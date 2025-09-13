Derby của Bayindir

Altay Bayindir bước vào trận derby Manchester với gánh nặng tâm lý hiển hiện. Ở MU, anh là phương án dự phòng cho Andre Onana, rồi bất ngờ trở thành số 1 khi đồng nghiệp người Cameroon sa sút (hiện đã bị đẩy sang Trabzonspor).

MU đã mua Senne Lammens, nhưng thủ môn người Bỉ cần thêm thời gian để hòa nhập. Vì vậy, Bayindir được Ruben Amorim xác nhận bắt chính ở Etihad, quyết định khiến người hâm mộ rất lo lắng.

Bayindir chưa bao giờ là thủ môn an toàn. Ảnh: PA

Phản ứng của CĐV MU là dễ hiểu, khi Bayindir có tỷ lệ trình diễn những sai lầm không kém so với Onana.

Trận mở màn mùa này gặp Arsenal, Bayindir bị chỉ trích vì chọn vị trí kém trong pha phạt góc, để Riccardo Calafiori áp sát ghi bàn thắng duy nhất.

Trong chiến thắng đầu tiên của MU ở Ngoại hạng Anh mùa này, trước Burnley (3-2), thủ thành người Thổ Nhĩ Kỳ cũng không tạo được niềm tin.

Sai lầm nối tiếp sai lầm. Các phân tích chỉ ra rằng Bayindir thường thiếu quyết đoán trong các pha bóng bổng, không chủ động làm chủ khu vực 5m50, để đối thủ tận dụng khoảng trống.

Thậm chí, ký ức về mùa trước vẫn còn đó, khi trong trận tứ kết League Cup gặp Tottenham, anh để Son Heung Min ghi bàn trực tiếp từ quả phạt góc – một “Olimpico goal” (dựa theo “Gol Olímpico” trong tiếng Tây Ban Nha, từ 1924; chỉ các bàn được ghi từ phạt góc) hiếm thấy ở đẳng cấp này.

Cũng trong mùa giải trước, ở trận thua Newcastle 1-4, Bayindir có đường chuyền cẩu thả, biếu không cơ hội để Joelinton kiến tạo và Bruno Guimaraes trừng phạt “Quỷ đỏ”.

Vấn đề của Bayindir không chỉ về kỹ thuật, mà còn là tâm lý. Áp lực ở Old Trafford, trong giai đoạn CLB thi đấu thảm họa và Ruben Amorim có nguy cơ trở thành HLV tiếp theo bị sa thải, khiến anh mất đi sự bình tĩnh.

Dễ dàng nhận thấy ở Bayindir những pha phát bóng vội vã, những lần ra vào thiếu tự tin, và cả ánh mắt đầy lo âu khi hàng thủ liên tục bị thử thách.

Derby thành Manchester vốn dĩ là liều thuốc thử nguy hiểm: một khoảnh khắc mất tập trung có thể biến thành bi kịch.

Donnarumma chờ ra mắt

Bên kia thành phố, sự đối lập hiện rõ. Donnarumma đặt chân đến Etihad trong tâm thế của một người chiến thắng.

Sau mùa giải rực rỡ cùng PSG, nơi anh góp công lớn đưa đội bóng Paris lần đầu tiên trong lịch sử vô địch Champions League, cũng như cú ăn 3, thủ môn 26 tuổi đến Man City như một bước tiến mới.

Pep Guardiola chiêu mộ anh với giá 30 triệu bảng, sau khi đã mua lại James Trafford từ Burnley.

Donnarumma háo hức ra mắt trong trận derby. Ảnh: MCFC

Nếu Trafford khởi đầu chệch choạc – đặc biệt là sai lầm trong trận thua Tottenham – thì Donnarumma đang háo hức chờ cơ hội ra mắt, sẵn sàng biến derby thành sân khấu của riêng mình.

Guardiola đã gửi đi thông điệp rõ ràng: ông không yêu cầu Donnarumma phải trở thành bản sao của Ederson, nghĩa là chuyền bóng hiệu quả.

“Cậu ấy cao lớn, có sự hiện diện mạnh mẽ. Tôi muốn Donnarumma chơi theo cách khiến cậu ấy thấy thoải mái, chứ không phải ép mình vào khuôn mẫu”, Pep thừa nhận, sự thay đổi về chiến thuật từ chính ông – người vốn luôn đòi hỏi các thủ môn phải chơi chân tốt.

Chính thái độ tích cực cũng tạo ra khác biệt. Donnarumma thừa nhận cạnh tranh với Trafford là điều tốt.

“Nó khiến tất cả chúng tôi phải cải thiện. Với tôi, được chơi ở Premier League là giấc mơ. Tôi muốn tận hưởng mọi thứ – thành phố, đồng đội, SVĐ, người hâm mộ”, Donnarumma chia sẻ.

Trong một tập thể đã quen với những danh hiệu, sự hiện diện của một nhà vô địch châu Âu (EURO lẫn Champions League), chắc chắn mang đến sự tự tin khác hẳn.

Do đó, derby Manchester (22h30 ngày 13/9), không chỉ là trận đấu của hai HLV đang chịu áp lực, không chỉ là cuộc đua điểm số trong giai đoạn đầu mùa. Đó là phép thử cho hai thủ môn.

Bayindir phải chứng minh rằng anh có khả năng là số 1 của MU khi Lammens xuất hiện. Về phần mình, Donnarumma muốn khẳng định anh đặt nền tảng cho cuộc cách mạng chiến thuật tại Etihad.

Những tân binh MU là Benjamin Sesko và Bryan Mbeumo cố gắng “đọ súng” Erling Haaland, khi Cunha chấn thương.

Tuy vậy, có thể chính sai lầm hay khoảnh khắc xuất thần của Bayindir và Donnarumma mới có thể viết số phận derby Manchester.