G4dFEhpXAAAp309.jpg
Đội chủ nhà gây bất ngờ khi Franco mở tỷ số sớm
G4dBh2yWgAAxbgS.jpg
Niềm vui vô bờ của các cầu thủ Swansea
G4dKEoHXcAAf2zh.jpg
Mãi đến cuối hiệp một, Doku mới san hòa 1-1
G4dJY57W0AAMltL.jpg
Tiền đạo người Bỉ tỏa sáng đúng lúc
G4dHbTMXQAA5pXk.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 1-1
G4dYZVpWIAA45px.jpeg
Sang hiệp hai, Marmoush lên tiếng khẳng định giá trị
G4dYW1bXgAEUv_q.jpg
Đến cuối trận, Cherki ấn định chiến thắng 3-1 cho Man City
G4daegtWYAAhuhR.jpg
Sự trở lại ấn tượng của Cherki sau chấn thương
G4dZ7CxXYAAROWT.jpeg
Man "xanh" lội ngược dòng tiến vào vòng tứ kết cúp Liên đoàn Anh
G4dsu2hXwAABUww.jpg
Pep Guardiola ăn mừng cùng học trò sau trận
G4dlWfVWwAAafEh.jpg
Kết quả bốc thăm vòng tứ kết cúp Liên đoàn Anh 2025/26

Nguồn ảnh: 433, MCFC, Swansea FC, BR Football

