Vượt qua Flamengo 2-1 trên chấm luân lưu (sau khi hòa 1-1 trong 120 phút chính thức), PSG khép lại năm 2025 đầy thành công bằng chức vô địch cúp Liên lục địa trên đất Qatar.
HLV Kim Sang Sik có đội hình tối ưu của U22 Việt Nam trong trận chung kết SEA Games tranh HCV với U22 Thái Lan.
Nhiều tuyển thủ nữ Việt Nam bật khóc trên sân sau khi thua Philippines ở loạt luân lưu. Tất cả không nuốt trôi được thất bại vì bị trọng tài "cướp" bàn thắng hợp lệ.
HLV Mai Đức Chung khẳng định trợ lý trọng tài sai sót ảnh hưởng tới kết quả trận đấu, khiến tuyển nữ Việt Nam không bảo vệ được HCV SEA Games.
Trợ lý Chanthavong Phutsavan sai lầm nghiêm trọng khiến nữ Việt Nam bị “cướp” bàn thắng ở chung kết SEA Games 33 với Philippines.