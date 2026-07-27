Video bàn thắng Singapore 2-0 Timor Leste 

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Ghi bàn: Ilhan Fandi (41'), Song Ul Young (56')

Đội hình ra sân:

Singapore: Mahbud, Stewart, Harun, Fandi Irfan, Song Ul Young, Nakamura, Shahiran, Glenn Kweh, Ilhan Fandi, Lionel Tan, Irfan Fandi

Timor Leste: Dylan Jose Niski, Jackson Pereira, Eric Tomas T. Silva, Luis Figo Pereira Ribeiro, Claudio Gomes Osorio, Joao Rangel, Zenivio Mota, Xavi Arrarte, Zion Cruz, Ryan Harris Jom, Liam Farrugia

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