Đội hình ra sân
Man City: Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly, Nico, Bernardo, Foden, Cherki, Doku, Haaland.
Liverpool: Mamardashvili; Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Wirtz; Ekitike.
Bàn thắng: Haaland 29', Nico Gonzalez 45'+3, Doku 63'
Kết thúc
90'
Hiệp hai chỉ có 3 phút bù giờ.
79'
Salah được đồng đội trao cơ hội tuyệt vời khi đối mặt Donnarumma. Tiếc rằng, tiền đạo Ai Cập lại vẩy bóng ra ngoài.
75'
Szoboszlai nã đại bác trái phá từ khoảng cách chừng 25m nhưng Donnarumma xuất sắc bay người cứu thua cho Man City.
70'
Man City đang thu quân về phòng ngự chủ động để bảo toàn thành quả. Bên kia chiến tuyến, Liverpool vẫn chưa tìm được đường vào cầu môn Donnarumma.
63'
Bàn thắng (3-0, Jeremy Doku): Doku rẽ bóng từ biên trái vào trung lộ rồi tung cú đá tuyệt đẹp từ khoảng cách chừng 20m tung lưới Liverpool, nâng tỷ số lên 3-0.
58'
Bradley xâm nhập vòng cấm rồi căng ngang vào trong cho Gakpo đệm cận thành vọt xà, bỏ lỡ cơ hội mười mươi.
52'
Man City phản công thần tốc khi Doku dốc bóng. Tuy nhiên, cú đá cuối cùng của Cherki bị hậu vệ đội khách chặn lại.
Kết thúc hiệp 1
45'+3
Bàn thắng (2-0, Nico Gonzalez): Nhận bóng trống trải ngoài vòng cấm, Nico Gonzalez dứt điểm từ xa, bóng khẽ chạm chân Van Dijk đổi hướng bay vào lưới.
45'
Hiệp một có 7 phút bù giờ.
38'
Sau tình huống phạt góc, Van Dijk đánh đầu hiểm hóc tung lưới Man City. Tuy nhiên, trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị, khi Robertson đứng dưới hàng phòng ngự Man City.
29'
Bàn thắng (1-0, Erling Haaland): Matheus Nunes thoải mái tạt vào từ cánh phải cho Haaland thoát khỏi sự kèm cặp của Konate đánh đầu mở tỷ số.
25'
Doku tiếp tục khuấy đảo bên hành lang trái. Tiếc rằng, cú đá ở góc hẹp vẫn chưa thể đánh bại Mamardashvili.
17'
Nhận đường chuyền ngang của Doku, Cherki kết thúc ngay bằng chân trái nhưng bóng bật hậu vệ áo đỏ đi hết đường biên ngang.
13'
Sau khi tham khảo VAR, trọng tài quyết định cho Man City hưởng phạt đền.
Tuy nhiên, trên chấm 11m, Haaland lại không thể khuất phục được "người nhện" Mamardashvili.
9'
Jeremy Doku đột phá kỹ thuật bên cánh trái lách qua 2 hậu vệ Liverpool rồi cố gắng vượt qua Mamardashvili để dứt điểm nhưng bị thủ môn người Georgia truy cản trái phép.
6'
Sẵn lợi thế sân nhà, Man City đang tấn công đầy hứng khởi, khiến hàng thủ đội khách lúng túng.
23h30
Trận đấu bắt đầu.
22h45
22h30
21h30
21h
Thông tin lực lượng
Man City: Kovacic và Rodri vắng mặt vì chấn thương.
Liverpool: Jeremie Frimpong (gân kheo), Alisson Becker (gân kheo), Giovanni Leoni (dây chằng đầu gối) và Isak (háng) đều không thể ra sân.