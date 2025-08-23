Đội hình ra sân
Man City: Trafford; Lewis, Stones, Dias, Ait-Nouri; Gonzalez; Bobb, Reijnders, Marmoush, Cherki; Haaland.
Tottenham: Vicario; Spence, Romero, Van de Ven; Porro, Bentancur, Palhinha, Sarr, Kudus, Johnson; Richarlison.
Bàn thắng: Johnson 36', Palhinha 45'+2
|Kết quả
|Vòng 2
|23/08/2025 02:00:00
|West Ham 1 - 5 Chelsea
|23/08/2025 18:30:00
|Manchester City 0 - 2 Tottenham
|23/08/2025 21:00:00
|Bournemouth 1 - 0 Wolves
|23/08/2025 21:00:00
|Brentford 1 - 0 Aston Villa
|23/08/2025 21:00:00
|Burnley 2 - 0 Sunderland
|23/08/2025 23:30:00
|Arsenal 5 - 0 Leeds
Kết thúc
90'+2
James Trafford cứu thua tốt sau hai cú dứt điểm của Solanke và Odobert.
90'
Man City đang tấn công bế tắc. Hiệp hai chỉ có 4 phút bù giờ.
82'
Bóng được tạt vào trong cho Bernardo đánh đầu qua xà khá đáng tiếc.
75'
Pep Guardiola tung thêm Rodri và Foden vào nhằm xoay chuyển tình thế.
70'
Bóng vừa được tạt vào vòng cấm nhưng hậu vệ Spurs đánh đầu phá ra sạt cột.
62'
Tottenham đang có những tình huống phản đòn lợi hại, khiến hàng phòng ngự Man City xộc xệch.
52'
Van de Ven mắc lỗi ngay trước khung thành. Tuy cướp được bóng nhưng Haaland lại chuyền vào quá dở khiến đồng đội không thể dứt điểm.
Kết thúc hiệp 1
45'+2
Bàn thắng (0-2, Palhinha): Thủ thành Trafford chuyền bóng khó lên cho Nico ngay trong vòng cấm sân nhà. Các cầu thủ Tottenham pressing cướp được bóng và Palhinha tung cú đá quyết đoán nhân đôi cách biệt.
45'
Hiệp một có 7 phút bù giờ.
36'
Bàn thắng (0-1, Johnson): Richarlison phá bẫy việt vị băng xuống bên cánh phải rồi căng ngang dọn cỗ để Johnson kết thúc tung lưới Man City.
Dù trọng tài biên phất cờ báo Richarlison việt vị, nhưng sau khi xem VAR, bàn thắng được công nhận.
28'
Haaland chọc khe thông minh cho Marmoush lẻn xuống kết thúc ngay nhưng không thắng được phản xạ của Vicario.
21'
Ait-Nouri dính chấn thương phải rời sân sớm nhường chỗ cho Nathan Ake.
17'
Marmoush bất ngờ tạc đạn sấm sét buộc thủ thành Vicario phải trổ tài cứu thua.
10'
Pedro Porro mắc sai lầm đánh đầu chuyền về hơi nhẹ. Marmoush bứt lên quăng chân chéo góc đưa bóng bay sạt cột dọc.
8'
Haaland phạm lỗi với Richarlison ngay đầu vòng cấm. Pedro Porro bước lên thực hiện cú đá trúng hàng rào, sau đó sút bồi ra mép lưới sau.
4'
Sau tiếng còi khai cuộc, Man City tràn lên tấn công, đẩy Tottenham vào thế phòng thủ co cụm.
18h30
Trận đấu bắt đầu.
17h30
17h
16h30
16h
Thông tin lực lượng
Man City: Mateo Kovacic, Kalvin Phillips, Savinho, Ederson, Josko Gvardiol không thể ra sân.
Tottenham: James Maddison, Radu Dragusin, Dejan Kulusevski, Bryan Gil, Manor Solomon, Kota Takai, Udogie, Bissouma vắng mặt vì chấn thương.