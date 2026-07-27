Lịch thi đấu bóng đá ASEAN Cup 2026 (AFF Cup) - VietNamNet cập nhật lịch thi đấu Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á năm 2026, nhanh, đầy đủ và chính xác nhất.
Video bàn thắng Singapore 2-0 Timor Leste
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Ghi bàn: Ilhan Fandi (41'), Song Ul Young (56')
Đội hình ra sân:
Singapore: Mahbud, Stewart, Harun, Fandi Irfan, Song Ul Young, Nakamura, Shahiran, Glenn Kweh, Ilhan Fandi, Lionel Tan, Irfan Fandi
Timor Leste: Dylan Jose Niski, Jackson Pereira, Eric Tomas T. Silva, Luis Figo Pereira Ribeiro, Claudio Gomes Osorio, Joao Rangel, Zenivio Mota, Xavi Arrarte, Zion Cruz, Ryan Harris Jom, Liam Farrugia
Lịch thi đấu bóng đá ASEAN Cup 2026 (AFF Cup) - VietNamNet cập nhật chính xác và mới nhất lịch thi đấu bảng A tại ASEAN Cup 2026.
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