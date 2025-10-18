Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

V-LEAGUE 2025/26 – VÒNG 7

18/10

18:00

Sông Lam Nghệ An - Công an Hà Nội

FPT Play, TV360+9

18/10

18:00

Thép Xanh Nam Định - Becamex TP. Hồ Chí Minh

FPT Play, HTV Thể thao , MyTV, TV360, SCTV

18/10

19:15

Hà Nội FC - Ninh Bình

FPT Play, VTV5, MyTV, TV360, SCTV

HẠNG NHẤT QG 2025/26 – VÒNG 4

18/10

16:00

Long An - Trường Tươi Đồng Nai

FPT Play, HTV Thể thao, MyTV, SCTV, TV360

18/10

17:00

Quảng Ninh - Khatoco Khánh Hòa

FPT Play, TV360+10

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 8

18/10

18:30

Nottingham Forest - Chelsea

K+ SPORT 1

18/10

21:00

Brighton - Newcastle

K+ SPORT 2

Manchester City - Everton

K+ SPORT 1

Burnley - Leeds

K+LIFE

Crystal Palace - Bournemouth

K+ACTION

Sunderland - Wolverhampton

K+Live 1

18/10

23:30

Fulham - Arsenal

K+ SPORT 1

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 9

18/10

19:00

Sevilla - Mallorca

SCTV 17

18/10

21:15

Barcelona - Girona

SCTV 17

18/10

23:30

Villarreal - Real Betis

SCTV 17

19/10

02:00

Atletico Madrid - Osasuna

SCTV 17

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 7

18/10

20:00

Lecce - Sassuolo

ON FOOTBALL

Pisa - Verona

ON SPORTS +

18/10

23:00

Torino - Napoli

ON FOOTBALL

19/10

01:45

Roma - Inter Milan

ON FOOTBALL

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 7

18/10

20:30

Heidenheim - Werder Bremen

TV 360

Koln - Augsburg

TV 360

Mainz - Leverkusen

TV 360

RB Leipzig - Hamburg

TV 360

Wolfsburg - Stuttgart

TV 360

18/10

23:30

Bayern Munich - Dortmund

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 8

18/10

22:00

Nice - Lyon

ON SPORTS NEWS

19/10

00:00

Angers - Monaco

ON SPORTS NEWS

19/10

02:05

Marseille - Le Havre

ON SPORTS NEWS

SAUDI PRO LEAGUE 2025/26 - VÒNG 5

19/10

01:00

Al Nassr - Al-Fateh

GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025

19/10

05:00

Nashville - Inter Miami

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 9

18/10

02:00

Real Oviedo 0-2 Espanyol

SCTV 22

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 8

18/10

01:45

PSG 3-3 Strasbourg

ON SPORTS NEWS

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 7

18/10

01:30

Union Berlin 3-1 M’gladbach

TV 360

VĐQG ĐAN MẠCH 2025/26 – VÒNG 12

18/10

00:00

Silkeborg 3-1 FC Copenhagen

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 10

18/10

02:00

Middlesbrough 2-1 Ipswich

VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 13

18/10

05:00

Racing Club - Aldosivi

18/10

07:15

Argentinos Juniors - Newells

Lanus - Godoy Cruz

VĐQG NHẬT BẢN 2025 – VÒNG 34

17/10

17:00

S.Hiroshima 0-0 Tokyo

Vissel Kobe 0-0 Kashima Antlers