Hôm nay (11/10) là hạn chót để LĐBĐ Malaysia (FAM) chính thức nộp đơn kháng cáo, sau khi có 3 ngày để thông báo bằng văn bản thực hiện việc này (hết hạn hôm 9/10).

FIFA phạt FAM 11,5 tỷ VNĐ, cấm12 tháng mọi hoạt động liên quan đến bóng đá với 7 cầu thủ, đồng thời phạt mỗi người khoảng 56 triệu VNĐ, vì bê bối làm giả hồ sơ. Ảnh: NST

Theo tờ News Straits Times, Chủ tịch tạm quyền của FAM, ông Datuk Yusoff Mahadi cho biết, Liên đoàn “bị sốc” trước quyết định của FIFA, nhưng sẽ kháng cáo thông qua tất cả các kênh pháp lý.

Trong khi đó, một quan chức FAM đã nói với hãng tin Bernama rằng, việc kháng cáo sẽ tập trung vào việc nhóm cầu thủ này được công nhận hợp pháp quyền công dân Malaysia và quy trình lập hồ sơ với Cục đăng ký Quốc gia Malaysia.

Hiện vẫn chưa rõ FAM đã hoàn thành việc nộp đơn kháng cáo lên FIFA hay chưa, nhưng phản ứng chung của người Malaysia là ảm đạm, không nghĩ bóng đá nước nhà có thể lật ngược được tình thế.

Trái lại, cón xuất hiện những lo ngại, nếu FAM thiếu sự hợp tác, vẫn cố chấp thì còn có thể khiến vụ bê bối làm giả hồ sơ 7 cầu thủ này, trở nên tồi tệ hơn.

News Straits Times còn nhắc đến vụ tai tiếng của bóng đá Timor Leste và khuyên FAM hãy lấy đó làm bài học.

Trong quá khứ, Liên đoàn bóng đá Timor Leste từng bị AFC phạt nặng cũng vì gian lận trong giấy tờ trong quá trình đăng ký thi đấu 12 cầu thủ gốc Brazil trong giai đoạn từ 2011-2015.

Ban đầu, Timor Lesta phủ nhận hành vi sai trái và phản đối phán quyết, nhưng sau khi không thuyết phục được FIFA, quốc gia này đã hợp tác với các nhà điều tra, tái cấu trúc bộ máy quản lý bóng đá và triển khai các cơ chế xác minh mới.

NST lưu ý cho FAM những hệ lụy một khi để sự vụ kéo dài thời gian: “Từ cuộc điều tra đầu tiên của AFC vào 2015 cho đến khi FIFA chính thức phê chuẩn lệnh trừng phạt Timor Leste vào 2018, đã mất gần 3 năm”.

Ông Yusoff Mahadi và các quan chức FAM được khuyên nên hợp tác, thay vì đối đầu với FIFA để tránh tình hình xấu thêm. Ảnh: Bernama

Luật sư thể thao Richard Wee ‘tư vấn’ cho các quan chức FAM điều nên làm lúc này: “Chìa khóa cho FAM hiện nay là sự minh bạch và hợp tác, chứ không phải đối đầu.

Như trường hợp của Timor Leste cho thấy quá trình xử lý kỷ luật của FIFA và AFC có thể mất từ 1-2 năm, đặc biệt nếu đơn kháng cáo được gửi đến Tòa án Trọng tài Thể thao - CAS”.

Trong khi đó, luật sư danh tiếng của Malaysia, Nik Erman Nik Roseli lưu ý, FAM cần làm đúng trọng tâm, một khi thực hiện kháng cáo: FIFA không quan tâm liệu 7 cầu thủ đó có phải là công dân Malaysia theo luật quốc gia hay không. Họ không chất vấn NRD về việc cấp quốc tịch mà ở đây là về tư cách của các cầu thủ để chơi cho tuyển Malaysia theo luật của tổ chức này.

Theo nhận định của vị này, FAM khó ‘thoát tội’, bởi ngay cả khi các cầu thủ có thể chứng minh nguồn gốc Malaysia của mình thông qua các biện pháp hợp pháp khác thì quyết định của FIFA có thể vẫn được giữ nguyên vì phán quyết được dựa trên các tài liệu giả mạo đã được nộp.

Chuyên gia bóng đá Datuk Pekan Ramli thậm chí thẳng thừng bảo FAM không nên kháng cáo, bởi sẽ chỉ khiến bóng đá Malaysia kéo dài thêm nỗi xấu hổ.

Giữa vụ bê bối của FAM, tuyển Malaysia có chiến thắng 3-0 trước Lào, tạm thời vẫn giữ ngôi đầu bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027 với 9 điểm.

Tuy nhiên, trong trường hợp kháng cáo bất thành, Malaysia có thể bị AFC xử thua 0-3 ở cả trận thắng tuyển Việt Nam lẫn Nepal hồi tháng 6, khi đó cục diện bảng này sẽ hoàn toàn khác.

Một điều đáng chú ý, bất kể đội nhà thắng, HLV Cklamovski đã công khai chỉ trích FAM, thẳng thừng rằng vụ bê bối giả hồ sơ 7 cầu thủ là lỗi ở các quan chức Liên đoàn. Vì cái sự thẳng thắn này mà thuyền trưởng tuyển Malaysia có thể đối diện nguy cơ bị sa thải!