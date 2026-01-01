G9184xZWUAAo3Dv.jpg
Enzo gỡ hòa cho Chelsea - Ảnh: Chelsea Photos

Đội hình ra sân

Man City: Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly, Rodri, Bernardo, Reijnders, Foden, Cherki, Haaland.

Chelsea: Jorgensen; Acheampong, Badiashile, Chalobah, Gusto; James, Fernandez; Neto, Palmer, Estevao; Pedro.

Bàn thắng: Reijnders 42' - Enzo Fernandez 90'+4

Kết quả
Vòng 20
03/01/2026 19:30:00 Aston Villa 3 - 1 Nottingham Forest
03/01/2026 22:00:00 Brighton 2 - 0 Burnley
03/01/2026 22:00:00 Wolves 3 - 0 West Ham
04/01/2026 00:30:00 Bournemouth 2 - 3 Arsenal
04/01/2026 19:30:00 Leeds 1 - 1 Manchester United
04/01/2026 22:00:00 Newcastle 2 - 0 Crystal Palace
04/01/2026 22:00:00 Tottenham 1 - 1 Sunderland
04/01/2026 22:00:00 Everton 2 - 4 Brentford
04/01/2026 22:15:00 Fulham 2 - 2 Liverpool
05/01/2026 00:30:00 Manchester City 1 - 1 Chelsea
05/01/2026 | 02:40

Kết thúc

G918UJQWwAApE4S.jpg
Chelsea kiếm được 1 điểm ngay tại Etihad - Ảnh: P.L
05/01/2026 | 02:26

90'+4

Bàn thắng (1-1, Enzo Fernandez): Malo Gusto băng lên bên cánh phải rồi căng ngang khó chịu vào trong khiến hàng thủ Man City xô lệch. Sau hai cú dứt điểm cận thành, Enzo Fernandez đã gỡ hòa cho Chelsea.

G918aj1XIAAlFMI.jpg
G918ajzWUAEQ67D.jpg
Enzo Fernandez trở thành người hùng của Chelsea - Ảnh: Chelsea Photos
05/01/2026 | 02:23

90'

Hiệp hai có 6 phút bù giờ.

05/01/2026 | 02:23

88'

Cole Palmer có cơ hội đá nối trong vòng cấm nhưng không trúng tâm bóng.

05/01/2026 | 02:11

78'

Liam Delap vừa phải nhận thẻ vàng sau tình huống đẩy Khusanov ngã vào biển quảng cáo.

05/01/2026 | 02:03

72'

Vừa vào thay Joao Pedro, Liam Delap xoay sở tốt trong vòng cấm rồi kết thúc ở góc hẹp chưa đánh bại được Donnarumma.

05/01/2026 | 02:01

68'

Chelsea bắt đầu đẩy cao đội hình tấn công tìm bàn gỡ. Mặc dù vậy, họ liên tục để hở sườn tạo cơ hội cho đối thủ.

resources_premierleague_pulselive_com 2254637877.jpg
Pedro Neto chưa có duyên ghi bàn - Ảnh: P.L
05/01/2026 | 01:49

57'

Trận đấu diễn ra khá căng thẳng với những pha phạm lỗi liên tiếp của cầu thủ hai đội. Reece James và Ruben Dias lần lượt phải nhận thẻ vàng.

05/01/2026 | 01:40

48'

Chelsea dàn xếp phản công ấn tượng. Enzo xâm nhập vòng cấm rồi trả ngược ra thuận lợi để Neto đá nối ngay bằng chân trái vọt xà cực kỳ đáng tiếc.

05/01/2026 | 01:26

Kết thúc hiệp 1

G91sejhXwAASZtC.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Man City - Ảnh: MCFC
05/01/2026 | 01:16

42'

Bàn thắng (1-0, Reijnders): Dẫn bóng vào khu cấm địa, Reijnders xử lý cực hay trước khi nã rocket bằng chân trái ở góc hẹp tung lưới Chelsea.

resources_premierleague_pulselive_com 2254633283.jpg
Reijnders ghi bàn đẳng cấp - Ảnh: P.L
resources_premierleague_pulselive_com 2254633283 (1).jpg
05/01/2026 | 01:12

39'

Vẫn là Haaland xử lý mẫu mực trong vòng cấm rồi dứt điểm căng bằng chân trái, bóng dội cột dọc bật ra.

05/01/2026 | 01:11

38'

Haaland bất ngờ sút ngoài vòng cấm, bóng khẽ chạm chân Chalobah đổi hướng nhưng thủ thành Jorgensen xuất sắc cứu thua.

05/01/2026 | 01:08

36'

Bernardo Silva xử lý hay chếch bên cánh phải nhưng cú đá cuối cùng lại đi hơi cao so với khung thành.

05/01/2026 | 01:03

27'

Haaland vẫn chưa có được pha dứt điểm nào nguy hiểm về phía cầu môn Jorgensen.

05/01/2026 | 00:53

20'

Đội chủ nhà lập tức đáp lời với pha xử lý hay trong vòng cấm của Phil Foden. Tiếc rằng, cú quăng chân trái cuối cùng bóng lại đi sạt cột.

resources_premierleague_pulselive_com 2026 01 04T175520Z_855773262_UP1EM141DS62V_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND MCI CHE.jpg
Tình huống kết thúc của Foden - Ảnh: P.L
05/01/2026 | 00:52

19'

Chelsea lép vế về mặt thế trận nhưng mỗi khi lên bóng, họ đều gây khó khăn cho khung thành Donnarumma. Neto căng ngang vào trong để Estevao đá nối ngay bị hậu vệ Man City truy cản.

05/01/2026 | 00:44

11'

Rayan Cherki tả xung hữu đột ở tuyến hai buộc James phải phạm lỗi. Man City dàn xếp đá phạt không tốt, để cơ hội trôi qua.

G91lFX8WgAA4QB8.jpg
Rodri làm chủ tuyến giữa - Ảnh: MCFC
05/01/2026 | 00:36

3'

Bị đánh giá thấp hơn nhưng Chelsea mới là đội chơi tốt trong những phút đầu, với khả năng quây ráp liên tục.

05/01/2026 | 00:28

0h30

Trận đấu bắt đầu.

05/01/2026 | 00:04

90'

Hiệp hai có đến 7 phút bù giờ.

04/01/2026 | 23:48

23h30

G91PW9JXAAA3i7N.jpg
Đội hình ra sân Man City - Ảnh: MCFC
G91PWarWkAAgI6Y.jpg
Đội hình ra sân Chelsea - Ảnh: CFC
04/01/2026 | 13:07

22h30

G9wV07GX0AAj6Ae.jpg
G9wYLLiW8AAHoHO.jpg
Dàn sao Man City trên sân tập - Ảnh: MCFC
04/01/2026 | 13:06

22h

Thông tin lực lượng

Man City: Savinho, Nico Gonzalez, Oscar Bobb, John Stones và Mateo Kovacic vắng mặt vì chấn thương. Omar Marmoush và Rayan Ait Nouri dự AFCON.

Chelsea: Levi Colwill, Romeo Lavia, Dario Essugo và Jorrel Hato chấn thương. Caicedo bị treo giò.

Man City vs Chelsea SuperSport.jpg
Man City đang đá rất "bay" trên sân nhà Etihad - Ảnh: MCFC
