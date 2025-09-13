Những ca chấn thương của các trụ cột đến vào thời điểm không thể tệ hơn với nhà cầm quân Bồ Đào Nha, khi MU đang muốn trở lại mạch thắng sau kỳ nghỉ quốc tế.

Cả Cunha, Mount và Dalot đều đá chính trong chiến thắng 3-2 trước Burnley ở vòng 3. Tuy nhiên, họ sẽ vắng mặt trong chuyến làm khách đến Etihad.

Cunha, Dalot và Mount đang chấn thương - Ảnh: SunSport

Matheus Cunha đang gặp vấn đề về gân kheo và cần thêm thời gian hồi phục. Trong khi Dalot bị đau cơ, buộc phải rút khỏi đợt tập trung tuyển Bồ Đào Nha.

Ruben Amorim sẽ phải trông chờ vào băng ghế dự bị để tìm ra giải pháp cho việc thiếu hụt nhân sự.

Một cầu thủ có thể được hưởng lợi là Benjamin Sesko. Tiền đạo người Slovenia vẫn chưa lần nào được đá chính ở Ngoại hạng Anh, sau thương vụ 74 triệu bảng từ RB Leipzig.

Nhiều khả năng, Sesko sẽ đảm nhiệm vai trò cao nhất trên hàng công, nhận sự hỗ trợ của hai "số 10" phía sau là Bruno Fernandes và Mbeumo.

Kobbie Mainoo cũng có cơ hội chứng minh tài năng ở vị trí quen thuộc trên hàng tiền vệ.

Trong khi Dorgu sẽ xuất phát bên hành làng trái, với phía đối diện thuộc về Amad Diallo.

HLV Amorim cũng xác nhận, thủ thành Altay Bayindir sẽ bắt chính trong khung gỗ MU trận gặp Man City, bất chấp sự xuất hiện của tân binh Senne Lammens.