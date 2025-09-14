G00oJ05WQAAM_LY.jpg
Haaland là khắc tinh của MU - Ảnh: Premier League

Đội hình ra sân

Man City: Donnarumma; Khusanov, Ruben Dias, Ake, O’Reilly; Bernardo, Rodri, Reijnders; Foden, Haaland, Doku.

MU: Bayindir; Yoro, De Ligt, Shaw; Mazraoui, Ugarte, Fernandes, Dorgu; Mbeumo, Sesko, Amad.

Bàn thắng: Foden 18', Haaland 53', 69'

Kết quả
Vòng 4
13/09/2025 18:30:00 Arsenal 3 - 0 Nottingham Forest
13/09/2025 21:00:00 Bournemouth 2 - 1 Brighton
13/09/2025 21:00:00 Newcastle 1 - 0 Wolves
13/09/2025 21:00:00 Crystal Palace 0 - 0 Sunderland
13/09/2025 21:00:00 Everton 0 - 0 Aston Villa
13/09/2025 21:00:00 Fulham 1 - 0 Leeds
13/09/2025 23:30:00 West Ham 0 - 3 Tottenham
14/09/2025 02:00:00 Brentford 2 - 2 Chelsea
14/09/2025 20:00:00 Burnley 0 - 1 Liverpool
14/09/2025 22:30:00 Manchester City 3 - 0 Manchester United
15/09/2025 | 00:35

Kết thúc

G00sOTyX0AAX_H8.jpeg
Haaland tỏa sáng rực rỡ - Ảnh: P.L
Thu gọn
15/09/2025 | 00:14

84'

Amad xử lý hay bên cánh phải rồi căng ngang vào trong. Tiếc rằng, Mbeumo đệm cận thành ra ngoài cực kỳ đáng tiếc.

Thu gọn
15/09/2025 | 00:10

80'

Sesko gây thất vọng rời sân nhường chỗ cho Zirkzee.

Thu gọn
15/09/2025 | 00:06

74'

Hàng thủ MU tiếp tục bị khai thác khi dâng cao. Reijnders băng xuống đối mặt Bayindir nhưng cú đá cuối cùng lại đi sạt cột dọc.

Thu gọn
15/09/2025 | 00:00

69'

Bàn thắng (3-0, Erling Haaland): Sau pha phối hợp không tốt của hậu vệ MU, Man City có cơ hội phản công nhanh. Haaland phá bẫy việt vị lao xuống dễ dàng đánh bại Bayindir trong pha đối mặt.

resources_premierleague_pulselive_com 2235396403.jpg
Haaland tiếp tục xé lưới MU - Ảnh: P.L
G00pl7wW4AAoymH.jpg
Haaland ăn mừng quen thuộc - Ảnh: MCFC
Thu gọn
14/09/2025 | 23:52

61'

Mbeumo ngả người volley tuyệt đẹp nhưng Donnarumma cho thấy giá trị trong khung gỗ với pha đổ người cứu thua xuất sắc.

Thu gọn
14/09/2025 | 23:50

55'

Haaland suýt chút nữa trừng phạt sai lầm của hàng thủ MU. Tiếc rằng, cú đá cuối cùng sau khi vượt qua Bayindir lại dội cột dọc bật ra.

Thu gọn
14/09/2025 | 23:44

53'

Bàn thắng: (2-0, Erling Haaland): Doku chọc khe thông minh để Haaland băng xuống tốc độ loại bỏ Shaw rồi bấm bóng qua người Bayindir nhân đôi cách biệt.

resources_premierleague_pulselive_com 2025 09 14T164443Z_1919334713_UP1EL9E1AIHYF_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND MCI MUN.jpg
G00megyW8AA4xCV.jpg
Haaland ăn mừng - Ảnh: Premier League

Thu gọn
14/09/2025 | 23:41

50'

MU đang kiểm soát cuộc chơi nhưng chưa tìm được đường vào khung thành Donnarumma.

Thu gọn
14/09/2025 | 23:22

Kết thúc hiệp 1

G00d2pBXQAAmDWl.jpeg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Man City - Ảnh: MCFC
Thu gọn
14/09/2025 | 23:23

40'

Các cầu thủ MU đang cầm bóng nhiều hơn nhưng tấn công tương đối bế tắc. Sesko bị cô lập giữa vòng vây hậu vệ Man City.

Thu gọn
14/09/2025 | 23:03

30'

MU đang cố gắng dồn ép để tìm kiếm bàn gỡ. Mbeumo vừa lẻn xuống dứt điểm vọt xà nhưng anh đã rơi vào thế việt vị.

Thu gọn
14/09/2025 | 22:55

24'

Doku tả xung hữu đột bên cánh trái rồi chuyền vào cho Reijnders đá nối ngay đúng vào vị trí thủ môn Bayindir.

Thu gọn
14/09/2025 | 22:49

18'

Bàn thắng (1-0, Phil Foden): Nỗ lực đi bóng rồi chuyền vào tuyệt vời của Doku được Foden cụ thể hóa bằng pha bay người đánh đầu hiểm hóc ghi bàn cho Man City.

G00YM1hXgAAaCYB.jpg
G00YMjtXEAA_Iwj.jpg
Foden đánh đầu mở tỷ số cho Man City - Ảnh: Premier League
Thu gọn
14/09/2025 | 22:42

10'

MU sẵn sàng chơi đôi công sòng phẳng trước láng giềng được đánh giá cao hơn.

Thu gọn
14/09/2025 | 22:35

4'

Sesko xoay sở đầu vòng cấm rồi quăng chân dứt điểm nhưng bóng đi chưa đủ độ khó để đánh bại Donnarumma.

Thu gọn
14/09/2025 | 22:33

22h30

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
14/09/2025 | 21:38

21h30

G00BVeXXcAAWEm5.jpeg
Đội hình ra sân Man City - Ảnh: MCFC
G0z xpxXYAAKKPw.jpeg
Đội hình ra sân MU - Ảnh: MUFC
Thu gọn
14/09/2025 | 04:01

20h30

G0vuN8TXYAAfzaC.jpg
G0unKmuXAAEcCMw.jpeg
Haaland sẽ đối đầu De Liggt - Ảnh: MUFC
Thu gọn
14/09/2025 | 04:01

20h

Thông tin lực lượng

Man City: Josko Gvardiol, Abdukodir Khusanov, John Stones, Rayan Ait-Nouri, Rico Lewis, Marmoush, Cherki, Savinho và Kovacic vắng mặt vì chấn thương.

MU: Lisandro Martinez, Matheus Cunha, Diogo Dalot, Mason Mount không thể ra sân.

www_sportsjoe_ie 24_023_Manchester.jpg
Derby Manchester sẽ rất đáng xem - Ảnh: Sports Joe
Thu gọn