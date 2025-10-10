“Án phạt các cầu thủ tiếp tục để lại hệ lụy khi Malaysia chật vật thắng Lào 3-0”, New Straits Times viết về trận đấu tối 9/10.

Đây là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của Malaysia trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027.

Malaysia có trận đấu chật vật. Ảnh: Malaysia NT

NST đề cập: “Malaysia với hạng 123 thế giới được kỳ vọng sẽ dễ dàng đánh bại đối thủ xếp hạng 185 là Lào, nhưng ‘Hổ Vàng’ lại gặp nhiều khó khăn trong việc tìm nhịp điệu thi đấu trong phần lớn thời gian của trận đấu.

Đây cũng là trận đầu tiên HLV Peter Cklamovski sử dụng đội hình ‘thuần nội’, sau khi FIFA ban hành án cấm thi đấu 12 tháng đối với 7 cầu thủ nhập tịch.

Sự vắng mặt của nhóm này ảnh hưởng rõ rệt đến Malaysia, vốn thiếu sự gắn kết và sắc bén trên hàng công”.

Sau hiệp 1 thi đấu bế tắc, Malaysia chỉ trút bỏ được áp lực và ghi liên tiếp 3 bàn thắng trong hiệp 2 nhờ công của Arif Aiman, Dion Cools và Faisal Halim.

Trong khi đó, tờ Harian Metro cho rằng án phạt của FIFA với LĐBĐ Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch không thể ngăn được Harimau Malaya chiến thắng.

“Giữa tranh cãi, ‘Harimau Malaya’ vẫn thắng đậm Lào 3-0”, Harian Metro chạy dòng tít.

Bài báo viết: “Những rắc rối mà FAM và 7 cầu thủ nhập tịch gặp phải với FIFA rõ ràng không thể ngăn Malaysia giành chiến thắng thuyết phục.

Việc thiếu vắng những cầu thủ nhập tịch Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado, Hector Hevel, Imanol Machuca, Gabriel Arrocha, Facundo Garces và Jon Irazabal buộc HLV Peter Cklamovski phải thực hiện cuộc thay đổi lớn trong đội hình chính.

Dù kiểm soát thế trận trong hiệp một, đội tuyển Malaysia vẫn không thể xuyên thủng mành lưới Lào, khiến hiệp đấu đầu tiên khép lại với tỉ số 0-0.

Báo Malaysia cay vụ FIFA phạt FAM. Ảnh: Malaysia NT

Bước sang hiệp 2, Arif Aiman phá vỡ thế bế tắc, đội trưởng Dion Cools nhân đôi cách biệt, trước khi cầu thủ vào sân thay người Faisal Halim ấn định chiến thắng 3-0 cho Malaysia”.

Berita Harian cũng đưa góc nhìn tương tự: “Vấn đề giữa FAM và 7 ngôi sao mới với FIFA rõ ràng không ngăn cản Harimau Malaya tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc tại vòng loại Asian Cup 2027, khi thắng Lào 3-0”.

Ngoài ra, Berita Harian chê chất lượng sân New Laos National kém. “Ngoài việc vắng mặt của 7 cầu thủ, tình trạng mặt sân được đánh giá là không đạt yêu cầu cũng ảnh hưởng đến màn trình diễn của Malaysia”.

Malaysia sẽ gặp lại Lào ở lượt trận thứ 4 bảng F vòng loại Asian Cup 2027, trên sân nhà Bukit Jalil ngày 14/10. Tuyển Việt Nam hiện đứng nhì bảng với 6 điểm.