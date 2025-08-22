“O Fenômeno” Richarlison

Richarlison đang là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất ở bóng đá Anh. Khởi đầu không thể tốt hơn cho “O Pombo” (“Bồ câu” trong tiếng Bồ Đào Nha, biệt danh của anh).

Dấu ấn đầu tiên của Richarlison là trận Siêu cúp châu Âu, dù Tottenham thua PSG trên loạt luân lưu. Tiếp đó, anh lập cú đúp ngay trận ra quân ở Ngoại hạng Anh.

Richarlison khởi đầu mùa giải ấn tượng. Ảnh: Imago

Richarlison đã nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm. Hành trình khó khăn đã kéo dài với anh, mệt mỏi, gập ghềnh.

Giờ đây, mục tiêu của anh đã rõ ràng: trở lại là chính mình, thủ lĩnh Tottenham kỷ nguyên mới, cũng như trở lại làm số 9 của đội tuyển Brazil.

Burnley là nhân chứng cho sự hồi sinh của anh. Bàn đầu tiên, cú dứt điểm một chạm đúng sở trường; bàn thứ hai, pha ngả người móc bóng xứng đáng tranh giải Puskas.

Người hâm mộ Spurs phấn khích gọi anh là “O Fenômeno” Richarlison – so sánh với huyền thoại Ronaldo de Lima.

Công lao lớn thuộc về Thomas Frank, tân HLV của Tottenham. Nếu Richarlison còn ở lại London, phần nhiều là nhờ nhà cầm quân người Đan Mạch.

Khi khép lại mùa 2024/25 với danh hiệu Europa League, anh từng nghĩ việc ra đi. Cuộc trò chuyện với ban huấn luyện mới khiến anh đổi ý khi nhận thấy cơ hội dành cho mình.

“Thật tuyệt khi cậu ấy ghi bàn”, Frank nói trong buổi họp báo sau trận cuối tuần qua. “Bàn đầu tiên trông thì đơn giản hơn nhưng thực tế không hề dễ, và tôi có được tiền đạo biết tận dụng cả hai cơ hội để mang về chiến thắng”.

Tình huống ghi bàn đầu tiên của Richarlison vào lưới Burnley. Ảnh: Imago

Frank nhấn mạnh: “Richarlison xứng đáng được ca ngợi. Cậu ấy chơi rất hay trước PSG, và trận Burnley thì tuyệt vời: nhiệt huyết, thúc đẩy toàn đội, kết nối, giữ bóng, làm chủ thế trận, rồi dứt điểm đẳng cấp hai lần”. Ông đang chờ anh tỏa sáng trước Man City (18h30 ngày 23/8).

Ít ai hiểu hết những gì Richarlison đã phải chịu đựng trước đó ở Tottenham.

Vượt khó

Đã lâu rồi Richarlison mới có khởi đầu mùa giải ấn tượng đến thế, kể từ chuỗi 9 bàn trong 8 trận ở mùa 2023/24, cách đây gần hai năm.

Bởi vì con đường của anh chưa bao giờ trải hoa hồng, mà cuộc hành trình luôn đầy gian nan. Đặc biệt, Richarlison là mẫu cầu thủ thích nói bằng đôi chân trên sân hơn là ngoài đời.

Chấn thương đã ám ảnh sự nghiệp của anh kể từ World Cup 2022 ở Qatar. Hết lần này đến lần khác gia nhập phòng y tế mà không ai biết chính xác điều gì đang xảy ra với cơ thể anh.

Richarlison chịu đựng âm thầm những cơn đau mãn tính, cộng thêm việc không có được giai đoạn tiền mùa giải phù hợp, tất cả trở thành gánh nặng khủng khiếp.

Mãi cho đến một chuyến về Brazil, các bác sĩ riêng phối hợp với đội ngũ y tế Tottenham mới tìm ra nguyên nhân và xây dựng phác đồ điều trị thành công.

Thiếu nhịp thi đấu cũng ảnh hưởng nặng nề tới tinh thần. Đằng sau ánh đèn sân khấu, đằng sau hình ảnh cầu thủ là một con người.

“Tôi đã rơi vào trầm cảm, muốn buông xuôi. Tôi tưởng mình mạnh mẽ, nhưng sau World Cup thì như sụp đổ hết”, Richarlison thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn.

Tuyệt phẩm “ngả bàn đèn” của Richarlison ở vòng khai mạc Ngoại hạng Anh 2025/26. Ảnh: PL

Anh tiết lộ: “Chính bác sĩ tâm lý đã cứu sống tôi, bởi trong đầu tôi chỉ toàn ý nghĩ tiêu cực. Lên Google tôi chỉ tìm những thứ tồi tệ, thậm chí về cái chết… Giờ tôi có thể nói: hãy tìm đến bác sĩ tâm lý, điều đó rất quan trọng”.

Richarlison trở lại mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn, khát khao bù đắp quãng thời gian đã mất – nếu có thể gọi như vậy. Trong đầu anh, con đường đã vạch sẵn: tích lũy những phút thi đấu chất lượng để trở lại tuyển Brazil.

Sự xuất hiện của Carlo Ancelotti trên ghế HLV trưởng Brazil mở ra cánh cửa hy vọng. Nhà cầm quân người Italia đã nâng đỡ Richarlison ở Everton, giai đoạn làm nên tên tuổi của anh.

Chính Ancelotti từng muốn đưa anh về Real Madrid trong lần thứ hai dẫn dắt đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, cùng mùa hè Richarlison gia nhập Tottenham (2022).

Giờ đây, tên anh được nhắc đến như một trong những ứng cử viên sáng giá cho đợt triệu tập tới, xa hơn là World Cup 2026 tại Mexico, Mỹ và Canada – giấc mơ lớn nhất đời Richarlison.

World Cup 2026 vẫn còn xa, giờ là lúc Richarlison thách thức Man City và thủ môn trẻ James Trafford.