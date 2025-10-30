Cologne bất ngờ mở tỷ số trước Bayern Munich, nhưng phong độ chói sáng của Harry Kane giúp “Hùm xám” ngược dòng đầy thuyết phục 4-1 để đi tiếp ở Cúp quốc gia Đức.
Nguồn ảnh: 433, MCFC, Swansea FC, BR Football
Andrey Santos, George, Estevao và Gittens thi nhau nhập công trong chiến thắng 4-3 của Chelsea trên sân Wolves, ở vòng 4 cúp Liên đoàn Anh.
Với đội hình ra sân nhiều xáo trộn, Liverpool chịu thất bại muối mặt 0-3 ngay trên sân nhà trước Crystal Palace, thuộc khuôn khổ vòng 4 cúp Liên đoàn Anh.
Các pha lập công của Nwaneri và Saka sau giờ giải lao đem về chiến thắng 2-0 cho Arsenal trước Brighton, qua đó đoạt vé vào vòng tứ kết cúp Liên đoàn Anh.
PSG áp đảo Lorient suốt trận nhưng chỉ có kết quả hòa 1-1, khi hàng công phung phí cơ hội và thủ môn Mvogo chơi xuất sắc, khiến họ mong manh giữ ngôi đầu Ligue 1.