Video Malaysia mở tỷ số vào lưới của Lào (nguồn: FPT Play)

Xem ASEAN Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Malaysia có màn trình diễn áp đảo khi vượt qua Lào với tỷ số 4-0 ở lượt trận thứ hai bảng B ASEAN Cup 2026. Chiến thắng giúp đội bóng áo vàng duy trì thành tích toàn thắng và vươn lên dẫn đầu bảng với 6 điểm.

ĐT Malaysia thắng dễ Lào - Ảnh: FAM

Ngay từ đầu trận, Malaysia chủ động kiểm soát thế trận, liên tục gây sức ép lên khung thành Lào. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, đội chủ nhà khai thông bế tắc ở phút 45 khi Paulo Josue dứt điểm cận thành chính xác.

Sang hiệp hai, Malaysia tiếp tục gia tăng sức ép. Endrick nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 57 trước khi Sidavong đá phản lưới nhà sau đường căng ngang của Sumareh, giúp đội chủ nhà dẫn 3-0.

Đến phút 84, Kuzain hoàn tất chiến thắng tưng bừng bằng cú đá phạt đẹp mắt. Với màn trình diễn thuyết phục, Malaysia cho thấy họ là ứng viên đáng gờm tại bảng B, trong khi Lào vẫn còn nhiều việc phải làm nếu muốn cạnh tranh tấm vé đi tiếp.

Ghi bàn:

Malaysia: Paulo Josue (45'), Endrick (56'), Viengxay Sidavong (66', phản lưới), Wan Kuzain (84')

Đội hình ra sân

Malaysia: Ghani, Raymond, Celvin, Shamsul, Ruventhiran, Endrick, Aguero, Gunalan, Sumareh, Ahmad, Paulo Josue

Lào: Souvannasangsgo, Singsavang, Phetsivilay, Seesavath, Phetviengsy, Sidavong, Kulungsy, Thongkhamsavath, Khounthoumphone, Chernvanglien, Leuanthala