resources_premierleague_pulselive_com 2231634948.jpg
Niềm vui của các cầu thủ Tottenham - Ảnh: P.L

Đội hình ra sân

Man City: Trafford; Lewis, Stones, Dias, Ait-Nouri; Gonzalez; Bobb, Reijnders, Marmoush, Cherki; Haaland.

Tottenham: Vicario; Spence, Romero, Van de Ven; Porro, Bentancur, Palhinha, Sarr, Kudus, Johnson; Richarlison.

Bàn thắng: Johnson 36', Palhinha 45'+2

Kết quả
Vòng 2
23/08/2025 02:00:00 West Ham 1 - 5 Chelsea
23/08/2025 18:30:00 Manchester City 0 - 2 Tottenham
23/08/2025 21:00:00 Bournemouth 1 - 0 Wolves
23/08/2025 21:00:00 Brentford 1 - 0 Aston Villa
23/08/2025 21:00:00 Burnley 2 - 0 Sunderland
23/08/2025 23:30:00 Arsenal 5 - 0 Leeds
23/08/2025 | 20:35

Kết thúc

GzCkS9jXMAAQ08j.jpeg
Tottenham giành chiến thắng thuyết phục - Ảnh: Premier League
Thu gọn
23/08/2025 | 20:27

90'+2

James Trafford cứu thua tốt sau hai cú dứt điểm của Solanke và Odobert.

Thu gọn
23/08/2025 | 20:26

90'

Man City đang tấn công bế tắc. Hiệp hai chỉ có 4 phút bù giờ.

Thu gọn
23/08/2025 | 20:18

82'

Bóng được tạt vào trong cho Bernardo đánh đầu qua xà khá đáng tiếc.

Thu gọn
23/08/2025 | 20:09

75'

Pep Guardiola tung thêm Rodri và Foden vào nhằm xoay chuyển tình thế.

Thu gọn
23/08/2025 | 20:04

70'

Bóng vừa được tạt vào vòng cấm nhưng hậu vệ Spurs đánh đầu phá ra sạt cột.

Thu gọn
23/08/2025 | 19:58

62'

Tottenham đang có những tình huống phản đòn lợi hại, khiến hàng phòng ngự Man City xộc xệch.

resources_premierleague_pulselive_com 2231634948 (1).jpg
Pep bất lực ngoài đường biên - Ảnh: P.L
Thu gọn
23/08/2025 | 19:47

52'

Van de Ven mắc lỗi ngay trước khung thành. Tuy cướp được bóng nhưng Haaland lại chuyền vào quá dở khiến đồng đội không thể dứt điểm.

Thu gọn
23/08/2025 | 19:31

Kết thúc hiệp 1

GzCUnkJXQAEaEUJ.jpeg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về Man City - Ảnh: 433
Thu gọn
23/08/2025 | 19:20

45'+2

Bàn thắng (0-2, Palhinha): Thủ thành Trafford chuyền bóng khó lên cho Nico ngay trong vòng cấm sân nhà. Các cầu thủ Tottenham pressing cướp được bóng và Palhinha tung cú đá quyết đoán nhân đôi cách biệt.

resources_premierleague_pulselive_com 2231636865.jpg
Palhinha ăn mừng giàu cảm xúc - Ảnh: P.L
Thu gọn
23/08/2025 | 19:17

45'

Hiệp một có 7 phút bù giờ.

Thu gọn
23/08/2025 | 19:09

36'

Bàn thắng (0-1, Johnson): Richarlison phá bẫy việt vị băng xuống bên cánh phải rồi căng ngang dọn cỗ để Johnson kết thúc tung lưới Man City.

Dù trọng tài biên phất cờ báo Richarlison việt vị, nhưng sau khi xem VAR, bàn thắng được công nhận.

GzCSvFBW4AAsGQs.jpg
Johnson mở tỷ số cho đội khách - Ảnh: SpursOfficial
Thu gọn
23/08/2025 | 18:59

28'

Haaland chọc khe thông minh cho Marmoush lẻn xuống kết thúc ngay nhưng không thắng được phản xạ của Vicario.

Thu gọn
23/08/2025 | 18:52

21'

Ait-Nouri dính chấn thương phải rời sân sớm nhường chỗ cho Nathan Ake.

Thu gọn
23/08/2025 | 18:49

17'

Marmoush bất ngờ tạc đạn sấm sét buộc thủ thành Vicario phải trổ tài cứu thua.

Thu gọn
23/08/2025 | 18:41

10'

Pedro Porro mắc sai lầm đánh đầu chuyền về hơi nhẹ. Marmoush bứt lên quăng chân chéo góc đưa bóng bay sạt cột dọc.

resources_premierleague_pulselive_com 2231631732.jpg
Cơ hội của Marmoush - Ảnh: Premier League
Thu gọn
23/08/2025 | 18:39

8'

Haaland phạm lỗi với Richarlison ngay đầu vòng cấm. Pedro Porro bước lên thực hiện cú đá trúng hàng rào, sau đó sút bồi ra mép lưới sau.

Thu gọn
23/08/2025 | 18:36

4'

Sau tiếng còi khai cuộc, Man City tràn lên tấn công, đẩy Tottenham vào thế phòng thủ co cụm.

Thu gọn
23/08/2025 | 18:26

18h30

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
23/08/2025 | 17:35

17h30

GzB3G64WMAAhX5J.jpeg
Đội hình ra sân Man City - Ảnh: MCFC
GzB4AqwWcAA9vW8.jpeg
Đội hình ra sân Tottenham
Thu gọn
23/08/2025 | 17:35

17h

GzB7EckWgAAtL1M.jpeg
Dàn sao Man City đến sân - Ảnh: MCFC
Thu gọn
23/08/2025 | 08:20

16h30

Gy5um6DXMAEqH0j.jpg
Gy5qNINXoAApAij.jpg
Dàn sao Man City tập luyện trước trận - Ảnh: MCFC
Thu gọn
23/08/2025 | 08:20

16h

Thông tin lực lượng

Man City: Mateo Kovacic, Kalvin Phillips, Savinho, Ederson, Josko Gvardiol không thể ra sân.

Tottenham: James Maddison, Radu Dragusin, Dejan Kulusevski, Bryan Gil, Manor Solomon, Kota Takai, Udogie, Bissouma vắng mặt vì chấn thương.

Man City predicted lineup vs Tottenham.jpg
Man City hướng đến chiến thắng thứ 2 liên tiếp - Ảnh: T.N
Thu gọn