Video Myanmar nâng tỷ số lên 3-1 (nguồn: FPT Play)
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Myanmar tạo nên bất ngờ lớn tại ASEAN Cup 2026 khi đánh bại Philippines 4-1 ngay trên sân khách ở lượt trận thứ hai bảng B. Chiến thắng giúp thầy trò HLV Jorn Andersen lấy lại niềm tin sau thất bại trước Malaysia.
Trước trận đấu, Philippines được đánh giá cao nhờ lực lượng gồm nhiều cầu thủ thi đấu tại châu Âu cùng lợi thế sân nhà. Tuy nhiên, Myanmar nhập cuộc đầy tự tin và sớm tạo khác biệt. Phút 7, Kyaw Oo bật cao đánh đầu mở tỷ số từ tình huống phạt góc.
Dù Philippines nỗ lực tấn công, Myanmar vẫn cho thấy sự hiệu quả trong các pha phản công. Than Paing tận dụng sai lầm của hàng thủ chủ nhà để nhân đôi cách biệt trước khi hiệp một khép lại.
Sang hiệp hai, Philippines rút ngắn tỷ số xuống 1-2 nhờ pha lập công của Gayoso ở phút 68, nhưng không thể duy trì sức ép. Trong những phút cuối trận, Win Naing Tun và Than Paing liên tiếp ghi bàn, giúp Myanmar hoàn tất chiến thắng 4-1.
Ba điểm quý giá giúp Myanmar sống lại hy vọng cạnh tranh vé vào bán kết, trong khi Philippines phải đối mặt với nhiều khó khăn sau thất bại ngay trên sân nhà. Kết quả này khiến cuộc đua tại bảng B ASEAN Cup 2026 trở nên hấp dẫn và khó lường hơn.
Ghi bàn:
Myanmar: Kyaw Min Oo (7'), Than Paing (28', 83'), Win Naing Tun (81')
Philippines: Gayoso (68')
Đội hình xuất phát:
Philippines: Kammeraad, Bugas, Gayoso, Kellonen, Mrowka, Reyes, Rosquillo, Roblico, Sato, Tabinas, Woods.
Myanmar: Sann Sat Naing, Phone Khant, Zayar Lin, Soe Moe Kyaw, Nanda Kyaw, Kyaw Min Oo, Mg Mg Lwin, Min Maw Oo, Soe Min Oo, Than Paing, Win Naing Tun.
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng đậm đà 4-1 dành cho Myanmar ngay trên sân của Philippines.
90'
Hiệp hai có 5 phút bù giờ.
83'
Than Paing đặt dấu chấm hết cho chủ nhà Philippines với cú đánh đầu tầm thấp, sau quả tạt của đội trưởng Mg Mg Lwin bên cánh trái vào. Myanmar dẫn 4-1.
81'
Win Naing Tun nâng tỷ số lên 3-1 cho Myanmar với cú đánh đầu dũng mãnh ngay trên vạch 5m50.
76'
Bàn gỡ giúp các cầu thủ Philippines thi đấu quyết tâm hơn, trong khi Myanmar chủ động giảm sự hưng phấn của đội chủ nhà.
68'
Gayoso rút ngắn cách biệt cho Philippines
Sau nhiều nỗ lực, đội chủ nhà Philippines cũng được đền đáp bằng bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 của Gayoso vào lưới của Myanmar. VAR vào cuộc xác nhận bàn thắng hợp lệ cho đội chủ nhà.
63'
Trong nỗ lực tham gia phòng ngự từ quả phạt góc của Philippines, Min Oo suýt chút nữa phá bóng về lưới nhà.
55'
Philippines tổ chức ném biên nhanh, đường chuyền thuận lợi của đồng đội để Mrowka sút bóng rất căng nhưng xà ngang của Myammar từ chối tuyệt phẩm. Cú đá bồi sau đó của cầu thủ chủ nhà đưa bóng đi không trúng đích.
50'
Mặt sân sũng nước sau cơn mưa nặng hạt đang ảnh hưởng đáng kể đế trận đấu và lối chơi của hai đội.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 2-0 tạm nghiêng về phía đội khách Myanmar.
40'
Philippines tiếp tục gặp khó khăn trong việc gây sức ép để tìm kiếm cơ hội ghi bàn rút ngắn cách biệt.
33'
Trọng tài người Trung Quốc chỉ tay vào chấm phạt đền sau khi xác định Mg Mg Lwin va chạm làm ngã cầu thủ Philippines. VAR lập tức vào cuộc xác định không có lỗi của đội trưởng đội khách.
28'
Than Paing nhân đôi cách biệt cho Myanmar
Mải mê tấn công, Philippines nhận đòn hồi mã thương. Myanmar phản công nhanh, đội trưởng Mg Mg Lwin chọc khe tinh tế để Than Paing băng lên tốc độ rồi dứt điểm đánh bại thủ môn Kammeraad lần thứ hai.
24'
Khung thành của Myanmar chao đảo sau pha đánh đầu ngược của cầu thủ Philippines đưa bóng đi chệch cột dọc chỉ gang tấc.
20'
Đội chủ nhà Philippines đang gặp nhiều khó khăn trước lối chơi máu lửa của các cầu thủ Myanmar.
11'
Bị dẫn bàn, các cầu thủ Philippines nỗ lực đẩy cao đội hình gây sức ép để tìm kiếm những cơ hội đầu tiên. Cú dứt điểm đầu tiên của đội chủ nhà đưa bóng đi hơi cao so với khung thành đội khách.
7'
Kyaw Min Oo mở tỷ số cho Myanmar
Xuất phát từ quả phạt góc của Myanmar, một cầu thủ Philippines đánh đầu phá bóng trúng xà ngang tạo cơ hội để Kyaw Min Oo ở phía cột xa dễ dàng kết thúc cận thành mở tỷ số.
5'
Dù phải làm khách trên đất Philippines nhưng các cầu thủ Myanmar nhập cuộc đầy tự tin và sớm đe dọa khung thành chủ nhà.
17h00
Trọng tài chính người Trung Quốc thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
16h53
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội tuyển bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
16h30
Cầu thủ hai đội tuyển Philippines và Myanmar đã ra sân khởi động trước trận đấu.
Philippines có tham vọng cạnh tranh vé vào vòng bán kết ASEAN Cup 2026 và sẽ thể hiện điều đó trong trận ra quân với Myanmar trên sân nhà.
Tháng trước, Philippines từng thắng đậm Myanmar 5-1. Dù vậy, ở giải Đông Nam Á, họ thiếu nhiều trụ cột.
Trong khi đó, sau khi thua ngược Malaysia, Myanmar phải thắng để hy vọng vượt qua vòng bảng.