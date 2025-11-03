G4xCfg4WcAAIt M.jpg
Haaland không ngừng ghi bàn - Ảnh: MCFC

Đội hình ra sân

Manchester City: Donnarumma, Gvardiol, Dias, O'Reilly, Nunes, Nico, Savinho, Silva, Foden, Cherki, Haaland.

Bournemouth: Petrovic, Jimenez, Milosavljevic, Senesi, Truffert, Scott, Adams, Travernier, Kluivert, Semenyo, Kroupi.

Bàn thắng: Haaland 17', 33', O'Reilly 60' - Adams 25'

Kết quả
Vòng 10
01/11/2025 22:00:00 Nottingham Forest 2 - 2 Manchester United
01/11/2025 22:00:00 Brighton 3 - 0 Leeds
01/11/2025 22:00:00 Burnley 0 - 2 Arsenal
01/11/2025 22:00:00 Crystal Palace 2 - 0 Brentford
01/11/2025 22:00:00 Fulham 3 - 0 Wolves
02/11/2025 00:30:00 Tottenham 0 - 1 Chelsea
02/11/2025 03:00:00 Liverpool 2 - 0 Aston Villa
02/11/2025 21:00:00 West Ham 3 - 1 Newcastle
02/11/2025 23:30:00 Manchester City 3 - 1 Bournemouth
03/11/2025 | 01:39

Kết thúc

G4xRyaCWYAAHPQU.jpeg
Man City giành chiến thắng thuyết phục - Ảnh: P.L
Thu gọn
03/11/2025 | 01:23

90'

Hiệp hai có 5 phút bù giờ.

Thu gọn
03/11/2025 | 01:14

82'

Haaland rời sân nhường chỗ cho Marmoush.

Thu gọn
03/11/2025 | 01:10

77'

Ở chiều ngược lại, Man City đang thi đấu rình rập, chờ thời cơ tung ra đòn phản công.

Thu gọn
03/11/2025 | 01:02

68'

Bournemouth đang dồn đội hình lên tấn công để tìm kiếm bàn thắng. Tavernier vừa có cơ hội đá nối nhưng điểm chạm bóng chưa tốt.

Thu gọn
03/11/2025 | 00:53

60'

Bàn thắng (3-1, O'Reilly): Nhận bóng chếch bên cánh trái, O'Reilly dấn thêm một nhịp rồi tung cú đá chìm nhằm góc xa ghi bàn thứ 3 cho Man City.

G4xLP6bWMAAfi3h.jpeg
O'Reilly ghi bàn đẹp mắt - Ảnh: MCFC
Thu gọn
03/11/2025 | 00:46

53'

Kroupi quăng chân sấm sét trong vòng cấm nhưng thủ môn Donnarumma xuất sắc cứu thua.

Thu gọn
03/11/2025 | 00:23

Kết thúc hiệp 1

G4xBqWLXoAAAvb3.jpeg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về Man City - Ảnh: MCFC
Thu gọn
03/11/2025 | 00:21

45'+6

Cherki đá phạt chân trái kỹ thuật buộc Petrovic phải bay người cứu thua.

Thu gọn
03/11/2025 | 00:07

37'

Hàng thủ Bournemouth đang dâng quá cao, tạo ra nhiều khoảng trống để Haaland bứt tốc. Lần này, tiền đạo người Na Uy không thể thắng Petrovic trong pha đối mặt.

Thu gọn
03/11/2025 | 00:03

33'

Bàn thắng (2-1, Erling Haaland): Đón đường chuyền thông minh từ Cherki, Haaland phá bẫy việt vị băng xuống vượt qua cả thủ môn Petrovic rồi đá vào gôn trống nâng tỷ số lên 2-1.

G4xAQTaXYAAD3tK.jpg
Haaland ăn mừng cùng Cherki - Ảnh: MCFC
Thu gọn
03/11/2025 | 00:01

28'

Bernardo Silva tạt bóng bật tay Brooks trong vòng cấm đội khách. Tuy nhiên, trọng tài Anthony Taylor từ chối cho Man City hưởng phạt đền.

Thu gọn
02/11/2025 | 23:56

25'

Bàn thắng (1-1, Tyler Adams): Từ tình huống phạt góc của Bournemouth, thủ môn Donnarumma đấm không trúng tâm bóng, tạo điều kiện để Adams đá bồi cận thành san hòa 1-1.

G4w8_snXwAAbHS .jpg
Adams tận dụng triệt để sai lầm của Donnarumma - Ảnh: P.L
Thu gọn
02/11/2025 | 23:49

17'

Bàn thắng (1-0, Erling Haaland): Nhận thấy hàng thủ Bournemouth dâng cao, Bernardo Silva đánh đầu kiến tạo cho Haaland phá bẫy việt vị băng xuống tốc độ rồi đánh bại Petrovic trong pha đối mặt, mở tỷ số trận đấu.

G4w72ZvXIAA3jqm.jpg
G4w8dqebMAAt9pY.jpg
Haaland ăn mừng bàn mở tỷ số - Ảnh: Premier League

Thu gọn
02/11/2025 | 23:46

12'

Haaland xử lý hay trong vòng cấm nhưng kết thúc bằng chân phải nhẹ nên dễ dàng bị Petrovic ôm gọn.

Thu gọn
02/11/2025 | 23:36

6'

Nhận đường chuyền của Doku, Foden đâm thẳng vào vòng cấm rồi dứt điểm chân trái bị hậu vệ đội khách chặn lại.

Thu gọn
02/11/2025 | 23:32

1'

Ngay phút đầu tiên, Kroupi đã đưa được bóng vào lưới Man City nhưng trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị.

resources_premierleague_pulselive_com 2244171774.jpg
Kroupi ăn mừng hụt - Ảnh: Premier League
Thu gọn
02/11/2025 | 23:29

23h30

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
02/11/2025 | 23:12

22h30

G4whhkwWkAAxbU7.jpeg
Đội hình ra sân Man City - Ảnh: MCFC
G4wiHSWWQAADmaY.jpg
Đội hình ra sân Bournemouth - Ảnh: BFC
Thu gọn
02/11/2025 | 10:05

21h30

G4sTSRWWEAEYqrh.jpg
G4sTSSEXAAAvQWc.jpg
Các cầu thủ Man City tập luyện trước trận - Ảnh: MCFC
Thu gọn
02/11/2025 | 10:03

21h

Thông tin lực lượng

Man City: Rodri vắng mặt vì chấn thương.

Bournemouth: Evanilson chấn thương.

cd5863b9 ab0d 4f2b 8087 5d92b8321667_wallpaper 169 en.jpg
Trận đấu hứa hẹn hấp dẫn - Ảnh: Tod
Thu gọn