Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
NGÀY GIỜ
TRẬN ĐẤU
TRỰC TIẾP
V-LEAGUE 2025/26 – VÒNG 7
18/10
18:00
Sông Lam Nghệ An - Công an Hà Nội
FPT Play, TV360+9
18/10
18:00
Thép Xanh Nam Định - Becamex TP. Hồ Chí Minh
FPT Play, HTV Thể thao , MyTV, TV360, SCTV
18/10
19:15
Hà Nội FC - Ninh Bình
FPT Play, VTV5, MyTV, TV360, SCTV
HẠNG NHẤT QG 2025/26 – VÒNG 4
18/10
16:00
Long An - Trường Tươi Đồng Nai
FPT Play, HTV Thể thao, MyTV, SCTV, TV360
18/10
17:00
Quảng Ninh - Khatoco Khánh Hòa
FPT Play, TV360+10
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 8
18/10
18:30
Nottingham Forest - Chelsea
K+ SPORT 1
18/10
21:00
Brighton - Newcastle
K+ SPORT 2
Manchester City - Everton
K+ SPORT 1
Burnley - Leeds
K+LIFE
Crystal Palace - Bournemouth
K+ACTION
Sunderland - Wolverhampton
K+Live 1
18/10
23:30
Fulham - Arsenal
K+ SPORT 1
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 9
18/10
19:00
Sevilla - Mallorca
SCTV 17
18/10
21:15
Barcelona - Girona
SCTV 17
18/10
23:30
Villarreal - Real Betis
SCTV 17
19/10
02:00
Atletico Madrid - Osasuna
SCTV 17
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 7
18/10
20:00
Lecce - Sassuolo
ON FOOTBALL
Pisa - Verona
ON SPORTS +
18/10
23:00
Torino - Napoli
ON FOOTBALL
19/10
01:45
Roma - Inter Milan
ON FOOTBALL
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 7
18/10
20:30
Heidenheim - Werder Bremen
TV 360
Koln - Augsburg
TV 360
Mainz - Leverkusen
TV 360
RB Leipzig - Hamburg
TV 360
Wolfsburg - Stuttgart
TV 360
18/10
23:30
Bayern Munich - Dortmund
TV 360
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 8
18/10
22:00
Nice - Lyon
ON SPORTS NEWS
19/10
00:00
Angers - Monaco
ON SPORTS NEWS
19/10
02:05
Marseille - Le Havre
ON SPORTS NEWS
SAUDI PRO LEAGUE 2025/26 - VÒNG 5
19/10
01:00
Al Nassr - Al-Fateh
GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025
19/10
05:00
Nashville - Inter Miami
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 9
18/10
02:00
Real Oviedo 0-2 Espanyol
SCTV 22
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 8
18/10
01:45
PSG 3-3 Strasbourg
ON SPORTS NEWS
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 7
18/10
01:30
Union Berlin 3-1 M’gladbach
TV 360
VĐQG ĐAN MẠCH 2025/26 – VÒNG 12
18/10
00:00
Silkeborg 3-1 FC Copenhagen
|
18/10
02:00
Middlesbrough 2-1 Ipswich
VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 13
18/10
05:00
Racing Club - Aldosivi
18/10
07:15
Argentinos Juniors - Newells
Lanus - Godoy Cruz
VĐQG NHẬT BẢN 2025 – VÒNG 34
17/10
17:00
S.Hiroshima 0-0 Tokyo
Vissel Kobe 0-0 Kashima Antlers