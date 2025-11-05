Erling Haaland đang trình diễn chuỗi phong độ cực kỳ ấn tượng. Với cú đúp vào lưới Bournemouth cuối tuần qua, tiền đạo Na Uy đã ghi 13 bàn sau 10 trận tại Ngoại hạng Anh mùa này.
Trên đấu trường Champions League, Haaland cũng có 4 pha lập công sau 3 lần ra sân và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Dễ thấy, sau khi De Bruyne rời Etihad, Pep Guardiola đang xây dựng Man City kiểu mới xoay quanh Haaland, thi đấu trực diện và chuyển đổi trạng thái tốc độ hơn.
Nhờ vậy, tay săn bàn người Na Uy "nổ súng" đều đặn, với nhiều tình huống chạy luồn ra sau hàng thủ rồi băng xuống ghi bàn.
Qua 3 lượt đấu Champions League, đối đầu những đối thủ khó chịu Napoli, Monaco và Villarreal, thành tích giành được 7 điểm của Man "xanh" rất đáng khích lệ.
Thầy trò Pep Guardiola đang chắt chiu điểm số để giành tấm vé trực tiếp vào vòng 1/8. Muốn làm được điều đó, họ cần tiếp tục đánh bại Borrusia Dortmund đêm nay.
Thống kê đang ủng hộ Citizens, khi họ thắng 11 trận liên tiếp trên sân nhà trước các đội bóng Đức.
Dortmund hành quân đến Etihad với niềm tin cao độ đặt vào hàng công, trận nào cũng ghi 4 bàn vào lưới đối phương tại Champions League 2025/26.
Họ tạo nên màn rượt đuổi tỷ số 4-4 với Juventus, thắng hủy diệt Bilbao 4-1 và rồi hạ gục FC Copenhagen 4-2 ngay trên đất Đan Mạch.
Các chân sút Dortmund cũng ghi bàn ở tất cả trận đấu sân khách kể từ đầu mùa và xé lưới Man City trong 3 chuyến hành quân đến Etihad gần nhất.
Tuy nhiên, những cuộc đối đầu vào năm 2021 và 2022 đều kết thúc với phần thắng 2-1 nghiêng về đại diện nước Anh.
Tỷ lệ châu Á: Man City chấp 1 1/4 (0: 1 1/4) - TX: 3 1/4
Dự đoán: Man City thắng 2-1
Thông tin lực lượng
Man City: Kovacic là trường hợp vắng mặt duy nhất.
Dortmund: Nico Schlotterbeck và Niklas Sule sẵn sàng trở lại.
Đội hình dự kiến
Man City: Donnarumma; Nunes, Stones, Dias, Ait-Nouri; Gonzalez; Savinho, Reijnders, Foden, Doku; Haaland
Dortmund: Kobel; Schlotterbeck, Anton, Bensebaini; Couto, Nmecha, Bellingham, Svensson; Beier, Brandt; Guirassy
