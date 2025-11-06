G5BGUZ XUAEbI 2.jpg
Đội hình ra sân của Man City
G5BJlkcXAAAEYRd.jpg
Phút 22, Phil Foden quăng chân trái ngoài vòng cấm mở tỷ số
G5BPBYDXsAAtny_.jpg
Foden giải tỏa cơn khát bàn thắng
G5BQOoWW0AIiCXM.jpg
G5BQwS XMAAGMNO.jpeg
Chỉ ít phút sau, Haaland nhân đôi cách biệt với pha đá nối chính diện khung thành
G5BNMo2XIAAu6tP.jpg
Tiền đạo người Na Uy không ngừng ghi bàn
G5BNDNsWoAAmsdK.jpeg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về Man City
G5BXq21WQAAMFEB.jpg
Sang hiệp hai, Foden tiếp tục thăng hoa với bàn thắng thứ 2 của riêng mình từ ngoài vòng cấm
G5BacvjXoAAoA7V.jpg
Phút 72, trung vệ Anton dâng cao rút ngắn cách biệt xuống còn 1-3
G5BdY4eWsAA q_ .jpg
Tuy nhiên, cuối trận Cherki solo đẹp mắt ấn định chiến thắng giòn giã cho Man City
G5BeXN0XgAAV_pg.jpeg
Man City dễ dàng giành 3 điểm
G5Bw73vXwAI0qDd.jpeg
BXH Champions League sau 4 lượt đấu vòng bảng

Nguồn ảnh: 433, MCFC, Uefa, ESPN

Kết quả
League Stage - 4
05/11/2025 00:45:00 Napoli 0 - 0 Eintracht Frankfurt
05/11/2025 00:45:00 Slavia Praha 0 - 3 Arsenal
05/11/2025 03:00:00 Tottenham 4 - 0 FC Copenhagen
05/11/2025 03:00:00 Liverpool 1 - 0 Real Madrid
05/11/2025 03:00:00 Olympiakos Piraeus 1 - 1 PSV Eindhoven
05/11/2025 03:00:00 Atletico Madrid 3 - 1 Union St. Gilloise
05/11/2025 03:00:00 Bodo/Glimt 0 - 1 Monaco
05/11/2025 03:00:00 Paris Saint Germain 1 - 2 Bayern Munich
05/11/2025 03:00:00 Juventus 1 - 1 Sporting CP
06/11/2025 00:45:00 Qarabag 2 - 2 Chelsea
06/11/2025 00:45:00 Pafos 1 - 0 Villarreal
06/11/2025 03:00:00 Manchester City 4 - 1 Borussia Dortmund
06/11/2025 03:00:00 Club Brugge KV 3 - 3 Barcelona
06/11/2025 03:00:00 Ajax 0 - 3 Galatasaray
06/11/2025 03:00:00 Newcastle 2 - 0 Athletic Club
06/11/2025 03:00:00 Benfica 0 - 1 Bayer Leverkusen
06/11/2025 03:00:00 Inter 2 - 1 Kairat Almaty
06/11/2025 03:00:00 Marseille 0 - 1 Atalanta