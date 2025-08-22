Donnarumma xác nhận chia tay PSG, sau khi không đạt thỏa thuận gia hạn với đội bóng nhà giàu nước Pháp và bị Luis Enrique loại thẳng tay khỏi trận tranh Siêu cúp châu Âu.

Pep Guardiola và Man City được cảnh báo ký Donnarumma là sai lầm lớn. Ảnh: Soccrates

PSG sớm mang về Lucas Chevalier thay Donnarumma làm số 1 trước cầu môn, trong khi đội trưởng Azzurri được cho hướng đến Ngoại hạng Anh chơi bóng.

MU ban đầu cũng nhắm Donnarumma thay Onana, nhưng Man City mới được xem là điểm đến tiềm năng cho người gác đền 26 tuổi.

Đội bóng của Pep Guardiola được loan tin đã ‘chốt’ xong với Donnarumma – đồng ý các điều khoản cá nhân vào tuần trước, trả lương hơn 12 triệu euro/năm.

Tuy nhiên, nêu quan điểm với Sky Sports, nhà báo kỳ cựu người Pháp, Julien Laurens cho rằng, Donnarumma không phù hợp với Pep Guardiola, bởi 2 điểm yếu của anh: khả năng chơi chân và khả năng kiểm soát trong vòng cấm địa 5m50.

“Chỉ có Man City đang đàm phán với phía Donnarumma và PSG. Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu thủ môn người Italia có phù hợp với Pep Guardiola và nửa thành Man xanh không?

Câu trả lời 100% là không. Anh ấy đúng là thực hiện rất nhiều pha cứu thua cho PSG ở Champions League, là thủ thành giỏi nhất thế giới lúc này, cùng với Thibaut Courtois.

Luis Enrique và PSG thẳng tay loại Donnarumma sau khi đàm phán gia hạn bất thành. Ảnh: IMAGO

Và có lẽ với những điều đó đủ để Pep Guardiola nói “tôi muốn cậu ấy”. Tuy nhiên, đừng quên điều quan trọng nhất mà một thủ môn cần làm được với thuyền trưởng Man City là phải thực sự giỏi khả năng chơi chân. Hãy nhớ những gì đã xảy ra với Joe Hart, Claudio Bravo.

Nếu bạn không giỏi giữ bóng bằng chân thì không phải là thủ môn của Pep Guardiola. Donnarumma không có điều đó, lại thêm khả năng phân phối bóng cũng không thực sự tốt. Điểm yếu khác của anh ấy là không thích lao ra cắt bóng trên không, không mạnh xử lý ở các tình huống tạt hay phạt góc.

Tôi không hiểu sao Pep Guardiola lại nghĩ Donnarumma là lựa chọn lý tưởng cho Man City. Chưa kể phí chuyển nhượng của anh ấy lên tới khoảng 40 triệu euro, đòi lương cao 300.000-350.000 euro/tuần – vấn đề khiến PSG không gia hạn.

Tôi biết Donnarumma còn trẻ, có thể bắt bóng cả 10 năm nữa, nhưng với tất cả những điều trên khiến tôi phải tự hỏi, Man City thực sự muốn anh ấy sao?”.