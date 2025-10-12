Cái tát của Cklamovski

Giữa lúc dư luận còn chưa nguôi sau án phạt rất nặng từ FIFA, bóng đá Malaysia lại rơi vào một cơn bão khác, lần này đến từ chính nội bộ của họ.

HLV trưởng Peter Cklamovski, người được kỳ vọng mang luồng gió mới, đã công khai chỉ trích LĐBĐ Malaysia (FAM), cho rằng cơ quan này “thiếu trách nhiệm và yếu kém trong quản lý”, khiến đội tuyển phải gánh hậu quả nặng nề từ vụ làm giả hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch.

HLV Cklamovski công khai chỉ trích FAM, nơi trả lương cho ông. Ảnh: Malaysia NT

Phát biểu ấy như mồi lửa ném vào đống rơm khô. FAM đang nỗ lực chuẩn bị hồ sơ kháng cáo lên Ủy ban Kháng cáo FIFA - vừa hết thời hạn ngày 11/10 - thì dư luận trong nước lại sục sôi vì những lời đổ lỗi công khai của chính người dẫn dắt đội tuyển.

Trước đó, FIFA phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,5 tỷ đồng), đồng thời cấm 7 cầu thủ nhập tịch thi đấu 12 tháng vì sử dụng tài liệu giả để chứng minh gốc Malaysia.

Họ bao gồm Gabriel Arrocha, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel - nhiều người trong số này từng góp công trong chiến thắng tuyển Việt Nam 4-0 hồi tháng Sáu, trận đấu sau đó trở thành tâm điểm của vụ điều tra.

FIFA khẳng định, FAM “thiếu kiểm chứng và vi phạm nguyên tắc trung thực”, còn lập luận “lỗi kỹ thuật” của liên đoàn là không thể chấp nhận.

Trong khi đó, luật sư thể thao Malaysia Nik Erman Nik Roseli cho rằng khả năng kháng cáo thành công là rất thấp, bởi đây là hành vi chịu trách nhiệm tuyệt đối: “FAM có nghĩa vụ độc lập để xác minh tư cách cầu thủ, không thể đổ lỗi cho cơ quan đăng ký quốc gia”.

Chia rẽ

Sau khi Cklamovski chỉ trích FAM trên báo chí, nội bộ bóng đá Malaysia thêm chia rẽ sâu sắc. Một cựu danh thủ nổi tiếng lập tức kêu gọi sa thải HLV Cklamovski vì “thiếu tôn trọng liên đoàn”.

Người hâm mộ “Hổ Vàng” thì chia phe: một bên ủng hộ HLV Australia dám nói thẳng, bên kia coi ông là kẻ “phản chủ” trong lúc nền bóng đá đang khủng hoảng.

Bóng đá Malaysia rơi vào giai đoạn đen tối. Ảnh: Malaysia NT

Thực tế, Malaysia không chỉ đang đối mặt với án phạt. Vấn đề cốt lõi nằm ở sự đứt gãy trong quản trị bóng đá, nơi quyền lực, trách nhiệm và minh bạch bị pha trộn trong những lớp hành lang hành chính.

Những cầu thủ nhập tịch từng được ca ngợi là “biểu tượng của toàn cầu hóa bóng đá Malaysia”, giờ lại trở thành biểu tượng của sự yếu kém trong kiểm soát. Hoặc nặng hơn, biểu tượng của sự gian lận đáng xấu hổ.

Hình ảnh Harimau Malaya đang trỗi dậy giờ đây phai nhạt, nhường chỗ cho nỗi thất vọng.

Khi FIFA truy đến tận cùng gốc gác giấy tờ, người Malaysia mới nhận ra nền bóng đá của họ không chỉ yếu trên sân, mà còn mong manh trong cấu trúc tổ chức.

“Nhà dột từ nóc” - câu nói dân gian ấy chưa bao giờ đúng hơn với bóng đá Malaysia lúc này. Cơn bão FIFA chỉ phơi bày thứ đã mục ruỗng từ lâu: một hệ thống thiếu trách nhiệm, thiếu liêm chính, và thiếu cả tầm nhìn.

Kháng cáo, nếu có, có lẽ không cứu được điều gì - ngoài việc cho thấy FAM vẫn chưa đủ can đảm để nhìn vào gương và thừa nhận lỗi của chính mình.