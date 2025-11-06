Không cần Ronaldo, Al Nassr vẫn trình diễn sức mạnh vượt trội, hủy diệt FC Goa 4-0 để củng cố ngôi đầu bảng D AFC Champions League Two 2025/26, khẳng định vị thế ứng viên vô địch.
Nguồn ảnh: 433, MCFC, Uefa, ESPN
|Kết quả
|League Stage - 4
|05/11/2025 00:45:00
|Napoli 0 - 0 Eintracht Frankfurt
|05/11/2025 00:45:00
|Slavia Praha 0 - 3 Arsenal
|05/11/2025 03:00:00
|Tottenham 4 - 0 FC Copenhagen
|05/11/2025 03:00:00
|Liverpool 1 - 0 Real Madrid
|05/11/2025 03:00:00
|Olympiakos Piraeus 1 - 1 PSV Eindhoven
|05/11/2025 03:00:00
|Atletico Madrid 3 - 1 Union St. Gilloise
|05/11/2025 03:00:00
|Bodo/Glimt 0 - 1 Monaco
|05/11/2025 03:00:00
|Paris Saint Germain 1 - 2 Bayern Munich
|05/11/2025 03:00:00
|Juventus 1 - 1 Sporting CP
|06/11/2025 00:45:00
|Qarabag 2 - 2 Chelsea
|06/11/2025 00:45:00
|Pafos 1 - 0 Villarreal
|06/11/2025 03:00:00
|Manchester City 4 - 1 Borussia Dortmund
|06/11/2025 03:00:00
|Club Brugge KV 3 - 3 Barcelona
|06/11/2025 03:00:00
|Ajax 0 - 3 Galatasaray
|06/11/2025 03:00:00
|Newcastle 2 - 0 Athletic Club
|06/11/2025 03:00:00
|Benfica 0 - 1 Bayer Leverkusen
|06/11/2025 03:00:00
|Inter 2 - 1 Kairat Almaty
|06/11/2025 03:00:00
|Marseille 0 - 1 Atalanta
Kết quả bóng đá hôm nay 6/11/2025 - Cập nhật kết quả các trận đấu bóng đá trong nước và quốc tế diễn ra đêm qua và rạng sáng nay.
Alejandro Garnacho giúp Chelsea thoát khỏi cảnh ê chề khi gỡ hòa 2-2 đầu hiệp hai, trong chuyến làm khách trên sân FK Qarabag ở Champions League.
Nam Định chịu thất bại tiếc nuối 0-1 trước Gamba Osaka, một phần bởi quyết định không chính xác của trọng tài Baraa Aisha, ở lượt trận thứ 4 bảng F AFC Champions League Two.
Hai đội bóng TP.HCM cùng ca khúc khải hoàn khi Becamex ngược dòng trước Hải Phòng, còn CA TP.HCM thắng nghẹt thở trước chủ nhà SHB Đà Nẵng.