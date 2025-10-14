Đội hình ra sân
Malaysia: Syihan, Harith, Saad, Ubaidullah, Afiq, Cools, Laine, Faisal, Corbin-Ong, Arif, Morales.
Lào: Lokphathip, Sangvilay, Somsanith, Phetviengsy, Lueanthala, Souvanny, Thongkhamsavath, Wenpaserth, Chanthavixay, Xaysombath, Bounkong.
Bàn thắng: Faisal Halim 59', Morales 65', 70', 82', Thapaseut 80' (phản lưới) - Chanthavixay 19'
Kết thúc
82'
Bàn thắng (5-1, Morales): Tận dụng sự xuống sức của các cầu thủ Lào, Morales nâng tỷ số lên 5-1 với pha đá nối cận thành vào lưới trống.
80'
Bàn thắng (4-1, Thapaseut phản lưới): Hậu vệ Lào - Thapaseut có pha xử lý ngớ ngẩn khi đánh đầu đưa bóng về lưới nhà, biếu cho Malaysia bàn thắng thứ 4.
70'
Bàn thắng (3-1, Morales): Bắt nguồn từ tình huống phạt góc, Morales nhận bóng từ đồng đội rồi dễ dàng kết thúc cận thành nâng tỷ số lên 3-1.
65'
Bàn thắng (2-1, Morales): Tiền đạo nhập tịch của Malaysia - Morales xoay sở khéo léo trong vòng cấm rồi quăng chân trái hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-1.
59'
Bàn thắng (1-1, Faisal Halim): Được hưởng quả đá phạt ngay đầu vòng cấm, Faisal Halim bước lên thực hiện cú đá căng xuyên qua hàng rào gỡ hòa cho Malaysia.
52'
Sang hiệp hai, Malaysia cố gắng tấn công tìm bàn gỡ nhưng các đợt lên bóng chưa hiệu quả.
Kết thúc hiệp 1
43'
Arif Aiman xử lý hay bên cánh trái nhưng cú đá cuối cùng lại quá thiếu chính xác.
37'
Arif Aiman kiến tạo để Morales băng xuống tung cú đá chạm mép lưới sau.
27'
Corbin-Ong vừa có cơ hội gỡ hòa cho Malaysia với cú đánh đầu ở cự ly gần nhưng thủ môn Lokphathip xuất sắc cứu thua.
19'
Bàn thắng (0-1, Chanthavixay): Lào tạo nên địa chấn ở Bukit Jalil khi có bàn vượt lên dẫn trước.
Đón lõng ngoài tuyến hai, Chanthavixay tung cú sút rất căng, bóng chạm đầu hậu vệ Saad đổi hướng bay vào lưới Malaysia.
18'
Tuyển Lào bất ngờ đưa ra lời đáp trả với pha nã rocket từ khoảng cách gần 30m của Wenpaserth, làm thủ môn Syihan phải bay người đẩy bóng qua xà.
10'
Dion Cools bất ngờ tung ra cú sút xa khiến thủ thành Lokphathip phải vất vả cứu thua.
4'
Tận dụng sai lầm của hậu vệ Lào, Morales tạc đạn sấm sét trong vòng cấm buộc thủ môn đội khách phải đẩy bóng đi hết đường biên ngang.
20h
Trận đấu bắt đầu.
19h
18h30
18h
17h
Thông tin lực lượng
Lào: Đầy đủ đội hình.
Malaysia: Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Imanol Machuca, Gabriel Palmero, Facundo Garces và Rodrigo Holgado bị FIFA cấm thi đấu.