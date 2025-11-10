G5VB1PRWgAAZZrt.jpg
Haaland mở tỷ số cho Liverpool - Ảnh: MCFC

Đội hình ra sân

Man City: Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly, Nico, Bernardo, Foden, Cherki, Doku, Haaland.

Liverpool: Mamardashvili; Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Wirtz; Ekitike.

Bàn thắng: Haaland 29', Nico Gonzalez 45'+3, Doku 63'

10/11/2025 | 01:34

Kết thúc

G5VUZNOW0AA8Yc8.jpeg
Man City giành chiến thắng giòn giã - Ảnh: P.L
10/11/2025 | 01:26

90'

Hiệp hai chỉ có 3 phút bù giờ.

10/11/2025 | 01:18

79'

Salah được đồng đội trao cơ hội tuyệt vời khi đối mặt Donnarumma. Tiếc rằng, tiền đạo Ai Cập lại vẩy bóng ra ngoài.

10/11/2025 | 01:11

75'

Szoboszlai nã đại bác trái phá từ khoảng cách chừng 25m nhưng Donnarumma xuất sắc bay người cứu thua cho Man City.

10/11/2025 | 01:07

70'

Man City đang thu quân về phòng ngự chủ động để bảo toàn thành quả. Bên kia chiến tuyến, Liverpool vẫn chưa tìm được đường vào cầu môn Donnarumma.

10/11/2025 | 00:57

63'

Bàn thắng (3-0, Jeremy Doku): Doku rẽ bóng từ biên trái vào trung lộ rồi tung cú đá tuyệt đẹp từ khoảng cách chừng 20m tung lưới Liverpool, nâng tỷ số lên 3-0.

resources_premierleague_pulselive_com 2025 11 09T180118Z_1506615554_UP1ELB91E2578_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND MCI LIV.jpg
G5VO059XwAAkl0Y.jpg
Doku ghi bàn đẹp mắt - Ảnh: P.L

10/11/2025 | 00:53

58'

Bradley xâm nhập vòng cấm rồi căng ngang vào trong cho Gakpo đệm cận thành vọt xà, bỏ lỡ cơ hội mười mươi.

10/11/2025 | 00:47

52'

Man City phản công thần tốc khi Doku dốc bóng. Tuy nhiên, cú đá cuối cùng của Cherki bị hậu vệ đội khách chặn lại.

10/11/2025 | 00:37

Kết thúc hiệp 1

G5VFxb3XQAAOZ8C.jpeg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về Man City - Ảnh: MCFC
10/11/2025 | 00:19

45'+3

Bàn thắng (2-0, Nico Gonzalez): Nhận bóng trống trải ngoài vòng cấm, Nico Gonzalez dứt điểm từ xa, bóng khẽ chạm chân Van Dijk đổi hướng bay vào lưới.

resources_premierleague_pulselive_com 2025 11 09T172020Z_1692670119_UP1ELB91C5U4T_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND MCI LIV (1).jpg
resources_premierleague_pulselive_com 2025 11 09T172020Z_1692670119_UP1ELB91C5U4T_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND MCI LIV.jpg
Nico Gonzalez ăn mừng phấn khích - Ảnh: P.L

10/11/2025 | 00:17

45'

Hiệp một có 7 phút bù giờ.

10/11/2025 | 00:10

38'

Sau tình huống phạt góc, Van Dijk đánh đầu hiểm hóc tung lưới Man City. Tuy nhiên, trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị, khi Robertson đứng dưới hàng phòng ngự Man City.

10/11/2025 | 00:00

29'

Bàn thắng (1-0, Erling Haaland): Matheus Nunes thoải mái tạt vào từ cánh phải cho Haaland thoát khỏi sự kèm cặp của Konate đánh đầu mở tỷ số.

G5VBSwcWkAEDLin.jpg
resources_premierleague_pulselive_com 2025 11 09T170223Z_751381039_UP1ELB91BBX36_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND MCI LIV.jpg
Haaland lập công chuộc tội - Ảnh: P.L

09/11/2025 | 23:57

25'

Doku tiếp tục khuấy đảo bên hành lang trái. Tiếc rằng, cú đá ở góc hẹp vẫn chưa thể đánh bại Mamardashvili. 

09/11/2025 | 23:48

17'

Nhận đường chuyền ngang của Doku, Cherki kết thúc ngay bằng chân trái nhưng bóng bật hậu vệ áo đỏ đi hết đường biên ngang.

09/11/2025 | 23:43

13'

Sau khi tham khảo VAR, trọng tài quyết định cho Man City hưởng phạt đền.

Tuy nhiên, trên chấm 11m, Haaland lại không thể khuất phục được "người nhện" Mamardashvili.

resources_premierleague_pulselive_com 2025 11 09T164534Z_1521809469_UP1ELB91AJX1P_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND MCI LIV.jpg
G5U9tiSXMAEkUGt.jpg
Haaland không thể thắng Mamardashvili trên chấm luân lưu - Ảnh: Premier League

09/11/2025 | 23:41

9'

Jeremy Doku đột phá kỹ thuật bên cánh trái lách qua 2 hậu vệ Liverpool rồi cố gắng vượt qua Mamardashvili để dứt điểm nhưng bị thủ môn người Georgia truy cản trái phép.

09/11/2025 | 23:37

6'

Sẵn lợi thế sân nhà, Man City đang tấn công đầy hứng khởi, khiến hàng thủ đội khách lúng túng.

09/11/2025 | 23:30

23h30

Trận đấu bắt đầu.

09/11/2025 | 22:50

22h45

G5UrJnZWYAA_GHH.jpg
G5UubRNWUAAuCpi.jpeg
Thầy trò Pep Guardiola đến sân - Ảnh: MCFC
09/11/2025 | 22:49

22h30

G5UmXSQXoAAuApJ.jpeg
Đội hình ra sân Man City - Ảnh: MCFC
G5UnriAXIAA0gwy.jpeg
Đội hình ra sân Liverpool - Ảnh: LFC
09/11/2025 | 12:31

21h30

G5QJH7yXcAEiIp .jpg
G5QJH7zXMAEyqTe.jpg
Cầu thủ Man City tập luyện trước trận - Ảnh: MCFC
09/11/2025 | 12:30

21h

Thông tin lực lượng

Man City: Kovacic và Rodri vắng mặt vì chấn thương.

Liverpool: Jeremie Frimpong (gân kheo), Alisson Becker (gân kheo), Giovanni Leoni (dây chằng đầu gối) và Isak (háng) đều không thể ra sân.

Horizontal20Hero 1.jpg
Cuộc đối đầu Haaland vs Van Dijk hứa hẹn hấp dẫn - Ảnh: Horizontal
