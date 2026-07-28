Video Malaysia mở tỷ số vào lưới của Lào (nguồn: FPT Play)
Xem ASEAN Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn
Malaysia có màn trình diễn áp đảo khi vượt qua Lào với tỷ số 4-0 ở lượt trận thứ hai bảng B ASEAN Cup 2026. Chiến thắng giúp đội bóng áo vàng duy trì thành tích toàn thắng và vươn lên dẫn đầu bảng với 6 điểm.
Ngay từ đầu trận, Malaysia chủ động kiểm soát thế trận, liên tục gây sức ép lên khung thành Lào. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, đội chủ nhà khai thông bế tắc ở phút 45 khi Paulo Josue dứt điểm cận thành chính xác.
Sang hiệp hai, Malaysia tiếp tục gia tăng sức ép. Endrick nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 57 trước khi Sidavong đá phản lưới nhà sau đường căng ngang của Sumareh, giúp đội chủ nhà dẫn 3-0.
Đến phút 84, Kuzain hoàn tất chiến thắng tưng bừng bằng cú đá phạt đẹp mắt. Với màn trình diễn thuyết phục, Malaysia cho thấy họ là ứng viên đáng gờm tại bảng B, trong khi Lào vẫn còn nhiều việc phải làm nếu muốn cạnh tranh tấm vé đi tiếp.
Ghi bàn:
Malaysia: Paulo Josue (45'), Endrick (56'), Viengxay Sidavong (66', phản lưới), Wan Kuzain (84')
Đội hình ra sân
Malaysia: Ghani, Raymond, Celvin, Shamsul, Ruventhiran, Endrick, Aguero, Gunalan, Sumareh, Ahmad, Paulo Josue
Lào: Souvannasangsgo, Singsavang, Phetsivilay, Seesavath, Phetviengsy, Sidavong, Kulungsy, Thongkhamsavath, Khounthoumphone, Chernvanglien, Leuanthala
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng đậm đà 4-0 dành cho chủ nhà Malaysia trước Lào. Kết quả này giúp "Những chú hồ Mã Lai" có được 6 điểm, qua đó tạm chiếm ngôi đầu bảng B trước trận làm khách trên sân của Thái Lan, vào ngày 1/8 tới.
90'
Hiệp hai có 5 phút bù giờ.
84'
Wan Kuzain nâng tỷ số lên 4-0 cho Malaysia
Wan Kuzain tỏa sáng sau khi vào sân từ ghế dự bị, đó là pha sút phạt hàng rào đẹp mắt. Cũng phải nói rằng thủ môn của Lào có pha đứng sai vị trí tạo cơ hội để cầu thủ nhập tịch ghi bàn.
73'
Dẫn trước với tỷ số 3-0, các học trò của HLV Tan Chang Hoe thi đấu càng thong dong, ông rút dần các trụ cột ra nghỉ dưỡng sức, chuẩn bị cho trận làm khách tại Thái Lan ở lượt trận thứ ba.
66'
Viengxay Sidavong phản lưới nhà sau tình huống căng ngang của Sumareh. Malaysia có bàn nâng tỷ số lên 3-0.
63'
Lào có pha phản công sắc nét, tiếc cho đội khách khi cú dứt điểm đưa bóng đi ra ngoài khung thành Malaysia.
56'
Endrick nâng tỷ số lên 2-0 cho Malaysia
Endrick - cựu cầu thủ của CLB TP.HCM chớp cơ hội dứt điểm trong vòng cấm, nâng tỷ số lên 2-0 vào lưới của Lào.
53'
Thủ môn Souvannasangsgo của Lào có pha cứu thua bằng chân xuất thần ngay trên vạch vôi, tuy nhiên trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị đối với Endrick trước đó.
46'
Ngay trong tình huống lên bóng đầu tiên của hiệp hai, Lào khiến CĐV Malaysia thót tim. May cho đội chủ nhà khi thủ môn Azri Ghani có pha lao ra cản phá cứu thua trước cơ hội mười mươi của đội khách.
45'+4
Suýt chút nữa Lào có bàn gỡ hòa 1-1 sau pha đánh gót điệu nghệ của Kulungsy, nếu không có phản xạ nhanh của thủ môn Ghani.
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía chủ nhà Malaysia.
45'
Paulo Josue mở tỷ số cho Malaysia
Sau rất nhiều nỗ lực ép sân, cuối cùng Malaysia cũng tìm được bàn khai thông thế bế tắc. Paulo Josue có pha đệm bóng một chạm từ đường căng ngang của đồng đội, mở tỷ số trận đấu.
40'
Malaysia đang đẩy đội hình của Lào lùi sâu về phần sân nhà.
37'
Sức ép mà Malaysia tạo ra về phía khung thành Lào ngày càng được gia tăng, tuy nhiên bàn mở tỷ số vẫn chưa đến đối với chủ nhà.
32'
Cơ hội cho Malaysia nhưng cú dứt điểm chéo góc của cựu cầu thủ CLB TP.HCM - Endrick đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Lào.
26'
Mải mê tấn công suýt chút nữa Malaysia nhận bàn thua khi Xayasith Singsavang băng lên dứt điểm chéo góc đưa bóng đi sát sạt cột dọc khung thành chủ nhà.
17'
Cầu thủ Malaysia chủ động gây sức ép nhưng đội khách Lào thi đấu lăn xả, tổ chức phòng ngự khá kín kẽ.
8'
Sau ít phút làm 'nóng máy', các cầu thủ Malaysia dần gây sức ép lên phần sân của đội bóng xứ Triệu voi.
3'
Dụ bị đánh giá thấp hơn, lại chơi trên sân khách nhưng các cầu thủ Lào nhập cuộc đầy tự tin và quyết tâm.
20h00
Trọng tài chính thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
19h53
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội tuyển bước ra sân khởi động trước trận đấu.
19h30
Cầu thủ hai đội tuyển Malaysia và Lào bước ra sân khởi động trước trận đấu.
18h20
Thông tin lực lượng:
Malaysia: Đầy đủ lực lượng
Lào: Vắng Sangvilay vì thẻ phạt
18h00
Malaysia sẽ đối đầu Lào lúc 20h00 ngày 28/7 tại bảng B ASEAN Cup 2026 với mục tiêu giành chiến thắng để tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Đội bóng áo vàng được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng đội hình, kinh nghiệm và lợi thế sân nhà.
Sau những màn trình diễn gần đây, Malaysia cho thấy sự ổn định trong lối chơi với khả năng kiểm soát bóng tốt, nền tảng thể lực mạnh cùng nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm quốc tế. Hàng công của đội chủ nhà được kỳ vọng sẽ gây sức ép lớn lên hàng thủ Lào.
Trong khi đó, Lào đang có sự tiến bộ đáng kể và không còn là đối thủ dễ bị đánh bại. Lối chơi kỷ luật, tinh thần chiến đấu cùng khả năng phòng ngự phản công có thể khiến Malaysia gặp nhiều khó khăn.
Dù được đánh giá cao hơn, Malaysia cần duy trì sự tập trung nếu muốn giành trọn 3 điểm. Một chiến thắng sẽ giúp đội bóng này củng cố vị trí trong cuộc đua tại bảng B ASEAN Cup 2026.