G8ZTJXYXYAAQkE21.jpg
Man City ra sân với nhiều cầu thủ dự bị
G8ZfUrZW0AIbViv.jpg
Tuy thế, họ vẫn áp đảo Brentford
G8ZbuQYWgAEbiUB.jpg
Đến phút 37, Cherki tung cú sút xa tuyệt đẹp tung nóc lưới đội khách
G8ZZVPxWEAA5VOh.jpg
Tiền vệ người Pháp đang đạt phong độ cao
G8ZYtRUWEAAgprD.jpg
Cherki ăn mừng giống phong cách của Haaland
G8ZacZOXgAAi9FF.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Man City
G8Zm0gBW0AI3bff.jpg
Sang hiệp hai, Savinho nhân đôi cách biệt sau pha phản công thần tốc
G8Zm0gDWUAEiFHw.jpg
Savinho ăn mừng cùng Cherki
G8ZZ UdXkAAoF70.jpg
Khoảng thời gian còn lại, dù rất muốn vùng lên nhưng Brentford lực bất tòng tâm
G8ZpbvpXQAA9Onj.jpg
Chiến thắng xứng đáng của Man City

Nguồn ảnh: MCFC, M.F, Premier League