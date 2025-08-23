18h30 ngày 23/8, sân Etihad:

Hơn 6 tuần sau khi bật bãi khỏi FIFA Club World Cup trước Al-Hilal, Man City bắt đầu mùa giải mới bằng chiến thắng vang dội ở Molineux. Pep Guardiola phải đặc biệt cảm ơn một trong những tân binh ông đem về hồi hè - Tijjani Reijnders.

Tiền vệ người Hà Lan chói sáng với một bàn thắng cùng pha kiến tạo, đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận ngay trong ngày ra mắt Ngoại hạng Anh.

Reijnders thích nghi rất nhanh ở môi trường mới - Ảnh: MCFC

Reijnders thi đấu ngẫu hứng nhưng cũng đầy tự tin, như thể từng khoác áo Citizens lâu lắm rồi. Màn trình diễn của cựu sao Milan khiến nhiều fan Man "xanh" quên luôn Kevin de Bruyne.

Chứng kiến Man City thắng áp đảo và có dấu hiệu hứa hẹn về sự hồi sinh sau chiến dịch 2024/25 đáng thất vọng, HLV Pep Guardiola vẫn bình thản, bởi ông hiểu rằng, cuộc tái thiết mới chỉ bắt đầu.

Tín hiệu vui ngoài sự hòa nhập tốt của các tân binh, đội chủ sân Etihad đang duy trì phong độ tốt kể từ cuối mùa trước. Cụ thể, Man City là đội duy nhất bất bại (thắng 8, hòa 2), giữ sạch lưới 7 trận và đối mặt ít cú sút nhất từ đầu tháng Tư ở Premier League.

Tuy nhiên, Man City lại thường bị "khớp" trong những cuộc đối đầu gần đây với Tottenham. Họ chỉ thắng 4/12 lần chạm trán đội bóng Bắc London tại Ngoại hạng Anh (hòa 2, thua 6 trận).

Gạt đi thất bại cay đắng trước PSG ở Siêu cúp châu Âu, Thomas Frank có khởi đầu như mơ dưới tư cách HLV trưởng Spurs ở Premier League, khi đè bẹp Burnley 3-0.

Man City thường bị "khớp" trong những lần đối đầu gần đây với Spurs - Ảnh: MCFC

Richarlison tái sinh bằng cú đúp đẹp mắt. Tân binh Kudus cũng gây ấn tượng mạnh nhờ hai pha kiến tạo để ngôi sao người Brazil lập công.

Thomas Frank cùng các học trò đang rất phấn khởi, dù một số CĐV Spurs thất vọng vì thông tin Arsenal hớt tay trên mục tiêu chuyển nhượng Eberechi Eze.

Sau chiến thắng bất ngờ 4-0 ở Etihad cuối năm ngoái, Tottenham đang hướng đến 3 điểm tiếp theo nơi đất khách, dù đó là nhiệm vụ không hề dễ dàng.

Tỷ lệ châu Á: Man City chấp 1 1/4 (0: 1 1/4) - TX: 3 1/4

Dự đoán: Man City thắng 2-1

Thông tin lực lượng

Man City: Mateo Kovacic, Kalvin Phillips, Savinho, Ederson, Josko Gvardiol không thể ra sân.

Tottenham: James Maddison, Radu Dragusin, Dejan Kulusevski, Bryan Gil, Manor Solomon, Kota Takai, Udogie, Bissouma vắng mặt vì chấn thương.

Đội hình dự kiến

Man City: Trafford; Nunes, Stones, Dias, Ait-Nouri; Bernardo, Gonzalez; Bobb, Reijnders, Marmoush; Haaland.

Tottenham: Vicario; Danso, Romero, Van de Ven; Porro, Bentancur, Palhinha, Spence; Sar, Kudus; Richarlison.