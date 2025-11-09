23h30 ngày 9/11, sân Etihad:

Khi Pep Guardiola bắt đầu bước vào nghiệp huấn luyện, Sven Goran Eriksson còn đang chật vật cùng Man City, Ronaldo và Rooney thăng hoa tại MU dưới triều đại hoàng kim Sir Alex Ferguson.

Trải qua hơn 18 năm, từ chàng tiền vệ tài hoa, Pep Guardiola vươn lên trở thành một trong những HLV thành công nhất giới bóng đá hiện đại, triết lý tấn công bắt mắt, đoạt được vô số danh hiệu La Liga, Bundesliga, Premier League, Champions League cùng Barca, Bayern Munich và Man City.

Pep Guardiola đoạt được nhiều thành công cùng Man City - Ảnh: MCFC

Trận đấu thứ 999 trên băng ghế chỉ đạo của Pep cũng rất đáng nhớ, khi Phil Foden và Haaland thay nhau toả sáng, giúp Man “xanh” đè bẹp Dortmund 4-1 hồi giữa tuần.

Không còn nhạc trưởng De Bruyne, Man City giờ phụ thuộc vào tài ghi bàn của Erling Haaland nhiều hơn. Kể từ đầu mùa, chân sút người Na Uy đã 13 lần xé lưới đối phương ở Ngoại hạng Anh.

Pep Guardiola cũng cố gắng thay đổi The Citizens, với những cá nhân giàu kỹ thuật thi đấu tự do ở tuyến trên, phối hợp ăn ý đoạn ngắn rồi mở ra cơ hội để Haaland dứt điểm.

Về phần đội khách, trải qua chuỗi bết bát thua 6/7 trận, Liverpool đang cho thấy dấu hiệu trở lại. Đầu tiên là việc đánh bại Aston Villa ở vòng 10, rồi tiếp đó hạ gục Real Madrid hồi giữa tuần.

Chỉ có sự xuất sắc của thủ thành Courtois mới ngăn The Kop giành chiến thắng đậm hơn. Qua giai đoạn bấn loạn, Arne Slot dường như đã tìm được công thức chiến thắng cho Liverpool.

Cuộc thư hùng sẽ rất đáng xem - Ảnh: Opta

Nền tảng chính là bộ ba tiền vệ Gravenberch - Mac Allister - Szoboszlai hoạt động năng nổ và nhịp nhàng khu giữa sân. Bom tấn Florian Writz được kéo lệch sang cánh trái và cũng dần phát huy hiệu quả.

Mục tiêu tiếp theo của thầy trò Slot là chấm dứt chuỗi 3 trận thua liên tiếp trên sân khách tại Ngoại hạng Anh. Muốn làm được điều đó, họ cần thêm cú hích từ những cựu binh như Salah hay Van Dijk.

Tỷ lệ châu Á: Man City chấp hòa (0: 1/2) - TX: 3 1/4

Dự đoán: Man City thắng 2-1

Thông tin lực lượng

Man City: Kovacic và Rodri vắng mặt vì chấn thương.

Liverpool: Jeremie Frimpong (gân kheo), Alisson Becker (gân kheo), Giovanni Leoni (dây chằng đầu gối) và Isak (háng) đều không thể ra sân

Đội hình dự kiến

Man City: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Gonzalez; Cherki, Silva, Foden, Doku; Haaland.

Liverpool: Mamardashvili; Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Wirtz; Ekitike.