Bàn thắng (0-1, Johnson): Richarlison phá bẫy việt vị băng xuống bên cánh phải rồi căng ngang dọn cỗ để Johnson kết thúc tung lưới Man City.

Dù trọng tài biên phất cờ báo Richarlison việt vị, nhưng sau khi xem VAR, bàn thắng được công nhận.