng đấu thăng hoa cho bóng đá thành phố mang tên Bác.

Kết quả vòng 10 V-League