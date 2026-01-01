Đội hình ra sân
Man City: Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly, Rodri, Bernardo, Reijnders, Foden, Cherki, Haaland.
Chelsea: Jorgensen; Acheampong, Badiashile, Chalobah, Gusto; James, Fernandez; Neto, Palmer, Estevao; Pedro.
Bàn thắng: Reijnders 42' - Enzo Fernandez 90'+4
|Kết quả
|Vòng 20
|03/01/2026 19:30:00
|Aston Villa 3 - 1 Nottingham Forest
|03/01/2026 22:00:00
|Brighton 2 - 0 Burnley
|03/01/2026 22:00:00
|Wolves 3 - 0 West Ham
|04/01/2026 00:30:00
|Bournemouth 2 - 3 Arsenal
|04/01/2026 19:30:00
|Leeds 1 - 1 Manchester United
|04/01/2026 22:00:00
|Newcastle 2 - 0 Crystal Palace
|04/01/2026 22:00:00
|Tottenham 1 - 1 Sunderland
|04/01/2026 22:00:00
|Everton 2 - 4 Brentford
|04/01/2026 22:15:00
|Fulham 2 - 2 Liverpool
|05/01/2026 00:30:00
|Manchester City 1 - 1 Chelsea
Kết thúc
90'+4
Bàn thắng (1-1, Enzo Fernandez): Malo Gusto băng lên bên cánh phải rồi căng ngang khó chịu vào trong khiến hàng thủ Man City xô lệch. Sau hai cú dứt điểm cận thành, Enzo Fernandez đã gỡ hòa cho Chelsea.
90'
Hiệp hai có 6 phút bù giờ.
88'
Cole Palmer có cơ hội đá nối trong vòng cấm nhưng không trúng tâm bóng.
78'
Liam Delap vừa phải nhận thẻ vàng sau tình huống đẩy Khusanov ngã vào biển quảng cáo.
72'
Vừa vào thay Joao Pedro, Liam Delap xoay sở tốt trong vòng cấm rồi kết thúc ở góc hẹp chưa đánh bại được Donnarumma.
68'
Chelsea bắt đầu đẩy cao đội hình tấn công tìm bàn gỡ. Mặc dù vậy, họ liên tục để hở sườn tạo cơ hội cho đối thủ.
57'
Trận đấu diễn ra khá căng thẳng với những pha phạm lỗi liên tiếp của cầu thủ hai đội. Reece James và Ruben Dias lần lượt phải nhận thẻ vàng.
48'
Chelsea dàn xếp phản công ấn tượng. Enzo xâm nhập vòng cấm rồi trả ngược ra thuận lợi để Neto đá nối ngay bằng chân trái vọt xà cực kỳ đáng tiếc.
Kết thúc hiệp 1
42'
Bàn thắng (1-0, Reijnders): Dẫn bóng vào khu cấm địa, Reijnders xử lý cực hay trước khi nã rocket bằng chân trái ở góc hẹp tung lưới Chelsea.
39'
Vẫn là Haaland xử lý mẫu mực trong vòng cấm rồi dứt điểm căng bằng chân trái, bóng dội cột dọc bật ra.
38'
Haaland bất ngờ sút ngoài vòng cấm, bóng khẽ chạm chân Chalobah đổi hướng nhưng thủ thành Jorgensen xuất sắc cứu thua.
36'
Bernardo Silva xử lý hay chếch bên cánh phải nhưng cú đá cuối cùng lại đi hơi cao so với khung thành.
27'
Haaland vẫn chưa có được pha dứt điểm nào nguy hiểm về phía cầu môn Jorgensen.
20'
Đội chủ nhà lập tức đáp lời với pha xử lý hay trong vòng cấm của Phil Foden. Tiếc rằng, cú quăng chân trái cuối cùng bóng lại đi sạt cột.
19'
Chelsea lép vế về mặt thế trận nhưng mỗi khi lên bóng, họ đều gây khó khăn cho khung thành Donnarumma. Neto căng ngang vào trong để Estevao đá nối ngay bị hậu vệ Man City truy cản.
11'
Rayan Cherki tả xung hữu đột ở tuyến hai buộc James phải phạm lỗi. Man City dàn xếp đá phạt không tốt, để cơ hội trôi qua.
3'
Bị đánh giá thấp hơn nhưng Chelsea mới là đội chơi tốt trong những phút đầu, với khả năng quây ráp liên tục.
0h30
Trận đấu bắt đầu.
90'
Hiệp hai có đến 7 phút bù giờ.
23h30
22h30
22h
Thông tin lực lượng
Man City: Savinho, Nico Gonzalez, Oscar Bobb, John Stones và Mateo Kovacic vắng mặt vì chấn thương. Omar Marmoush và Rayan Ait Nouri dự AFCON.
Chelsea: Levi Colwill, Romeo Lavia, Dario Essugo và Jorrel Hato chấn thương. Caicedo bị treo giò.