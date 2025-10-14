G3OshnGWAAA3hxg.jpeg
Chiến thắng vất vả của Malaysia - Ảnh: AFC

Đội hình ra sân 

Malaysia: Syihan, Harith, Saad, Ubaidullah, Afiq, Cools, Laine, Faisal, Corbin-Ong, Arif, Morales.

Lào: Lokphathip, Sangvilay, Somsanith, Phetviengsy, Lueanthala, Souvanny, Thongkhamsavath, Wenpaserth, Chanthavixay, Xaysombath, Bounkong.

Bàn thắng: Faisal Halim 59', Morales 65', 70', 82', Thapaseut 80' (phản lưới) - Chanthavixay 19'

14/10/2025 | 22:00

Kết thúc

Malaysia giành chiến thắng giòn giã - Ảnh: FAM
14/10/2025 | 21:45

82'

Bàn thắng (5-1, Morales): Tận dụng sự xuống sức của các cầu thủ Lào, Morales nâng tỷ số lên 5-1 với pha đá nối cận thành vào lưới trống.

14/10/2025 | 21:44

80'

Bàn thắng (4-1, Thapaseut phản lưới): Hậu vệ Lào - Thapaseut có pha xử lý ngớ ngẩn khi đánh đầu đưa bóng về lưới nhà, biếu cho Malaysia bàn thắng thứ 4.

14/10/2025 | 21:31

70'

Bàn thắng (3-1, Morales): Bắt nguồn từ tình huống phạt góc, Morales nhận bóng từ đồng đội rồi dễ dàng kết thúc cận thành nâng tỷ số lên 3-1.

14/10/2025 | 21:25

65'

Bàn thắng (2-1, Morales): Tiền đạo nhập tịch của Malaysia - Morales xoay sở khéo léo trong vòng cấm rồi quăng chân trái hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-1.

01/01/0001 | 00:00

59'

Bàn thắng (1-1, Faisal Halim): Được hưởng quả đá phạt ngay đầu vòng cấm, Faisal Halim bước lên thực hiện cú đá căng xuyên qua hàng rào gỡ hòa cho Malaysia.

14/10/2025 | 21:14

52'

Sang hiệp hai, Malaysia cố gắng tấn công tìm bàn gỡ nhưng các đợt lên bóng chưa hiệu quả.

14/10/2025 | 21:00

Kết thúc hiệp 1

G3OcLY3X0AAb7JO.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về tuyển Lào - Ảnh: FAM
14/10/2025 | 20:45

43'

Arif Aiman xử lý hay bên cánh trái nhưng cú đá cuối cùng lại quá thiếu chính xác.

14/10/2025 | 20:39

37'

Arif Aiman kiến tạo để Morales băng xuống tung cú đá chạm mép lưới sau.

14/10/2025 | 20:28

27'

Corbin-Ong vừa có cơ hội gỡ hòa cho Malaysia với cú đánh đầu ở cự ly gần nhưng thủ môn Lokphathip xuất sắc cứu thua.

14/10/2025 | 20:21

19'

Bàn thắng (0-1, Chanthavixay): Lào tạo nên địa chấn ở Bukit Jalil khi có bàn vượt lên dẫn trước.

Đón lõng ngoài tuyến hai, Chanthavixay tung cú sút rất căng, bóng chạm đầu hậu vệ Saad đổi hướng bay vào lưới Malaysia.

14/10/2025 | 20:19

18'

Tuyển Lào bất ngờ đưa ra lời đáp trả với pha nã rocket từ khoảng cách gần 30m của Wenpaserth, làm thủ môn Syihan phải bay người đẩy bóng qua xà.

14/10/2025 | 20:11

10'

Dion Cools bất ngờ tung ra cú sút xa khiến thủ thành Lokphathip phải vất vả cứu thua.

14/10/2025 | 20:05

4'

Tận dụng sai lầm của hậu vệ Lào, Morales tạc đạn sấm sét trong vòng cấm buộc thủ môn đội khách phải đẩy bóng đi hết đường biên ngang.

14/10/2025 | 19:51

20h

Trận đấu bắt đầu.

14/10/2025 | 19:44

19h

G3OCqAFaUAALuFI.jpeg
Đội hình ra sân tuyển Malaysia - Ảnh: FAM
560615332_1210863451078652_2498374173048826901_n.jpg
Đội hình ra sân tuyển Lào - Ảnh: LFF
14/10/2025 | 13:44

18h30

G24wWpPbUAAToso.jpg
Xếp hạng bảng F sau 3 lượt trận vòng loại Asian Cup 2027 - Ảnh: FAM
14/10/2025 | 13:44

18h

G3Lyg iaUAApqXL.jpg
G3Lyhw3asAAziDa.jpg
Cầu thủ Malaysia tập luyện trước trận - Ảnh: Malaysia NT
14/10/2025 | 13:43

17h

Thông tin lực lượng

Lào: Đầy đủ đội hình.

Malaysia: Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Imanol Machuca, Gabriel Palmero, Facundo Garces và Rodrigo Holgado bị FIFA cấm thi đấu.

G3MZzacbAAEjyJp.jpg
Malaysia sẽ tái đấu Lào ở Bukit Jalil - Ảnh: FAM
