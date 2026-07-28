Trực tiếp bóng đá Malaysia vs Lào: Đánh chiếm ngôi đầu Trực tiếp bóng đá Malaysia vs Lào, thuộc khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng B ASEAN Cup 2026, 20h00 hôm nay ngày 28/7/2026.

Video Myanmar nâng tỷ số lên 3-1 (nguồn: FPT Play)

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Myanmar tạo nên bất ngờ lớn tại ASEAN Cup 2026 khi đánh bại Philippines 4-1 ngay trên sân khách ở lượt trận thứ hai bảng B. Chiến thắng giúp thầy trò HLV Jorn Andersen lấy lại niềm tin sau thất bại trước Malaysia.

Trước trận đấu, Philippines được đánh giá cao nhờ lực lượng gồm nhiều cầu thủ thi đấu tại châu Âu cùng lợi thế sân nhà. Tuy nhiên, Myanmar nhập cuộc đầy tự tin và sớm tạo khác biệt. Phút 7, Kyaw Oo bật cao đánh đầu mở tỷ số từ tình huống phạt góc.

Niềm vui của các cầu thủ Myanmar - Ảnh: MFF

Dù Philippines nỗ lực tấn công, Myanmar vẫn cho thấy sự hiệu quả trong các pha phản công. Than Paing tận dụng sai lầm của hàng thủ chủ nhà để nhân đôi cách biệt trước khi hiệp một khép lại.

Sang hiệp hai, Philippines rút ngắn tỷ số xuống 1-2 nhờ pha lập công của Gayoso ở phút 68, nhưng không thể duy trì sức ép. Trong những phút cuối trận, Win Naing Tun và Than Paing liên tiếp ghi bàn, giúp Myanmar hoàn tất chiến thắng 4-1.

Ba điểm quý giá giúp Myanmar sống lại hy vọng cạnh tranh vé vào bán kết, trong khi Philippines phải đối mặt với nhiều khó khăn sau thất bại ngay trên sân nhà. Kết quả này khiến cuộc đua tại bảng B ASEAN Cup 2026 trở nên hấp dẫn và khó lường hơn.

Ghi bàn:

Myanmar: Kyaw Min Oo (7'), Than Paing (28', 83'), Win Naing Tun (81')

Philippines: Gayoso (68')

Đội hình xuất phát:

Philippines: Kammeraad, Bugas, Gayoso, Kellonen, Mrowka, Reyes, Rosquillo, Roblico, Sato, Tabinas, Woods.

Myanmar: Sann Sat Naing, Phone Khant, Zayar Lin, Soe Moe Kyaw, Nanda Kyaw, Kyaw Min Oo, Mg Mg Lwin, Min Maw Oo, Soe Min Oo, Than Paing, Win Naing Tun.