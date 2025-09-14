Đội hình ra sân
Man City: Donnarumma; Khusanov, Ruben Dias, Ake, O’Reilly; Bernardo, Rodri, Reijnders; Foden, Haaland, Doku.
MU: Bayindir; Yoro, De Ligt, Shaw; Mazraoui, Ugarte, Fernandes, Dorgu; Mbeumo, Sesko, Amad.
Bàn thắng: Foden 18', Haaland 53', 69'
Kết thúc
84'
Amad xử lý hay bên cánh phải rồi căng ngang vào trong. Tiếc rằng, Mbeumo đệm cận thành ra ngoài cực kỳ đáng tiếc.
80'
Sesko gây thất vọng rời sân nhường chỗ cho Zirkzee.
74'
Hàng thủ MU tiếp tục bị khai thác khi dâng cao. Reijnders băng xuống đối mặt Bayindir nhưng cú đá cuối cùng lại đi sạt cột dọc.
69'
Bàn thắng (3-0, Erling Haaland): Sau pha phối hợp không tốt của hậu vệ MU, Man City có cơ hội phản công nhanh. Haaland phá bẫy việt vị lao xuống dễ dàng đánh bại Bayindir trong pha đối mặt.
61'
Mbeumo ngả người volley tuyệt đẹp nhưng Donnarumma cho thấy giá trị trong khung gỗ với pha đổ người cứu thua xuất sắc.
55'
Haaland suýt chút nữa trừng phạt sai lầm của hàng thủ MU. Tiếc rằng, cú đá cuối cùng sau khi vượt qua Bayindir lại dội cột dọc bật ra.
53'
Bàn thắng: (2-0, Erling Haaland): Doku chọc khe thông minh để Haaland băng xuống tốc độ loại bỏ Shaw rồi bấm bóng qua người Bayindir nhân đôi cách biệt.
50'
MU đang kiểm soát cuộc chơi nhưng chưa tìm được đường vào khung thành Donnarumma.
Kết thúc hiệp 1
40'
Các cầu thủ MU đang cầm bóng nhiều hơn nhưng tấn công tương đối bế tắc. Sesko bị cô lập giữa vòng vây hậu vệ Man City.
30'
MU đang cố gắng dồn ép để tìm kiếm bàn gỡ. Mbeumo vừa lẻn xuống dứt điểm vọt xà nhưng anh đã rơi vào thế việt vị.
24'
Doku tả xung hữu đột bên cánh trái rồi chuyền vào cho Reijnders đá nối ngay đúng vào vị trí thủ môn Bayindir.
18'
Bàn thắng (1-0, Phil Foden): Nỗ lực đi bóng rồi chuyền vào tuyệt vời của Doku được Foden cụ thể hóa bằng pha bay người đánh đầu hiểm hóc ghi bàn cho Man City.
10'
MU sẵn sàng chơi đôi công sòng phẳng trước láng giềng được đánh giá cao hơn.
4'
Sesko xoay sở đầu vòng cấm rồi quăng chân dứt điểm nhưng bóng đi chưa đủ độ khó để đánh bại Donnarumma.
22h30
Trận đấu bắt đầu.
Thông tin lực lượng
Man City: Josko Gvardiol, Abdukodir Khusanov, John Stones, Rayan Ait-Nouri, Rico Lewis, Marmoush, Cherki, Savinho và Kovacic vắng mặt vì chấn thương.
MU: Lisandro Martinez, Matheus Cunha, Diogo Dalot, Mason Mount không thể ra sân.