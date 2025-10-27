Thầy trò Ruben Amorim đang có tâm trạng tốt những ngày gần đây, với chiến thắng 2-0 trước Sunderland (vòng 7) tạo đà làm cú “lột xác” đả bại Liverpool ngay tại Anfield – lần đầu tiên trong 9 năm. Mới nhất, MU thắng giòn Brighton 4-2, cải thiện mạnh mẽ vị trí trên BXH.

MU thắng 3 trận liên tiếp gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Ảnh: MUFC

Cụ thể, sau 9 vòng đấu, MU hiện xếp thứ 6, có cùng 16 điểm như Man City và xếp trên cả ĐKVĐ Liverpool (15 điểm).

Trong khi MU dần mang đến năng lượng tích cực thì Liverpool sa sút khó lý giải, với trận thua thứ 4 liên tiếp ở Premier League chỉ sau 9 vòng đấu.

Vòng 9 Ngoại hạng Anh còn chứng kiến hiện tượng ‘lạ’ gần tròn 10 năm mới lại xảy ra: cả Man City, Liverpool và Man City đều thất bại.

Nếu đoàn quân của Pep Guardiola ngã ngựa với tỷ số tối thiểu 0-1 trước Aston Villa thì Chelsea thua 1-2 Sunderland ngay trên sân nhà, còn Liverpool phơi áo 2-3 Brentford.

Theo Opta, kể từ vòng 15 mùa giải 2015/16, diễn ra vào ngày 5 và 6/12/2025, cả 3 ông lớn này mới lại trắng tay cùng lượt.

Haaland cùng Man City đều thua trong 3 lần gần nhất đến làm khách Aston Villa. Ảnh: Insta E.Haaland

Một kết quả khiến Arsenal thu lợi hơn cả, nhờ lấy trọn được 3 điểm trước Crystal Palace với bàn duy nhất của Eberechi Eze.

Đoàn quân của Mikel Arteta vững vàng ngôi đầu 22 điểm, hơn đội xếp nhì Bournemouth 4 điểm, và là 6 điểm với Man City và 7 điểm với Liverpool.

Tuy Man City cách Arsenal đến 2 trận thắng nhưng Pep Guardiola không quá lo ngại: “Theo kinh nghiệm của tôi thì mùa giải còn rất dài.

Tôi đã lo lắng trước kỳ FIFA Days tháng 9, khi Man City xếp thứ 14 trên BXH, còn lúc này thì không.

Arsenal vốn mạnh trong những năm qua. Nếu họ thắng tất cả các trận đấu và vô địch Ngoại hạng Anh, hãy chúc mừng họ.

Còn với tôi, thấy rằng đội bóng của mình vẫn đầy khí thế và tràn đầy năng lượng”.