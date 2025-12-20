G8ny5zGWMAASCkn.jpg
Haaland lập cú đúp bàn thắng - Ảnh: MCFC

Đội hình ra sân

Manchester City: Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly, Nico, Bernardo, Reijnders, Foden, Cherki, Haaland.

West Ham: Areola; Walker-Peters, Todibo, Kilman; Scarlett, Magassa, Paqueta, Potts; Fernandes, Summerville, Bowen.

Bàn thắng: Haaland 5', 69', Reijnders 38'

20/12/2025 | 23:59

Kết thúc

G8oHSGwXgAA_pDQ.jpg
Man City giành chiến thắng dễ dàng - Ảnh: P.L
20/12/2025 | 23:49

90'

Hiệp hai có 5 phút bù giờ.

20/12/2025 | 23:40

82'

Foden có bóng ngoài tuyến hai bất ngờ nã đại bác sấm sét buộc Areola phải đấm bóng qua xà.

20/12/2025 | 23:33

75'

Summervilla nhập thành rồi đá rất căng chéo góc, bóng đập trúng mặt Donnarumma bật ra.

20/12/2025 | 23:31

69'

Bàn thắng (3-0, Haaland): Man City phản công thần tốc khiến hàng thủ West Ham mắc sai lầm. Haaland chớp thời cơ rất nhanh kết thúc cận thành ghi bàn thứ 3 cho đội chủ sân Etihad.

G8oD4p4XsAAud7L.jpg
Haaland tiếp tục "nổ súng" - Ảnh: MCFC
20/12/2025 | 23:30

61'

Foden nhận bóng đầu vòng cấm rồi quăng chân trái dứt điểm ngay bóng đi sạt cột.

20/12/2025 | 23:14

55'

West Ham bắt đầu tung ra những đòn phản công lợi hại. Paqueta đẩy bóng cho Bowen băng lên tung cú đá chéo góc sạt cột dọc.

20/12/2025 | 23:14

47'

Donnarumma có 2 pha cứu thua xuất sắc, sau cú dứt điểm từ chân Bowen và Fernandes.

20/12/2025 | 22:51

Kết thúc hiệp 1

G8n5WRNWwAEImEj.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về Man City - Ảnh: MCFC
20/12/2025 | 22:39

38'

Bàn thắng (2-0, Reijnders): Các cầu thủ áo xanh nhảy múa trong vòng cấm đội khách. Bóng luân chuyển mượt mà từ chân Cherki qua Haaland rồi Reijnders lẻn xuống tung cú đá sấm sét tung nóc lưới West Ham.

resources_premierleague_pulselive_com 2252851358 (1).jpg
resources_premierleague_pulselive_com 2252851358.jpg
Reijnders nhân đôi cách biệt cho Man City - Ảnh: P.L

20/12/2025 | 22:38

36'

Đón đường chuyền thông minh của Cherki, Reijnders nã đại bác căng buộc Areola phải trổ tài cản phá.

20/12/2025 | 22:32

32'

Bowen rẽ bóng từ biên phải vào nhưng pha cứa lòng bằng chân trái không đi vào khung thành.

20/12/2025 | 22:23

24'

Man City đang áp đảo với quyết tâm tìm bàn thứ hai ngay trong hiệp đầu. Ở chiều ngược lại, West Ham chủ yếu dồn bóng cho Bowen nhưng bài đánh dễ dàng bị hóa giải.

20/12/2025 | 22:23

14'

Man City đang hoàn toàn kiểm soát cuộc chơi. Sau tình huống phạt góc, Gvardiol đánh đầu qua xà.

20/12/2025 | 22:22

10'

Vẫn là Haaland có cơ hội đánh đầu từ đường chuyền của Cherki. Tiếc rằng, bóng bay chệch cột dọc.

20/12/2025 | 22:16

5'

Bàn thắng (1-0, Haaland): Đón đường chuyền ngang của Foden, Haaland tung ra hai cú dứt điểm liên tiếp mở tỷ số cho Man City từ rất sớm.

resources_premierleague_pulselive_com 2025 12 20T150719Z_383588221_UP1ELCK1606HD_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND MCI WHU.jpg
G8nw6AGXwAA4 Uc.jpg
Haaland ăn mừng kiểu robot - Ảnh: MCFC
20/12/2025 | 20:54

20h45

G8nY8R0XwAAq7zX.jpg
Đội hình ra sân Man City - Ảnh: MCFC
G8na534XUAAVE0W.jpg
Đội hình ra sân West Ham - Ảnh: WHU
20/12/2025 | 08:24

20h30

G8jhIdUWcAEGASU.jpg
G8jhV6oX0AA_9Bw1.jpg
Cầu thủ Man City tập luyện trước trận - Ảnh: MCFC
20/12/2025 | 08:24

20h

Thông tin lực lượng

Manchester City: Doku, Kovacic, Rodri, Marmoush vắng mặt vì chấn thương.

West Ham: Diouf, Fabianski, Bissaka không thể ra sân.

Manchester City vs West Ham United.jpg
Man City được đánh giá cao trên sân nhà - Ảnh: Khelnow
