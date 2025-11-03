Đội hình ra sân
Manchester City: Donnarumma, Gvardiol, Dias, O'Reilly, Nunes, Nico, Savinho, Silva, Foden, Cherki, Haaland.
Bournemouth: Petrovic, Jimenez, Milosavljevic, Senesi, Truffert, Scott, Adams, Travernier, Kluivert, Semenyo, Kroupi.
Bàn thắng: Haaland 17', 33', O'Reilly 60' - Adams 25'
Kết thúc
90'
Hiệp hai có 5 phút bù giờ.
82'
Haaland rời sân nhường chỗ cho Marmoush.
77'
Ở chiều ngược lại, Man City đang thi đấu rình rập, chờ thời cơ tung ra đòn phản công.
68'
Bournemouth đang dồn đội hình lên tấn công để tìm kiếm bàn thắng. Tavernier vừa có cơ hội đá nối nhưng điểm chạm bóng chưa tốt.
60'
Bàn thắng (3-1, O'Reilly): Nhận bóng chếch bên cánh trái, O'Reilly dấn thêm một nhịp rồi tung cú đá chìm nhằm góc xa ghi bàn thứ 3 cho Man City.
53'
Kroupi quăng chân sấm sét trong vòng cấm nhưng thủ môn Donnarumma xuất sắc cứu thua.
Kết thúc hiệp 1
45'+6
Cherki đá phạt chân trái kỹ thuật buộc Petrovic phải bay người cứu thua.
37'
Hàng thủ Bournemouth đang dâng quá cao, tạo ra nhiều khoảng trống để Haaland bứt tốc. Lần này, tiền đạo người Na Uy không thể thắng Petrovic trong pha đối mặt.
33'
Bàn thắng (2-1, Erling Haaland): Đón đường chuyền thông minh từ Cherki, Haaland phá bẫy việt vị băng xuống vượt qua cả thủ môn Petrovic rồi đá vào gôn trống nâng tỷ số lên 2-1.
28'
Bernardo Silva tạt bóng bật tay Brooks trong vòng cấm đội khách. Tuy nhiên, trọng tài Anthony Taylor từ chối cho Man City hưởng phạt đền.
25'
Bàn thắng (1-1, Tyler Adams): Từ tình huống phạt góc của Bournemouth, thủ môn Donnarumma đấm không trúng tâm bóng, tạo điều kiện để Adams đá bồi cận thành san hòa 1-1.
17'
Bàn thắng (1-0, Erling Haaland): Nhận thấy hàng thủ Bournemouth dâng cao, Bernardo Silva đánh đầu kiến tạo cho Haaland phá bẫy việt vị băng xuống tốc độ rồi đánh bại Petrovic trong pha đối mặt, mở tỷ số trận đấu.
12'
Haaland xử lý hay trong vòng cấm nhưng kết thúc bằng chân phải nhẹ nên dễ dàng bị Petrovic ôm gọn.
6'
Nhận đường chuyền của Doku, Foden đâm thẳng vào vòng cấm rồi dứt điểm chân trái bị hậu vệ đội khách chặn lại.
1'
Ngay phút đầu tiên, Kroupi đã đưa được bóng vào lưới Man City nhưng trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị.
23h30
Trận đấu bắt đầu.
Thông tin lực lượng
Man City: Rodri vắng mặt vì chấn thương.
Bournemouth: Evanilson chấn thương.