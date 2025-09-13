Cầu thủ người Anh từng bị trục xuất, không được tập luyện cùng các thành viên đội một trong giai đoạn tiền mùa giải.

Nhưng giờ đây, Kalvin Phillips có thể ra sân lần đầu tiên cho Man City sau 21 tháng. Mùa trước, tiền vệ 29 tuổi này thi đấu cho Ipswich theo dạng cho mượn.

Kalvin Phillips có cơ hội trở lại đội hình Man City - Ảnh: SunSport

Trận đấu chính thức cuối cùng Kalvin Phillips xuất hiện trong màu áo Citizens là gặp Urawa Red Diamonds tại Club World Cup hôm 19/12 năm 2023.

Anh đang đứng trước cơ hội hồi sinh sự nghiệp khi được chọn vào đội hình 25 người thi đấu ở Premier League.

Kalvin Philipps sẽ cạnh tranh vị trí với Rodri, Reijnders, Bernardo Silva, Nico Gonzalez và Kovacic.

Mặc dù vậy, kể từ ngày chuyển đến Etihad hè 2022, cựu tuyển thủ Anh hiếm khi được Pep Guardiola sử dụng.

Mùa đầu tiên, Phillips chỉ ra sân 12 trận rồi được gửi đến West Ham theo dạng cho mượn ở mùa bóng tiếp theo.

Việc Kalvin Phillips không thường xuyên ra sân khiến anh bị loại khỏi tuyển Anh. Bản thân cầu thủ này cũng đánh mất phong độ, chơi thiếu ổn định dưới mùa áo Ipswich mùa trước.