Nhà cầm quân 54 tuổi đang ở năm thứ 10 với Man City – một ngoại lệ trong sự nghiệp cầm quân của Pep Guardiola, khi các CLB ông nắm trước đó là Barca và Bayern Munich đều có chu kỳ không quá 4 năm.

Trợ lý cũ - HLV Enzo Maresca, người vừa bị Chelsea sa thải được cho sắp kế nhiệm Pep Guardiola ở Man City. Ảnh: Fabrizio Romano

Hợp đồng hiện tại của Pep Guardiola và Man City còn thêm một mùa nữa (đến hè 2027). Tuy nhiên, vài ngày qua xuất hiện tin đồn ông sắp… mất ghế vào tay trợ lý cũ – Enzo Maresca, người vừa bị Chelsea sa thải, bởi thành tích kém mùa này cùng mâu thuẫn với ban lãnh đạo.

Lý do là bởi, HLV Maresca được cho đã báo cáo với Chelsea (theo quy định trong hợp đồng) về việc có 2 lần đàm phán với Man City (tháng 10 và 12/2025) chuyện thay Pep Guardiola, nếu ông quyết định rời Etihad.

Trước thông tin được quan tâm và hỏi dồn từ truyền thông Anh, Pep Guardiola đưa ra câu trả lời của mình:

“Tôi còn hợp đồng với Man City. Tôi đã nói điều này bao nhiêu lần rồi. Các bạn muốn sa thải tôi à? Lương của tôi cao lắm đấy.

Tôi ở đây 10 năm nên hẳn mọi người đã chán tôi rồi. Tôi hứa sẽ ra đi vào một ngày, nhưng hiện vẫn còn 1 năm hợp đồng. Tôi rất hạnh phúc và muốn ở lại đây chiến đấu cùng Man City. Vậy nên, các bạn hãy chờ xem nhé”.

Tuy nhiên, Pep Guardiola tuyên bố vẫn còn hợp đồng với Man City, hạnh phúc tại đây và muốn tiếp tục chiến đấu cùng học trò. Ảnh: Premier League

Pep Guardiola bày tỏ thêm về việc có thể gắn bó với Man City lâu đến vậy: “Tôi thật may mắn khi được làm việc ở Man City. CLB của tôi thật phi thường.

Ban lãnh đạo tôn trọng tôi. Điều đó đã được chứng minh ở mùa giải trước và những gì xảy ra ở CLB này – Chúng tôi không thắng một trận nào trong hai, ba tháng. Họ vẫn ủng hộ tôi”.

Cùng Man City mùa trước, Pep Guardiola có chiến dịch kém nhất trong sự nghiệp cầm quân, với nhiều thống kê tệ lần đầu xảy đến. Ông thừa nhận, ở CLB khác, hẳn bản thân đã bị sa thải. Tuy nhiên, Man City không làm thế, vẫn lựa chọn ủng hộ và tin tưởng.

Man City hiện kém Arsenal dẫn đầu 4 điểm sau lượt đi Ngoại hạng Anh 2025/26, do để rơi 2 điểm trong trận đấu đầu năm mới 2026 (hòa 0-0 Sunderland).

Trận tiếp theo của thầy trò Pep Guardiola là đón tiếp Chelsea lúc 0h30 ngày 5/1, vòng 20 Ngoại hạng Anh.