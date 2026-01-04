0h30 ngày 5/1, sân Etihad:

Dù xuất hiện những lời xì xào bất mãn tại Stamford Bridge, nhưng việc Maresca bị bay ghế ngay ngày đầu tiên của năm mới cũng hết sức bất ngờ.

Enzo Maresca từng được bầu là HLV xuất sắc nhất tháng 11/2025 ở Ngoại hạng Anh. Kể từ đó, phong độ Chelsea sa sút, chỉ giành được một chiến thắng trong 7 trận gần nhất.

Maresca vừa nói lời chia tay Chelsea - Ảnh: Sky Sports

Đội bóng thành London không được kỳ vọng là ứng viên thực sự cho chức vô địch, nhưng xét đến việc họ đã vô địch FIFA Club World Cup hồi hè, cùng giá trị của đội hình trẻ trung, khoảng cách 15 điểm so với đội đầu bảng Arsenal ở giữa mùa là điều đáng trách.

Mọi thứ càng trở nên nặng nề khi nhìn vào con số thống kê: Chelsea đánh mất 15 điểm từ vị thế dẫn bàn trước ở Ngoại hạng Anh mùa này, nhiều bằng cả mùa bóng 2024/25.

HLV sáng giá nhất lên thay Maresca là Liam Rosenior - người gây ấn tượng với vai trò thuyền trưởng tại CLB Strasbourg, thuộc sở hữu của BlueCo ở Ligue 1.

Còn tiếp Man City hôm nay, Calum McFarlane dự kiến đảm nhiệm vai trò HLV tạm quyền, đương đầu chủ nhà đang rất khát thắng nhằm bám đuổi Arsenal, sau khi để mất 2 điểm trong ngày đầu năm mới.

Ở vòng 19 Ngoại hạng Anh, đoàn quân HLV Pep Guardiola cố gắng làm đủ mọi cách để xuyên phá hàng thủ Sunderland nhưng bất thành.

Kết quả hòa chấm dứt chuỗi 8 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường của Man "xanh". Cách biệt với Pháo thủ trên BXH được nới rộng lên thành 4 điểm.

Man City được đánh giá cao hơn khi chơi trên sân nhà Etihad - Ảnh: Sky Sports

Tuy nhiên, chuỗi thành tích ấn tượng của Citizens trên sân Etihad vẫn được duy trì. Họ đã thắng 8 trận liền tại thánh địa của mình và ghi 3 bàn trở lên 7 trận trong số đó.

Chelsea chỉ thắng duy nhất một lần ở trận mở màn năm mới trong 9 mùa trở lại đây. Thế nên, sẽ là bất ngờ lớn nếu họ giành được 3 điểm từ tay Man City, xét đến những khó khăn và biến động ngoài sân cỏ thời gian qua.

Tỷ lệ châu Á: Man City chấp 1 hòa (0: 1) - TX: 3 1/4

Dự đoán: Man City thắng 3-2

Thông tin lực lượng

Man City: Savinho, Nico Gonzalez, Oscar Bobb, John Stones và Mateo Kovacic vắng mặt vì chấn thương. Omar Marmoush và Rayan Ait Nouri dự AFCON.

Chelsea: Levi Colwill, Romeo Lavia, Dario Essugo và Jorrel Hato chấn thương. Caicedo bị treo giò.

Đội hình dự kiến

Man City: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly; Silva, Rodri, Reijnders; Cherki, Foden; Haaland.

Chelsea: Sanchez; Acheampong, Fofana, Chalobah, Gusto; James, Fernandez; Neto, Palmer, Garnacho; Pedro.